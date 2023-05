Najlepsze zestawy LEGO Star Wars

LEGO Star Wars: co warto o nich widzieć?

LEGO Star Wars to seria kultowych klocków inspirowana filmami i serialami z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Produkty wydawane pod tym szyldem pozwalają na budowanie replik pojazdów, postaci, kultowych scen z filmów, a także na rozgrywanie rozmaitych przygód i bitew — tych które sami sobie wyobrazimy!

Wśród oferowanych zestawów LEGO Star Wars znajdują się m.in. modele statków kosmicznych takich jak Millennium Falcon, X-wing, TIE Fighter czy Star Destroyer, a także postaci takie jak Luke Skywalker, Darth Vader, Yoda, czy R2-D2. W zestawach można znaleźć także mniejsze pojazdy z których na co dzień korzystają bohaterowie tamtejszego świata — na przykład speedery czy motocykle.

Jak wszystkie klocki z serii, LEGO Star Wars także oferuje wiele opcji — w tym rozwijanie kreatywności. Po złożeniu zestawów, można je dowolnie modyfikować i rozbudowywać, tworząc własne wersje pojazdów i postaci. Seria ta cieszy się dużą popularnością zarówno wśród młodszych, jak i starszych fanów Gwiezdnych Wojen.

Warto jednak mieć na uwadze, że LEGO Star Wars to nie tylko zwykłe zestawy klocków, ale także gry komputerowe, aplikacje mobilne oraz filmy animowane. W 2005 roku wydana została pierwsza część gry LEGO Star Wars, która odniosła ogromny komercyjny sukces i zyskała rzeszę fanów na całym świecie. Obecnie na rynku dostępnych jest kilka odsłon gry, które umożliwiają graczom odkrywanie i przemierzanie różnych lokacji z uniwersum Gwiezdnych Wojen, zbieranie przedmiotów, rozwiązywanie zagadek oraz pokonywanie przeciwników.

A skoro jesteśmy już przy dziełach popkultury nierozerwalnie związanych z LEGO Star Warsm, to nie można zapomnieć o animacjach. W 2011 roku wydany został film animowany "LEGO Gwiezdne Wojny: Kroniki Yody", który przedstawia przygody jednego z najpopularniejszych bohaterów sagi – mistrza Yody. Kolejne filmy z serii inspirowanych LEGOt to m.in. "LEGO Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy" czy "LEGO Gwiezdne Wojny: Kroniki Freemakerów".

Producenci klocków stale współpracują z właścicielami praw autorskich do marki — i poza zestawami inspirowanymi główną serią filmów, powstają także te inspirowane spin-offami których na rynku stale przybywa!

LEGO Star Wars - najlepsze zestawy

Sokół Millenium

elementy: 7541

7541 cena: 3999,99 zł

Klasyka gatunku i to w najlepszy, wydaniu. LEGO Sokół Millenium od pierwszych zapowiedzi rozbudzał wyobraźnię i... prowokował do dyskusji, bowiem to jeden z tych zestawów, za które trzeba słono zapłacić. Model ten składa się z 7541 klocków i ma imponujące wymiary: około 84 cm długości, 56 cm szerokości i 21 cm wysokości. Twórcy zadbali o cały zestaw detali i zaimplementowali opcje takie jak otwieranie paneli i drzwi, ruchome działka laserowe, schowki na narzędzia i wiele innych niespodzianek. Wewnątrz modelu znajdują się również miniaturowe wersje kultowych postaci z Gwiezdnych Wojen, takie jak Han Solo, Chewbacca, Leia Organa, C-3PO, R2-D2 oraz nieodłączny BB-8. Całość tworzy wspaniały model, który stanowi doskonałą ozdobę dla każdego fana Gwiezdnych Wojen... i nie tylko!

AT-AT

elementy: 6785

6785 cena: 3999,99 zł

Kolejny równie imponujący i... równie drogi zestaw LEGO. Ale to najbardziej legendarne z konstrukcji, których w tym zestawieniu po prostu nie mogło zabraknąć. Od początku są one jednymi z najbardziej pożądanych przez wszystkich miłośników marki... no i miłośników klocków w ogóle. Model kultowego pojazdu z uniwersum Gwiezdnych Wojen All Terrain Armored Transport (AT-AT) to niezwykła konstrukcja, która mierzy około 34 cm wysokości, 38 cm długości i 15 cm szerokości. AT-AT posiada wiele szczegółów, takich jak ruchome nogi, otwierane panele i wieżyczkę z działkiem. Wnętrze wieżyczki mieści minifigurkę kierowcy AT-AT oraz małe ekrany kontrolne. W zestawie znajdują się także minifigurki: Luke'a Skywalkera, Generała Veersa, dwóch AT-AT Driverów i Droida Protonowego.

R2D2

elementy: 2314

2314 cena: 1149 zł

Fantastyczny zestaw, który z dokładnie odwzorowuje postać R2-D2 z Gwiezdnych Wojen. Po złożeniu, robot ma około 31 cm wysokości, 18 cm długości i 15 cm szerokości. Zestaw bogaty jest w najdrobniejsze detale. Jak większość LEGO, tutaj również możemy liczyć na interaktywne elementy. Obracająca się głowica, ruchome nogi, ruchome koła oraz różne narzędzia. Nie zabrakło oczywiście rozsuwanej drabinki, ukrytą skrzyni z narzędziami ani przednią sondę. Ogrom frajdy przy składaniu i kreatywna ozdoba, która perfekcyjnie wpisze się w każde wnętrze!

Diorama: Szkolenie Jedi na Dagobah

elementy: 1000

1000 cena: 429,99 zł

Katalog z dioramami LEGO Star Wars stale się powiększa. Wszystkie one przedstawiają sceny z konkretnych filmowych wydarzeń — zeskalowane i podane w wyjątkowo przystępnej formie. W tym przypadku, diorama przedstawia szkolenie Jedi na Dagobah, którego świadkami byliśmy w filmie Gwiezdne wojny: Imperium kontratakuje.

Tak jak w filmie, diorama przedstawia odludne, przesiąknięte wilgocią, miejsce na planecie, gdzie Luke ćwiczy swoje umiejętności z Mistrzem Yodą. Na zestaw składa się Mistrz Yoda, który stoi na skalistym podwyższeniu, trzymając kij światła oraz Luke podążający za jego wskazówkami. W tle zaś majaczy przepiękna natura — solidna dawka roślinności oraz ziemia porastająca mchami i grzybami. Na zestaw składa się równy tysiąc klocków. I choć to jedna z konstrukcji stosunkowo mało interaktywna po złożeniu, podobnie jak większość zestawów LEGO Star Wars może stanowić uroczą ozdobę!

Hełm Dartha Vadera

elementy: 834

834 cena: 379,99 zł

LEGO Star Wars Helm Darth Vadera to zestaw klocków LEGO z serii Star Wars, który umożliwia złożenie repliki hełmu Dartha Vadera. Jest on wierną reprodukcją hełmu noszonego przez jednego z najbardziej ikonicznych antagonistów w historii kina. Na zestaw składają się 834 klocki, które umożliwiają złożenie konstrukcji mierzącej około 20 cm wysokości. Składa się ona z trzech głównych części: czarnej podstawy, maski i daszka. Każdą z nich składamy z osobna, łącząc je później w spójną całość i... tworząc szczegółową replikę hełmu Dartha Vadera!

Bombowiec TIE

elementy: 625

625 cena: 299,99 zł

LEGO Bombowiec TIE to zestaw klocków LEGO, który umożliwia zbudowanie jednego z najbardziej ikonicznych statków kosmicznych ze świata Gwiezdnych Wojen. Jest to wersja statku TIE, która została zaprojektowana z myślą o bombardowaniu celów na powierzchni planet. Na pakiet składa się ponad 600 klocków, które po złożeniu tworzą model o imponujących wymiarach - 16 cm wysokości, 39 cm długości i 32 cm szerokości. Model zawiera cały zestaw szczegółów: m.in. podwójne skrzydła, działka laserowe i bomby, które można wysyłać na cel.

Gwiezdny superniszczyciel typu Executor

elementy: 630

630 cena: 329,99 zł

Motel statku LEGO, który ponownie jest jest szczegółową i realistyczną repliką kosmicznego bohatera klasycznej trylogii Gwiezdnych Wojen. Idealny prezent dla młodszych i starszych fanów Gwiezdnych Wojen i doświadczonych konstruktorów LEGO. Na zestaw składa się 630 elementów, które pozwolą stworzyć niezwykłą, mierzącą ok. 10 cm wysokości, 16 cm długości i 20 cm szerokości konstrukcję!

LEGO Star Wars to nie tylko klocki!

Jak już wspomniałem wyżej, LEGO Star Wars to bogata marka. Składają się na nią zarówno filmowe produkcje, gry wideo, klocki... jak i inne gadżety. Dokładnie tak samo, jak w przypadku LEGO Harry Potter, tutaj również twórcy pokusili się o cały zestaw "klockowych gadżetów". W katalogu LEGO Star Wars znajdziemy więc cały zestaw uroczych pluszaków, książeczek, zawieszek, a nawet... kolorowych długopisów, stylizowanych na miecze świetlne z uniwersum LEGO!