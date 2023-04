Osoby dorastające w latach 80. i 90. ubiegłego wieku, zapewne pamiętają, że LEGO było w Polsce trudno dostępne, a zestawy, choć różnorodne, nie opierały się na popularnych markach. Były też stosunkowo drogie - mimo, że często pojawiały się jako prezenty pod choinkę czy na urodziny. Z biegiem czasu LEGO rozpoczęło współpracę z różnymi firmami, której efektem są zestawy inspirowane filmami, animacjami, sztuką czy samochodami. Duńska firma licencjami stoi i przykuwa uwagę wszystkich - od najmłodszych po najstarszych fanów klocków. Choć ceny niektórych z nich mogą powalać, tak nie brakuje na nich chętnych. A LEGO doskonale wie, jak zachęcić dorosłych do zakupów.

LEGO dla dorosłych. Co sprawia, że sięgamy po te zabawki?

Choć LEGO kojarzone jest z zabawą dla dzieci, to w rzeczywistości produkty firmy są również popularne wśród dorosłych, którzy często wracają do nich z sentymentu za dzieciństwem. Jednak to nie wszystko. Klocki to przede wszystkim uniwersalność oraz... sposób na ucieczkę od rzeczywistości. Zabawa z LEGO to świetny sposób na odstresowanie się po ciężkim dniu w pracy i zrelaksowanie się. Układanie klocków to czynność wymagająca skupienia i koncentracji. LEGO do niektórych zestawów oferuje możliwość posłuchania specjalnie przygotowanej ścieżki dźwiękowej, która umili czas spędzony nad instrukcją i samymi klockami. Można powiedzieć, że układanie klocków LEGO ma cechy terapeutyczne, dlatego też może być alternatywą dla medytacji czy innych form relaksu.

Nie można jednak zapominać o uniwersalności klocków LEGO. Ma to wiele zalet zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Starsi fani mają okazję, aby się zrelaksować, rozwijać swoje umiejętności, wyrażać kreatywność. To idealna zabawa i jednocześnie sposób na wyciszenie i redukcję stresu. Klocki przyciągają ludzi w każdym wieku ze względu na swoją prostotę i nieograniczone możliwości budowania. A nie ma niczego satysfakcjonującego niż zadowolenie ze zrealizowanego projektu - czy to wymagającego wertowania wielostronicowej instrukcji, czy puszczenia wodzy fantazji.

LEGO dla dorosłych. Na które zestawy postawić?

Wybór odpowiedniego zestawu LEGO dla dorosłego zależy przede wszystkim od zainteresowań i preferencji osoby, która będzie z nim się bawić. Istnieją pewne zestawy, które są szczególnie polecane dla dorosłych ze względu na ich skomplikowany design. W katalogu duńskiej firmy znajdziemy szereg kolekcji, które trafią w gusta osób dorosłych. I choć mogą być też składane przez nieco młodszych odbiorców, są doskonałym sposobem na wspólną zabawę, w której ręka opiekuna będzie bardzo pomocna. Na co więc zwrócić uwagę?

LEGO Architecture - seria pozwalająca odtworzyć znane budynki z całego świata w zminiaturyzowanej formie. Zawierają one wiele drobnych elementów i detali sprawiających, że układanie ich wymaga precyzji i cierpliwości. Dzięki temu są one idealnym wyborem dla dorosłych, którzy lubią wyzwania i cenią sobie estetykę.

- choć nic nie stoi na przeszkodzie, by po te zestawy sięgali także najmłodsi, tak starsi konstruktorzy docenią zaawansowane modele techniczne, takie jak maszyny budowlane, samochody lub samoloty. Zestawy z serii Technic posiadają ruchome elementy oraz elektronikę, dzięki czemu są bardzo atrakcyjne dla dorosłych, którzy interesują się technologią. LEGO Creator Expert - zestawy zaprojektowane dla prawdziwych dorosłych mistrzów budowania. W katalogu znajdziemy stylowe dekoracje do domu, takie jak kwiaty i rośliny, czy ogromne i łatwo rozpoznawalne atrakcje turystyczne z całego świata. Każdy konstruktor i kolekcjoner znajdzie tutaj coś dla siebie. Tym bardziej, że pod tę serię podchodzą realistyczne klasyczne pojazdy, które będą prezentować się świetnie w kolekcji miłośników motoryzacji w każdym wieku.

LEGO Art - specjalna seria zestawów, która z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom sztuki - nie tylko tej klasycznej. Przygotowane z myślą o dorosłych fanach klocków oferują kultowe dzieła sztuki, muzyki i kina. Każdy z nich można powiesić na ścianie w domu lub w pracy.

Nic nie stoi na przeszkodzie by dorośli sięgali też po inne zestawy LEGO. W każdym można znaleźć interesujące inspiracje i chwilę wytchnienia od rzeczywistości. Klocki duńskiej firmy tworzone są z myślą o każdym odbiorcy - niezależnie od wieku.