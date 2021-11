Dzięki akcji w weekend Elon Musk ma więcej pieniędzy niż wynosi PKB RPA

Elon Musk wydaje się perfekcyjnie rozumieć, w jaki sposób ludzkie nastroje przekładają się na giełdę. Nie ma bowiem drugiego człowieka, który jest w stanie tak dobrze pokierować nastrojami społecznymi za pomocą zaledwie kilku zdań. Wystarczy przypomnieć, że nie tak dawno Tesla uzyskała taką kapitalizację, że przebiła wszystkich innych producentów razem wziętych, a sam Musk jest w stanie manipulować giełdą kryptopwalut wedle swojego widzimisię. I kiedy się wydawało, że majątek samego ekscentrycznego multimiliardera dotarł do sufitu, okazało się, że Musk dopiero się rozkręca.

Musk ma obecnie więcej pieniędzy niż wynosi PKB Republiki Południowej Afryki

Jak donosi Bloomberg, w ciągu ostatniego roku akcje Tesli poszły w górę o 65,6 proc., w tym o 8,5 proc. w poniedziałek, co zapewne jest skutkiem weekendowej afery (o tym za chwilę). Oznacza to, że w tym momencie majątek Muska (w akcjach Tesli) do 335 miliardów dolarów, co przebiło PKB jego rodzimego kraju, czyli 300 miliardów dolarów i niebezpiecznie zbliża się do PKB takich krajów jak Polska (500 mld dolarów).

Oznacza to, że Musk jest obecnie najbogatszym człowiekiem na ziemi, wyprzedzając o około 150 mld dolarów byłego szefa Amazonu Jeffa Bezosa. Ba, jest to więcej niż ma Jeff Bezos i Bill Gates razem. Chociaż przy takim poziomie nawet 150 mld dolarów już chyba nie robi takiej różnicy.

Akcje Tesli poszły w górę po kompromitacji szefa Światowego Programu Żywnościowego ONZ

W weekend w wywiadzie dla CNN dyrektor ŚPŻ ONZ, David Beasley, stwierdził, że gdyby Elon Musk przekazał 2 proc. swojego majątku dla pomocy humanitarnej, mogłoby to "rozwiązać problem głodu na świecie". Sprawę szybko podłapali internauci, którzy obliczyli, że 2 proc. z majątku Muska to 6 mld dolarów. Natomiast samo ONZ na cele walki z głodem zbiera co roku ponad 8 mld i problem głodu nie wydaje się być jakoś specjalnie bardziej rozwiązany z tego powodu. Temat sprytnie podchwycił sam Musk, który powiedział, że jeżeli ONZ przygotuje dokłądną analizę, w jaki sposób 6 mld dolarów będzie w stanie rozwiązać problem raz na zawsze i opowie, w jaki sposób fundusze zostaną wydane, to on niezwłocznie sprzeda akcje Tesli i przekaże pieniądze.

Jak się pewnie domyślacie - Szef Programu Żywieniowego nie był w stanie dostarczyć takich informacji, co pokazało, że jego wywiad nie był podparty żadną głębszą analizą tematu. Nie oznacza to oczywiście, że taka suma by nie pomogła, ale o kompletnym rozwiązaniu problemu mowy nie ma. Innymi słowy - Musk niczym nie ryzykuje, a jeden tweet sprawił, że kapitalizacja Tesli ponownie wystrzeliła, dokładając jeszcze do majątku Muska.

