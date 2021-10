The Boring Company chce zrewolucjonizować system transportu miejskiego. Choć firma plany ma ambitne, do tej pory nie udało się w pełni zrealizować swoich założeń. Być może Vegas Loop okaże się rozwiązaniem, który będzie przyszłością przemieszczania się po miastach.

O The Boring Company pisaliśmy kilkukrotnie. Ostatnio w kontekście problemów z kopaniem tunelu pod autostradą w sąsiedztwie dzielnicy Westside w Los Angeles. I choć problemów nie brakowało, firmie udało się znaleźć alternatywne miejsce. Na początku roku w Las Vegas uruchomiono LVCC Loop (Las Vegas Convention Center Loop. System składający się z dwóch tuneli o długości 2,73 km biegnących pod centrum kongresowym. Tunelom towarzyszą trzy stacje: dwie naziemne i jedna podziemna. Tunele łączą halę wystawową New Exhibit Hall z kampusem skracając czas potrzebny na przemieszczenie się z jednej lokacji do drugiej do zaledwie dwóch minut. Początkowo tunele The Boring Company miały działać w oparciu o szyny transportujące samochody z dużą prędkością. Obecnie są przystosowane do przejazdów samochodami Tesli i to z kierowcą. W przyszłości planowane jest całkowite zastąpienie go sztuczną inteligencją. Nie wiadomo jeszcze kiedy do tego dojdzie.

Vegas Loop. The Boring Company z pozwoleniem na budowę nowych tuneli pod Las Vegas

Firma otrzymała właśnie pozwolenie na stworzenie systemu tuneli, który połączy najważniejsze punkty na mapie Las Vegas. Od najpopularniejszych hoteli, poprzez stadion Allegiant oraz międzynarodowy port lotniczy Las Vegas-McCarran. Nowa inwestycja łączyć się będzie z działającym już LVCC Loop i W planach jest rozszerzenie siatki połączeń aż do Los Angeles co pozwoli na szybki transport między popularnymi miastami Kalifornii.

Vegas Loop ma składać się z tuneli o długości ponad 46 km i 51 stacji. Jego wydajność to 57 tys. pasażerów na godzinę. Przedstawiciele The Boring Company i Hrabstwa Clark podkreślają, że projekt jest w pełni prywatny i na jego realizację nie będą przeznaczone środki publiczne. Do współfinansowania budowy stacji mają być zachęcane sieci hoteli, które chciałyby być częścią systemu. Łatwa siatka połączeń między centrum a lotniskiem z pewnością przełoży się na pozyskanie większej liczby klientów.

Wraz z projektem Vegas Loop, The Boring Company podało przykładowe czasy podróży i wysokość opłat. Ile przyjdzie zapłacić za przejażdżkę Teslą w tunelach pod Las Vegas? 5-minutowa trasa z lotniska McCarran do centrum kongresowego o długości niecałych 5 km to jednorazowy koszt w wysokości 10 dolarów. Za podróż ze stadionu Allegiant do centrum zapłacić będzie trzeba 6 dolarów.

The Boring Company ma ambitne plany, choć firma nie zdradza kiedy tunele zostaną oddane do użytku. System LVCC Loop powstał w zaledwie rok i kosztował 47 milionów dolarów. Jego budowa nie wpłynęła znacznie na znajdujące się na powierzchni drogi: prace podziemne nie wymagały zamknięcia ulic. Podobnie ma być w przypadku Vegas Loop.