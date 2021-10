Tesla warta jest więcej niż wszyscy inni producenci samochodów razem

Tesla jest już warta ponad 1 bilion USD

1 bilion USD kapitalizacji to osiągnięcie, po które do tej pory sięgnęło tylko 5 spółek giełdowych - Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet (Google) oraz przez krótki czas Facebook. Teraz do tego grona dołącza Tesla, która po wczorajszym ogłoszeniu, że sieć wypożyczalni samochodów Hertz kupi 100 000 sztuk Modelu 3 poszybowała do góry o ponad 12%. W ostatnich dwóch tygodniach akcje Tesli podrożały o około 25%, a wszystko zaczęło się od świetnych wyników sprzedaży samochodów i bardzo dobrych danych finansowych za ostatni kwartał. Tesla nawet w trudnym otoczeniu, gdy brakuje półprzewodników, nie zwalnia i ciągle się rozwija. I nawet jeśli kontrakt z Hertz'em wart jest "tylko" 4,2 mld USD, to jest to największa tego typu umowa w historii na auta elektryczne. Pierwsze dostawy samochodów, które będą dostępne zarówno w USA jak i w Europie rozpoczną się już listopadzie.

Jako ciekawostkę można też dodać, że Tesla osiągnęła kapitalizację 1 biliona USD znacznie szybciej niż Apple, Amazon, Microsoft czy Google, bo po zaledwie 18 latach. Facebook był jeszcze szybszy, bo doszedł do tej wartości po nieco ponad 17 latach od powstania. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to wręcz niewyobrażalny wynik. Tesla jest obecnie warta więcej niż wszyscy producenci samochodów na świecie razem wzięci. Druga w tym rankingu Toyota wyceniana jest na nieco ponad 280 mld USD. Warto jednak pamiętać, że nie jest to firma stricte produkcyjna, znaczna część tak kosmicznej wyceny to zasługa oprogramowania, które tworzy Tesla, a które ma w przyszłości zrewolucjonizować rynek między innymi taksówek.

Dobra passa Elona Muska cały czas trwa, a sam zainteresowany jest obecnie najbogatszym człowiekiem na Ziemi z majątkiem wycenianym na ponad 289 mld USD. Tylko wczoraj zyskał 36 mld USD i wyprzedza już w rankingu Bloomberga drugiego Jeffa Bezosa o blisko 100 mld USD. Wygląda też na to, że ostatnie przewidywania banku Morgan Stanley, że Elon Musk może stać się pierwszym dolarowym bilionerem nie są przesadzone. Tym bardziej, że ma to się stać za sprawą SpaceX i ich technologii kosmicznych, a nie Tesli, której wartość już jest "kosmiczna".

Tesla Model 3 najlepiej sprzedającym się autem w Europie

Jeśli dobrych wiadomości dla Tesli nadal byłoby mało to warto jeszcze dodać najnowsze statystyki sprzedaży samochodów w Europie. We wrześniu tego roku najpopularniejszym modelem na starym kontynencie była Tesla Model 3. Nie tylko wśród aut elektrycznych, ale ogólnie (!). Tesla sprzedała ponad 24,5 tys. sztuk tych pojazdów, choć prawdopodobnie to jednorazowa anomalia, być może związana z zamówieniem dla sieci Hertz. W całym 2021 roku do tej pory w Europie sprzedano blisko 100 000 sztuk Modelu 3. Wynik jednak idzie w świat, a przy ograniczonej produkcji konkurencyjnych marek, przewaga nad drugim w rankingu Renault Clio jest ogromna. Wśród samochodów elektrycznych przewaga Tesli jest jeszcze większa i obecnie nie widać żadnych negatywnych tendencji dla amerykańskiej firmy.