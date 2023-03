Zaczynając od ogólnych danych, w styczniu tego roku z serwisów randkowych korzystało łącznie aż 6,1 mln internautów w Polsce, czyli co piąty internauta w Polsce.



Średnio spędzali oni w serwisach randkowych 1 godzinę i 28 minut, ale co najciekawsze - na jedną kobietę korzystającą z tych serwisów randkowych (2,2 mln) przypadało niemal dwóch mężczyzn (3,9 mln). Można więc powiedzieć, że spora konkurencja i utrudnione zadanie dla mężczyzn, a większy wybór dla kobiet.

Jak to wygląda w rozbiciu na wiek internautów? Najlepiej oddaje to Affinity Index, dzięki któremu dokładnie widać tę dysproporcję płci. Jeśli chodzi o kobiety - w każdej grupie wiekowej wartość ta nie przekraczała 100. Z kolei w przypadku mężczyzn tylko osoby w wieku pomiędzy 15-20 rzadziej interesują się usługami randkowymi, a we wszystkich pozostałych grupach Affinity Index przekraczał 100.



Co to jest ten Affinity Index? Wydaje mi się, że najlepiej będzie posłużyć się tu przykładem - skoro 20% z wszystkich internautów korzysta z serwisów randkowych, to to jest właśnie nasza wartość Affinity Index równa 100 - czarna linia na wykresie. Patrząc po tym wykresie, najbliżej tej wartości są kobiety w wieku 21 - 35 lat, co oznacza, iż niemal 20% kobiet z tej grupy wiekowej korzysta z serwisów randkowych.

Pozostałe grupy rzecz jasna odbiegają odpowiednio w górę lub w dół od tej średniej dla całej populacji. Na przykład, jeśli w któreś z grup wiekowych Affinity Index wyniósłby 200, oznaczałoby iż 40% osób w tym wieku korzysta z serwisów randkowych.

Jakie serwisy randkowe są najpopularniejsze? W przypadku mężczyzn TOP3 otwiera Onet Sympatia, dalej mamy Erodate.pl oraz aplikacja Tinder. Natomiast wśród kobiet: Onet Sympatia, a drugie i trzecie miejsce to odpowiednio aplikacje Tinder i Badoo.

Aplikacja randkowa czy serwis randkowy? Zależy od wieku i płci, młodzi mężczyźni w wieku 21-30 lat chętniej wybierają aplikacje randkowe, a z grupy wiekowej 51-75 lat serwisy randkowe. W przypadku kobiet w każdej grupie chętniej wybierana jest aplikacja randkowa.

Źródło: Gemius.

Stock Image from Depositphotos.