No i stało się. Choć Techland w komunikatach prasowych z ostatnich tygodni przekonywał, że najnowsza produkcja studia trafi do sklepów już 7 grudnia, firma potwierdziła właśnie, że tak się nie stanie. W Dying Light 2 zagracie dopiero w 2022 r.

Techland nie ma szczęścia ze swoją najnowszą produkcją. O problemach z powstawaniem Dying Light 2 Stay Human wiedzieliśmy już w zeszłym roku. Gra miała ukazać się wiosną 2020 r. Kilka miesięcy wcześniej dowiedzieliśmy się, że premiera zostanie jednak przesunięta. I to bez podania daty. Miesiące mijały, twórcy zapewniali, że wszystko idzie zgodnie z planem i proszą o odrobinę cierpliwości. Gracze w Dying Light 2 Stay Human mieli ostatecznie zagrać 7 grudnia 2021. A przynajmniej tak przekonywali przedstawiciele firmy. Jeszcze kilka tygodni temu, z okazji Gamescom 2021, gdzie najnowsza produkcja Techlandu otwierała "konferencję" Xbox, ta data została potwierdzona i nic nie wskazywało, że to się zmieni.

Techland poinformował właśnie, że nie udało się dotrzymać terminów wydawniczych. Dying Light 2 Stay Human nie trafi do sklepów 7 grudnia. Co więcej, gra nie będzie dostępna w tym roku. W opublikowanym właśnie komunikacie, twórcy starają się wytłumaczyć decyzję kolejnego przesunięcia w kalendarzu. Na ten moment Dying Light 2 Stay Human wydane zostanie 4 lutego 2022 r. To niemal dwa lata po oryginalnej dacie premiery. Paweł Marchewka, założyciel i prezes Techlandu zaznacza, że gra jest niemal gotowa w całości, jednak zespół potrzebuje dodatkowego czasu na pełne jej dopracowanie. Studio zdaje sobie sprawę z rozmachu swojej najnowszej produkcji i doprowadzenie jej do poziomu, jaki sobie założono, wymaga nieco więcej czasu i pracy.

Co więcej, w komunikacie przeczytać można, że już w przyszłym miesiącu gra zostanie oddana w ręce dziennikarzy i twórców, którzy będą mogli ją przetestować. Zarówno w wersji konsolowej, jak i na PC. Kiedy dokładnie? Nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że wrażeniami z rozgrywki będzie można się podzielić z czytelnikami i widzami. Jeśli otrzymamy zaproszenie na jednoą z prezentacji, z pewnością weźmiemy w niej udział, by przekonać się czy na Dying Light 2 Stay Human warto czekać.

Techland jak CD Projekt RED. Niby wszystko w porządku, a jednak nie

Czy taka komunikacja i pompowanie balonika. Jeszcze gorzej, gdy powtórzy się sytuacja z premierą Cyberpunka 2077. Gra studia CD Projekt RED przekładana była wielokrotnie. W międzyczasie firma zapewniała, że z nią wszystko w porządku. Podkreślano często, że nie ma czym się martwić i wszyscy gracze bedą zadowoleni. Jak się skończyło? Chyba nie trzeba nikomu tego przypominać. Sprawa była na tyle poważna, że Sony zdecydowało się na usunięcie gry ze swojego sklepu. Do czasu, aż twórcy nie doprowadzą jej do stanu użyteczności. Tak też się stało 21 czerwca. Wraz z aktualizacją 1.23 Cyberpunk 2077 wrócił do PlayStation Store. Liczę jednak, że nie będziemy mieć powtórki z rozrywki przesunięcie premiery Dying Light 2 wyjdzie grze tylko na dobre.