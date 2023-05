Dzień Gwiezdnych Wojen w sklepie LEGO. Promocje, premiery i masa atrakcji!

Obchodzony 4 maja Dzień Star Wars to coroczne święto upamiętniające uniwersum Gwiezdnych Wojen. A dlaczego ta data? Powiedzenie "May the Fourth be with you" (nawiązujące do oryginalnego "May the Force be with you") stało się bardzo popularne wśród fanów. To gra słowna wskazująca konkretnie datę 4 maja. To dla miłośników przygód w odległej galaktyce czas szczególny. Disney, Lucas Films i inne firmy powiązane z uniwersum mocno angażują się w promocje Gwiezdnych Wojen. W zeszłym roku maj był wyjątkowo atrakcyjny - fani uniwersum stworzonego przez George'a Lucasa otrzymali nowy serial "Obi-Wan Kenobi", Limitowana seria dostępna jest w całości na Disney+.

Tegoroczny Dzień Gwiezdnych Wojen może i nie przynosi nowości ze świata filmów i seriali, jednak fani uniwersum nie mogą narzekać na atrakcje. Zaczynając od zeszłotygodniowej premiery gry Jedi: Ocalały, premiery drugiego sezonu Star Wars Visions przez promocje na gry i filmy na popularnych nośnikach, a na zabawkach i klockach LEGO kończąc. LEGO mocno wierzy w markę Gwiezdne Wojny i ponownie przygotowało całą masę atrakcji związanych ze Star Wars Day. Jak podkreśla firma "wszyscy jesteśmy wielkimi fanami tej serii, dlatego poświęcamy jej całe wydarzenie i wprowadzamy nowe zestawy LEGO Star Wars wraz z promocjami i ofertami specjalnymi". Co przygotowano w tym roku?

Dzień Gwiezdnych Wojen w sklepie LEGO. Co przygotowano dla fanów?

Najważniejszym wydarzeniem tegorocznego Dnia Star Wars w LEGO jest premiera nowego zestawu wchodzącego w skład kolekcji Ultimate Collector Series, w której dostępne są m.in. Sokół Millennium, Gwiezdny Niszczyciel Imperium czy Śmigacz X-34, który pojawił się w zeszłym roku w ramach Dni Star Wars. Tegoroczna odsłona tego święta przynosi premierę Myśliwca X-Wing z klasycznej filmowej trylogii "Gwiezdnych Wojen". To odświeżona wersja myśliwca T-65 z nowymi skrzydłami, odnowionym modelem silnika oraz nowym kokpitem. Model składa się z 1949 elementów mierzy 55 cm długości i jest wyposażony w podstawkę do zbudowania, na której znajduje się tabliczka ze specyfikacjami technicznymi X-Winga oraz miejsce na minifigurkę LEGO Luke'a Skywalkera z mieczem świetlnym.

W zestawie nie mogło również zabraknąć astrodroida R2-D2, którego można umieścić w miejscu za kokpitem i odtworzyć ulubiony sceny z filmów. Myśliwiec może być ustawiony w dwóch trybach: bojowym i lotu. Wystarczy obróć przełącznik w górnej części X-Winga, aby "złożyć" lub "rozłożyć" skrzydła. Zestaw kompatybilny jest z aplikacją mobilną LEGO Builder. To miejsce, w którym znajdziemy instrukcje budowania oraz dodatkowe narzędzia pozwalające m.in. powiększanie i obracanie modeli w 3D, zapisywanie zestawów i śledzenie postępów.

LEGO Myśliwiec X-Wing jest dostępny do zamówienia w oficjalnym sklepie LEGO.com za 1149,99 zł.

Dzień Gwiezdnych Wojen. Promocje w sklepie LEGO

To nie koniec niespodzianek, jakie LEGO przygotowało z okazji Dnia Star Wars. Wydajać w oficjalnym sklepie przynajmniej 700 zł na zestawy LEGO Star Wars otrzymacie dodatkowo Gwiazdę Śmierci II w ramach upominku. Członkowie darmowego programu VIP, do którego dołączyć może każdy, oprócz wcześniejszego dostępu do ofert, mogą skorzystać ze specjalnych promocji. Wydając 400 zł otrzymają oni specjalny zestaw z kolekcjonerską monetą inspirowaną Gwiazdą Śmierci. Wydając 180 zł można dostać miniaturowy zestaw X-Wing. Dodatkowo, członkowie klubu VIP mogą liczyć na podwójną liczbę punktów za zakupy zestawów Star Wars oraz wydać zdobyte punkty na zniżki. To:

100 punktów na zniżkę w wysokości 550 zł na zakup zestawu LEGO Brzeszczot

100 punktów na zniżkę w wysokości 150 zł na zakup zestawu LEGO Justifier

100 punktów na zniżkę w wysokości 60 zł na zakup zestawu LEGO Myśliwiec N-1

100 punktów na zniżkę w wysokości 50 zł na zakup zestawu LEGO Obi-Wan Kenobi kontra Darth Vader

100 punktów na zniżkę w wysokości 70 zł na zakup zestawu LEGO Zasadzka na Ferrix

Szczegóły akcji Dni LEGO Star Wars znajdziecie na oficjalnych stronach LEGO.