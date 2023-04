"Star Wars: Visions" to dowód na innowacyjne podejście Lucasfilm do rozwijania Gwiezdnych Wojen, dając twórcom z różnych kultur i stylów artystycznych możliwość wyrażenia swojej wizji świata z odległej galaktyki. Pierwszy sezon skupiał się przede wszystkim na twórcach z Japonii - zapraszając do współpracy jedne z najpopularniejszych studiów anime. Seria, składająca się z dziewięciu krótkometrażowych filmów animowanych, to osobna opowieść z całym katalogiem oryginalnych postaci, lokacji i przygód, które wspólnie mogą przeżywać widzowie. "Wizje", bo z takim tytułem seria dostępna jest w Polsce, została wydana na platformie Disney+ we wrześniu 2021 roku. I już chwilę po premierze Disney oraz Lucasfilm potwierdzili prace nad kolejnym sezonem. Tym razem historie stworzone zostaną przez międzynarodowych twórców oferujących różne style animacji. Fani Star Wars można spodziewać się pełnych emocji, kreatywnych i zaskakujących opowieści w nowych odcinkach serii.

Teraz, z okazji wciąć kończącego się wydarzenia Star Wars Celebration, o którym przeczytacie w osobnym tekście, Disney przedstawił szereg informacji związanych z drugim sezonem "Wizji". Poznaliśmy twórców, którzy odpowiadać będą za nowe historie. Dostaliśmy również zwiastun, który pokazuje, jak bardzo te odcinki będą różniły się od pierwszych "Wizji" utrzymanych w klimacie japońskiego anime.

"Star Wars: Visions Volume 2". Co warto wiedzieć o drugim sezonie antologia

Podobne jak pierwszy sezon Star Wars: Vision, druga odsłona "Wizji" składać się będzie z dziewięciu filmów krótkometrażowych z dziewięciu studiów z całego świata, z których każdy ma swoje własne, unikalne podejście do sagi.

Sith

"Sith" od El Guiri to historia byłej uczennicy Sithów, która prowadzi spokojne, lecz odizolowane życie. Jej przeszłość nagle powraca, gdy jej dawny mistrz odnajduje ją.

Screecher's Reach

"Screecher's Reach" od Cartoon Saloon to historia młodej dziewczyny, która szuka ukojenia od swoich dni spędzonych w wiejskim przytułku. Razem z przyjaciółmi odkrywa legendarną, nawiedzoną jaskinię. Mroczne siły jaskini zmienią na zawsze jej życie.

In the Stars

"W Gwiazdach" od Punkrobot opowie historię dwóch sióstr. Ostatnie z swojego gatunku żyją w ukryciu na swojej spustoszonej ziemi i sprzeczają się o to, jak przetrwać w czasach panowania Imperium. Podczas wyprawy po wodę, siostry zostają odkryte przez wroga i muszą z nim stoczyć ostateczną walkę.

I Am Your Mother

"I am your mother" od Aardman to historia młodej pilotki Anni, która jest zawstydzona przez swoja mamę. Dziewczyna musi wziąć udział w szalonym rodzinnym wyścigu w akademii. Po drodze ich związek zostanie wystawiony na próbę przez żywioły, ich stary statek, innych zawodników... i siebie nawzajem.

Journey to the Dark Head

"Journey to the Dark Head" od Studia Mir to opowieść o pełnym nadziei mechaniku i rozczarowanym młodym Jedi, którzy wspólnie ruszają na ryzykowną i nieprawdopodobną misję, by odwrócić losy galaktycznej wojny.

The Spy Dancer

"The Spy Dancer" od Studio La Cachette to historia szanowanej tancerki ze słynnego kabaretu odwiedzanego przez najważniejsze osobistości Imperium. Wykorzystuje ona swoje unikalne umiejętności do szpiegowania dla Rebelii. Jednak obecność tajemniczego oficera zagraża powodzeniu jej misji.

The Bandits of Golak

"The Bandits of Golak" od 88 Pictures opowiada historię chłopca i jego młodszej siostry, wrażliwej na Moc. Wspólnie uciekają ze swojej wioski pociągiem i są ścigani przez okrutne siły Imperium. Szukając schronienia, trafiają do tętniącej życiem i niebezpiecznej dhaby.

The Pit

"The Pit" to wspólny projekt D’Art Shtajio i Lucasfilm, w którym młody więzień, zmuszony przez Imperium do wydobywania kyberu, planuje ryzykowną ucieczkę dla siebie i swoich ludzi.

Aau’s Song

"Aau’s Song” od Trigger Fish opowiada o młodej dziewczynce pragnącej śpiewać. Jej kochający, choć surowy ojciec, wychowuje ją w ciszy - wszystko przez katastrofalny wpływ jej głosu na kryształy w pobliskich kopalniach.

Opowieści w drugim sezonie Star Wars: Visions będą dalej eksplorować różnorodne aspekty odległej galaktyki, oferując oryginalne spojrzenie na ten świat. Każdy z odcinków będzie przedstawiał unikalny styl animacji, charakterystyczny dla poszczególnych studiów i regionów. Premiera w Disney+ już 4 maja w międzynarodowy dzień Gwiezdnych Wojen.