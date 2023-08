Mercedes-Benz Polska organizuje już cztery serie jazd próbnych w celu zaprezentowania niezwykle szerokiej oferty aut koncernu. Obok EQ Tour (relacja z wydarzenia 2022) skupiającego się na samochodach elektrycznych, AMD Driving Academy, który pozwala sprawdzić auta AMG na torze wyścigowym i Mercedes Safety Experience szkolący kierowców w zakresie bezpiecznej jazdy, można skorzystać z Dream Cars Roadshow, który ma na celu nabranie doświadczenia z luksusową stroną niemieckiej marki. Mercedes-Benz Polska zaprosił dziennikarzy na pierwsze tego typu wydarzenie w 2023 roku.

Mercedes Dream Cars Roadshow w praktyce

Dream Cars Roadsow ma formę jazd próbnych drogami publicznymi. Każdy z uczestników ma okazję zasiąść za kierownicą każdego z udostępnionych samochodów na przynajmniej kilkanaście kilometrów. Wszyscy poruszają się w kolumnie po wytyczonej i ciekawie przygotowanej trasie (o czym więcej za chwilę) i w bezpiecznych miejscach – zwykle parkingach – następuje przesiadka do kolejnego samochodu.





Niezwykle istotną kwestią jest to, że za przygotowanie Dream Cars Roadshow odpowiada Robert Hundla i jego ekipa doświadczonych instruktorów doskonalenia techniki jazdy i często też kierowców i pilotów rajdowych. Wytyczone przez nich trasy obejmują zwykle odcinki będące częścią lokalnych rajdów, co pozwala sprawdzić samochody także w nieco bardziej wymagających warunkach i zwykle pięknych sceneriach. Instruktorzy nie tylko prowadzą kolumnę samochodów, ale też siedzą w niektórych na miejscu pasażera i podczas jazdy przedstawiają kluczowe informacje na temat danego samochodu.





Czym można jeździć? Paleta samochodów może się nieco różnić pomiędzy wydarzeniami, ale zwykle dostępne być powinny:

Mercedes-Maybach S 580 4Matic,

Mercedes-AMG GT 4-drzwiowe Coupe 63 S E Performance,

Mercedes-AMG SL 63 4Matic+,

Mercedes-AMG SL 43,

Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+,

Mercedes-AMG EQE SUV,

Mercedes-AMG G63.







Na temat Mercedesów SL przygotuję osobny materiał skupiający się na kwestii napędu wersji SL 63 I SL 43.





Osobiście najlepiej wspominam przejazd w roli szofera samochodem Mercedes-Maybach S 580 4Matic. Systemy poprawiające komfort jazdy – m.in. redukcję przechyłów, a także „przewidujące” zawieszenie – zrobiły naprawdę duże wrażenie. Do tego: ilość miejsca w środku dla pasażerów z tyłu jest wprost ogromna! Choć teoretycznie jest to auto zbudowane na bazie Mercedesa Klasy S, to jednak czuć w nim dużo wyższy poziom ekskluzywności.

Oprócz samych jazd próbnych, uczestnicy mogą się też nieco więcej dowiedzieć na temat historii marek Maybach i AMG, jak i programu Manufaktur, który obejmuje niestandardowe lakiery, wykończenie i ekskluzywne opcje wyposażenia.

Dream Cars Roadshow jest prowadzone przez dealerów i to właśnie oni zapraszają na to wydarzenie. Zainteresowani powinni więc zgłosić się do lokalnego dealera Mercedes-Benz w swojej okolicy. Pełna lista organizatorów wraz z datami wydarzeń dostępna jest na oficjalnej stronie Dream Cars Roadshow 2023.

Czy się podobało?

Dream Cars Roadshow to dosyć unikalna okazja do zapoznania się z naprawdę ekskluzywnymi samochodami Mercedes-Benz z gamy AMG i Maybach. Tego typu auta są raczej ciężko dostępne w parkach dealerów, więc osoby chcące je wypróbować przed decyzją zakupową mają ograniczone możliwości doświadczenia z takimi samochodami. Fakt, że jazda odbywa się pod okiem profesjonalnych instruktorów, którzy mogą jeszcze opowiedzieć na temat tych aut tylko podnosi wartość takiego doświadczenia. Raczej nie zastąpi to pełnoprawnej jazdy próbnej (przynajmniej kilkugodzinnej), ale stanowić może bardzo dobry wstęp do niej.





Wyjazd redaktora Antyweb do Gola Dzierżoniowska odbył się na koszt i zaproszenie firmy Mercedes-Benz Polska. Marka nie miała wpływu na treść ani też wcześniejszego wglądu w powyższy artykuł.