Te LEGO kosztują krocie. Zobaczcie 10 najdroższych zestawów

Po największych zestawach LEGO przyszedł czas na podsumowanie najdroższych modeli, jakie w ostatnich latach trafiły do sklepów. Nie będzie chyba wielkim zaskoczeniem, że podium należy do tych inspirowanych Gwiezdnymi Wojnami.

Poprzedni wpis związany z cenami klocków LEGO spotkał się ze sporym zainteresowaniem czytelników. Dlaczego zabawki, które z pozoru wydają się zwykłymi, plastikowymi klockami, wyceniane są tak wysoko? Jakość, bezpieczeństwo, trwałość, uniwersalność. Te kilka czynników to zapewnie dopiero początek - choć trzeba przyznać, że najważniejszy. Niewątpliwie swoją rolę w ostatecznej cenie sklepowej odgrywają wszelkiej maści licencje. Bo LEGO licencjami stoi - w tym tą, która zapoczątkowała szał związany z tematycznymi, bazującymi na popkulturze, zestawami. W 1999 r. Duńczycy podpisali umowę z Lucasfilm - a tej firmy nie trzeba nikomu przedstawiać. Klocki z motywami z Gwiezdnych Wojen do dziś cieszą się ogromną popularnością. I to właśnie zestawy wzorowane na Star Wars znajdziemy w pierwszej dziesiątce najdroższych zestawów LEGO w historii.

10 najdroższych zestawów LEGO

Sokół Millennium

Niekwestionowanym liderem w tym zestawieniu jest zestaw na licencji Gwiezdnych Wojen. Model składa się z 7500 klocków i wiernie odwzorowuje to, co mogliśmy podziwiać na kinowym ekranie - i to w dwóch wersjach. Elementy zewnętrzne obejmują szczegółowo udekorowane, zdejmowane panele kadłuba, opuszczaną rampę wejściową, ukryte działo blasterowe, kokpit z miejscem na minifigurki i odczepianą osłoną, wymieniane anteny czujnika (okrągłą i prostokątną), górne i dolne poczwórne działa laserowe oraz siedem podpór do lądowania.

Dodatkowo znajdziemy tu szereg minifigurek - i to tych klasycznych i tych nieco nowszych. To Han Solo, Chewbacca, księżniczka Leia i C-3PO ze starej trylogii oraz starszy Han Solo, Rey, Finn z części VII i VIII oraz droid BB-8, dwa porgi do zbudowania i mynock do zbudowania. Zestaw wciąż jest dostępny do zamówienia w oficjalnym sklepie LEGO za 3999,99 zł.

AT-AT

Choć kosztuje tyle samo co Sokół Millennium, maszyna krocząca Galaktycznego Imperium ma nieco mniej części, dlatego znalazła się na drugim miejscu. Ten AT-AT stoi na 62-centymetrowych, ruchomych nogach, a całość składa się z 6785 elementów. Fani Gwiezdnych Wojen z łatwością odegrają sceny z bitwy na Hoth z filmu "Gwiezdne Wojny: Imperium kontratakuje" i ma ruchomą głowę i nogi, działka z realistycznie wyglądającym odrzutem, działka obrotowe, luk bombowy oraz hak, do którego można zamocować linę Luke’a Skywalkera.

W pudełku znajdziemy dziewięć minifigurek. To generał Veers, Luke Skywalker, dowódca szturmowców śnieżnych, czterech szturmowców śnieżnych oraz dwóch pilotów AT-AT. Do tego tabliczka informacyjna, która jest dopełnieniem tego wyjątkowego eksponatuZestaw ten kupicie w oficjalnym sklepie LEGO za 3999,99 zł.

Gwiezdny Niszczyciel Imperium (Devastator)

Podium zamyka jeszcze jeden zestaw sygnowany logiem Gwiezdnych Wojen. Tym razem to Gwiezdny Niszczyciel Imperium Devastator składający się z 4784 elementów i mierzący ok. 44 cm wysokości, 110 cm długości i 66 cm szerokości i ok. 37 cm wysokości bez podstawki. Inspirowany filmem "Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja" wyposażony został między innymi w obrotowe miotacze, odchylany talerz radaru, olbrzymie rury wydechowe wszystko zamknięte w zdobionej obudowie oddającej charakter Niszczyciela.

W zestawie nie mogło zabraknąć statku kosmicznego Rebeliantów, Tantive IV, którym podróżowała księżniczka Leia - statek jest przedstawiony w odpowiedniej skali i przy Niszczycielu wydaje się wręcz mikroskopijny. W tak dużym komplecie zabrakło jednak wielu figurek - znajdziemy tu zaledwie minifigurki oficera Imperium i członka załogi Imperium. Zestaw był dostępny do kupienia w oficjalnym sklepie LEGO za 3299,99 zł - w chwili obecnej jest on tam niedostępny. Niektóre sklepy wciąż oferują go w sprzedaży lecz za dużo większe pieniądze.

Titanic

Długi na 135 centymetrów model LEGO Titanic to nie tylko jeden z najdroższych, ale także jeden z największych zestawów LEGO. Ta replika historycznego statku w skali 1:200 jest doskonałym wyzwaniem budowlanym, bo składa się z aż 9090 elementów. Jest po prostu ogromna! Ma ponad 300 iluminatorów, klasyczny mostek, szalupy ratunkowe, ławki, dźwig załadunkowy i inne szczegóły. Model ma całą masę autentycznych i skrupulatnie wzorowanych na oryginale detali, zarówno wewnątrz i na zewnątrz, dlatego wiernie oddaje hołd statkowi.

Nie brakuje tam wielkich schodów, kotłowni, kabin, łodzi ratunkowych, a nawet jadalni w pierwszej klasie. Pozwala też na podziwianie realistycznych elementy działającego statku - śruby obracają się, poruszając tłokami silnika. Zestaw ten kupicie w oficjalnym sklepie LEGO za 3199,99 zł.

Wieża Eiffla

O Wieży Eiffla z klocków LEGO pisaliśmy już kilka miesięcy temu. To najwyższy zestaw w historii. Mierząca 149 cm wysokości konstrukcja jest wyjątkowym odwzorowaniem sławnej Wieży Eiffla w formie budowli z klocków. Zestaw Icons składa się z 10001 elementów, które w autentyczny sposób odwzorowują potężną wieżę z kutego żelaza - z piękną konstrukcją kratownicy, trzema platformami obserwacyjnymi, elementami zieleni, windami, biurem na szczycie oraz wieżą nadawczą i flagą Tricolore na jej szczycie. Dla ułatwienia montażu, przenoszenia z miejsca na miejsce, czy sprawdzenia dokładnie szczegółów, model można podzielić na cztery części. Zestaw ten kupicie w oficjalnym sklepie LEGO za 2949,99 zł.

Brzeszczot

I mamy kolejny zestaw z Gwiezdnych Wojen. Tym razem inspirowany serialem "Mandalorian", który możecie oglądać na platformie Disney+. Składający się z 6187 elementów ma ponad 72 cm długości i posiada wiele kultowych, autentycznych części, które nawiązują do serialu. Wystarczy podnieść jego górną część i usunąć silniki by zajrzeć do środka - a jest co oglądać, np. kabiny sypialne.

Projektanci LEGO nie zapomnieli o bocznych włazach, przedziale towarowym ze schowkiem na broń, niewielkiej komorze do zamrażania w karbonicie, w której zmieści się minifigurka, oraz odczepianej kapsule ratunkowej. Do modelu dołączono także liczne minifigurki: jest Mandalorian, Mythroi i Kuiil, figurka Grogu w kołysce i figurka Blurrga do zbudowania z klocków LEGO. Zestaw dostępny jest w oficjalnym sklepie LEGO za 2849,99 zł

Koloseum

Rzymskie Koloseum, choć wzniesione w latach 70-72 do 80 n.e. przez Wespazjana i Tytusa, jest podziwiane przez miliony turystów każdego roku nawet w czasach współczesnych. Choć budynek czasy swojej świetności ma już dawno za sobą wciąż robi wrażenie. I nie ma się co dziwić, że Koloseum można też zbudować z klocków LEGO. Zawierająca 9036 elementów konstrukcja wiernie odzwierciedla, to co możemy zobaczyć w Rzymie. Model spoczywa na owalnej podstawie, więc można go podziwiać z każdej strony.

Mimo, że jest jednym z największych modeli LEGO, jakie kiedykolwiek powstały, z łatwością można go podnieść, by obejrzeć każdy łuk pod różnym kątem. Trzy dolne kondygnacje budowli są przyozdobione kolumnami w porządku doryckim, jońskim i korynckim. Zestaw ten dostępny jest w oficjalnym sklepie LEGO za 2599,99 zł.

Hulkbuster

Wśród pierwszej dziesiątki najdroższych zestawów LEGO mamy reprezentanta uniwersum Marvela - a konkretnie MCU (Marvel Cinematic Universe) i filmu "Avengers: Czas Ultrona". Model ten to wierne odwzorowanie zbroi Hulkbuster MK44. Składa się z 4049 elementów, mierzy ponad 52 cm wysokości więc o jego widoczność nie trzeba się martwić. Pod ciemnoczerwoną zbroją i strategicznie umiejscowionymi złotymi klapami znajduje się przestronny kokpit, z którego zbroją kieruje sam Iron Man choć jego minifigurki zabrakło.

W zestawie znajdziemy natomiast Tony’ego Starka w cywilu. Model dodatkowo zawiera trzy reaktory łukowe (jeden w klatce piersiowej i po jednym w każdej dłoni), w pełni ruchomy tułów i przestronny, otwierający się kokpit. Za zestaw w oficjalnym sklepie LEGO zapłacimy 2599,99 zł.

Władca Pierścieni: Rivendell

Siedziba elfów - Rivendell - z "Władcy Pierścieni" zbudowana z klocków LEGO to jeden z najnowszych dużych zestawów, jaki trafia do sklepów. Składające się 6167 elementów "miasto" znane z książek, filmów, gier i animacji to prawdziwa gratka dla fanów Tolkiena, hobbitów, elfów, czarodziejów i innych mieszkańców Śródziemia. W zestawie znajdziemy więc 15 minifigurek: Frodo, Merry, Pippin, Sam, Bilbo Baggins, waleczni Boromir, Gimli, Aragorn i Legolas.

Nie mogło zabraknąć Gandalf Szarego czy gospodarza Rivendell - Elronda. Władca Pierścieni: Rivendell wchodzi w skład serii LEGO Icons - zestawy z tej kolekcji są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić satysfakcjonujące wyzwanie. Model ten kupicie w oficjalnym sklepie LEGO za 2399,99 zł.

SERIOUS PLAY Tożsamość i krajobraz

Na koniec zostawiłem sobie dość nietypowy zestaw - bo nie mamy tu do czynienia z jakimś konkretnem modelem inspirowanym filmem, historią, czy sztuką. LEGO SERIOUS PLAY Tożsamość i krajobraz to "zaledwie" 2808 elementy, ale jest idealny do grupowych warsztatów dla 10-12 uczestników. Znajdziemy tu duży wybór płytek konstrukcyjnych i trzy pomarańczowe, plastikowe tacki do sortowania. W zestawie są też specjalne elementy, takie jak zwierzątka DUPLO, koła LEGO, opony, okna, drzewa, części minifigurek, patyczki, kulki, spiralne rurki, drabinki i płotki.

To część programu SERIOUS PLAY mającego być innowacyjnym procesem pozwalającym usprawnić działanie firmy poprzez budowanie z klocków LEGO. Rozwija on umiejętności zespołowe i komunikacyjne, wyobraźnię, pewność siebie, zaangażowanie i wnikliwość. Zestaw był dostępny do kupienia w oficjalnym sklepie LEGO za 3299,99 zł.

Pamiętajcie jednak, że ta lista nie stanowi porady inwestycyjnej. Zawarte tu pozycje to wyłącznie historyczne spojrzenie na najdroższe w ofercie zestawy LEGO.