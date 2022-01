Czy hybryda Plug-In może zastąpić diesla? Oferta Mercedesa GLC – 300e to hybryda, 300d to diesel – umożliwia nam podjęcie próby udzielenia odpowiedzi na tak zadane pytanie. Szczególnie, że do testów otrzymaliśmy te same wersje nadwozia – GLC coupe – oraz z podobnym wyposażeniem i o podobnym oznaczeniu. Zapraszam na test zużycie paliwa, codziennych kosztów użytkowania oraz pomiar przyspieszenia.

Mercedes GLC oferowany jest z naprawdę szeroką paletą jednostek napędowych. Od modelu GLC 200 z 2-litrowym silnikiem benzynowym o mocy 155 kW (211 KM) przez wzmocnionego diesla 300d (180 kW, 245 KM), a kończąc na wersjach AMG z flagowym GLC 63 S 4Matic, który legitymuje się mocą 375 kW (510 KM) i oferuje przyspieszenie 0-100 km/h w zaledwie 3,8 s. W gamie są jeszcze hybrydy Plug-In: GLC 300e oraz GLC 300de z silnikiem diesla pod maską. Tematem dzisiejszego „odcinka” jest zestawienie ze sobą Mercedesa GLC 300 e z Mercedesem GLC 300 d. Wiele osób wybiera lub przynajmniej rozważa obecnie hybrydę Plug-In (która zwyczajowo łączona jest z silnikiem benzynowym) ZAMIAST wersji z jednostką wysokoprężną (dieslem).



Mercedes-Benz GLC 200 4Matic



Mercedes-Benz GLC 300d 4Matic Coupe (diesel)



Mercedes-Benz GLC 300e 4Matic Coupe (hybryda Plug-In)

W tym porównaniu nie będzie wersji 300de – która z oczywistych powodów zwyciężyłaby w ogólnym rozrachunku z odmianą bez hybrydy w kwestii zużycia paliwa. Omówienie tej wersji napędowej na przykładzie Mercedesa E 300de znajdziecie tutaj. Należy w tym miejscu docenić, że Mercedes w zasadzie jako jedyna marka oferuje swoje samochody hybrydowe Plug-In także w wersji z silnikiem wysokoprężnym.

W zestawieniu będą również przewijały się informacje i wyniki Mercedesa GLC 200 4Matic, który co prawda jest dużo słabszy od omawianych wersji, ale to właśnie jego silnik spalinowy jest sercem hybrydy Plug-In 300e i dzięki tym informacjom będzie można ocenić wpływ elektrycznej części hybrydy na końcowe rezultaty.



Mercedes-Benz GLC 200 4Matic

Jako, że ten materiał omawiać będzie wyłącznie kwestie związane z działaniem napędów stosowanych w Mercedesie GLC, to zainteresowanym samochodem jako takim odsyłam do obszernego testu GLC 300e 4Matic Coupe.

Mercedes GLC 300e (hybryda Plug-In) kontra GLC 300d (diesel) – specyfikacja

Napęd hybrydy Plug-In – Mercedes-Benz GLC 300e 4Matic – składa się z 2-litrowej jednostki benzynowej o mocy 155 kW (211 KM) oraz jednostce elektrycznej (zamontowanej przed skrzynią biegów) o mocy 90 kW (122 KM). Ze wszystkim spięty jest oczywiście akumulator o pojemności 13,5 kWh (brutto). Cały zestaw zapewnia – moc systemowa – 235 kW (320 KM) oraz 700 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Zużycie paliwa i energii wg producenta wynosi 2,5-2,2 l/100 km oraz 17,8-16,5 kWh/100 km. Jednocześnie, przyspieszenie do 100 km/h wynosić ma 5,7 s.

Mercedes-Benz GLC 300d 4Matic też bazuje na 2-litrowej jednostce spalinowej, ale wysokoprężnej i bez wsparcia silnikiem elektrycznym. Całość generuje 180 kW (245 KM) mocy oraz 500 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Deklarowane zużycie paliwa wynosić ma 6,0-5,8 l/100 km, a przyspieszenie do 100 km/h trwać ma 6,6 s.

Diesel w tym zestawieniu jest więc wyraźnie słabszy, co przekłada się ma na gorszy czas przyspieszenia, a zużycie paliwa ma być wyraźnie większe. Dla osób chcących zrozumieć dlaczego hybrydy Plug-In mają tak niskie DEKLAROWANE (czy może raczej homologowane) zużycie paliwa, zapraszam do tego materiału.

Jak wspominałem, do zestawienia dorzucam jeszcze Mercedesa GLC 200 4Matic, który ma analogiczną jak hybryda (300e) jednostkę benzynową wspartą systemem miękkiej hybrydy (Mild Hybrid). W efekcie cały zestaw oferować ma 145+10 kW (197+14 KM) oraz 320 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Zużycie paliwa wynosić ma 7,5-7,1 l/100 km, a więc wyraźnie więcej niż wcześniej omówiony diesel 300d i to pomimo wyraźnie niższej mocy.

Hybryda vs. Diesel – osiągi i przyspieszenie

Osiągi samochodów badam nie tylko od startu zatrzymanego, ale również w sytuacji gdy jadąc z pewną prędkością chcemy mocno przyspieszyć, np. w celu wyprzedzenia wolniej jadącego pojazdu. Mercedes-Benz GLC 300d 4Matic Coupe (diesel) przyspieszył do 100 km/h szybciej niż deklarował to producent – 6,4 zamiast 6,6 s. Hybryda Plug-In – Mercedes-Benz GLC 300e 4Matic Coupe – pierwszą „setkę” osiągnął po 5,7 s, czyli zgodnie z obietnicami:

przyśpieszenie GLC 300d GLC 300e 0-100 km/h 6,4 s 5,7 s 0-140 km/h 12,1 s 10,3 s 0-161 km/h 16,7 s 13,8 s 0-200 km/h 32,9 s 23,7 s

Większa moc przełożyła się na lepsze osiągi i tutaj nie należało mieć wątpliwości. Mercedes GLC 300e traci nieco wigoru gdy poziom naładowania akumulatorów jest niski, ale różnica jest raczej symboliczna. Równie interesująco wygląda zestawienie przyspieszenia podczas wyprzedzania:

przyśpieszenie GLC 300d GLC 300e 80-120 km/h 4,1 s 3,5 s 70-140 km/h 8,0 s 6,5 s 96-161 km/h 10,1 s 7,9 s

Warto tutaj jednak zwrócić uwagę, że reakcja na gwałtowne dodanie gazu w Mercedesie GLC 300e czyli hybrydzie Plug-In może być… gorsza, co jest związane z pewnym opóźnieniem z koniecznością włączenia silnika spalinowego, co może trwać nieco ponad 0,5 sekundy. Jeśli jednak użyjemy trybu Sport lub Sport+, w których to jednostka benzynowa jest cały czas włączona, reakcja jest zwykle lepsza od tego co oferuje diesel gdyż natychmiast do akcji wkracza silnik elektryczny, a zwykle redukcja przełożenia nie jest konieczna, co w przypadku diesla zawsze musi mieć miejsce (z użyciem funkcji „kickdown”).





Taka codzienna, miejska dynamika jest – na ile można w ogóle to zestawić – w miarę porównywalna. Są bowiem sytuacje, w których lepiej reaguje diesel Mercedesa, szczególnie w sytuacjach gdy hybryda musi wyjść z trybu elektrycznego. Z drugiej zaś strony, w GLC 300e zawsze w oczekiwaniu jest silnik elektryczny, który choć nie oferuje dużej mocy – teoretycznie tylko 90 kW – to jednak od razu wkracza do akcji, co przekłada się na niemalże natychmiastowe przyspieszenie.

GLC 300e kontra GLC 300d: zużycie paliwa w mieście

Jak zawsze w przypadku hybrydy Plug-In, określenie zużycia paliwa w mieście nie jest takie proste. Powodem tego jest oczywiście obecność części elektrycznej układu napędowego, która w przypadku Mercedesa GLC 300e pozwala na przejechanie 47 km (dane testowe) w trybie bezemisyjnym:

To oczywiście rzutuje na zużycie paliwa, które na krótkich dystansach może wynosić okrągłe zero. Dlatego też zestawienie tych dwóch samochodów – GLC 300e oraz GLC 300d – musi uwzględniać dystans, który planujemy przejechać. Zakładamy więc start z pełnymi akumulatorami. Obok spalania paliwa będzie też zużycie energii elektrycznej, bo nie wolno zapominać, że nie tylko benzyna jest tutaj konsumowana. Szybki rzut oka na zużycie paliwa w Mercedesie GLC 300d oraz GLC 200:

Do tabeli dodaję również wyniki Mercedesa GLC 200, który da nam obraz ile zyskujemy dzięki napędowi hybrydowemu w GLC 300e.

zużycie paliwa (l/100 km) +

energii (kWh/100 km) w mieście GLC 300d Coupe [l/100 km] GLC 300e Coupe [l/100 km + kWh/100 km] GLC 200 [l/100 km] 25 km 6,9 0,0 + 20,2 9,3 50 km 6,9 0,5 + 19,0 9,3 75 km 6,9 2,8 + 12,7 9,3 100 km 6,9 4,0 + 9,5 9,3 125 km 6,9 4,7 + 7,6 9,3 150 km 6,9 5,2 + 6,3 9,3 200 km 6,9 5,7 + 4,8 9,3 250 km 6,9 6,1 + 3,8 9,3

Nawet na dystansie 250 km – zakładając że ktokolwiek jednego dnia przejedzie tak długi dystans po mieście – zużycie paliwa w Mercedesie GLC 300e (hybryda Plug-In) nie będzie większe niż w dieslu GLC 300d.

Zakładając start Mercedesa GLC 300e z pustymi akumulatorami (np. w sytuacji gdy zapomnieliśmy go podłączyć do prądu wcześniejszego wieczora) porównanie wygląda następująco:

zużycie paliwa (l/100 km) +

energii (kWh/100 km) w mieście GLC 300d Coupe [l/100 km] GLC 300e Coupe * [l/100 km + kWh/100 km] GLC 200 [l/100 km] miasto 6,9 7,5 + 0,0 9,3

* hybryda Plug-In (Mercedes-Benz GLC 300e) z „pustymi” akumulatorami na starcie

Jak widać, element hybrydowy dużo zmienia w kwestii zużycia paliwa (różnica względem GLC 200), ale i tak nie jest w stanie skompensować naturalnie większego zużycia paliwa tej konkretnej jednostki benzynowej o pojemności 2 litrów w porównaniu do diesla Mercedesa o tej samej pojemności.





Koszt codziennego użytkowania w mieście

Samo zużycie paliwa i energii może niewiele mówić. Kluczowe są bowiem koszty związane z tankowaniem paliwa i ewentualnym uzupełnianiem energii poszczególnych wersji napędowych Mercedesa GLC. Ponownie, przeanalizuję to na podstawie konkretnego dystansu. Cenę paliwa – dla pewnego uśredniania – zakładam w wysokości 6 zł za 1 litr (niezależnie czy jest to olej napędowy czy benzyna bezołowiowa). Cenę 1 kWh energii ustaliłem na 0,75 zł – tyle mniej więcej kosztuje obecnie w ramach taryfy całodobowej.

koszt paliwa [zł] +

koszt energii [zł] w mieście GLC 300d Coupe GLC 300e Coupe GLC 200 25 km 10,4 zł 0,0 + 4,2 zł 14,0 zł 50 km 20,7 zł 1,4 + 7,8 zł 27,9 zł 75 km 31,1 zł 12,6 + 7,8 zł 41,9 zł 100 km 41,4 zł 23,9 + 7,8 zł 55,8 zł 125 km 51,8 zł 35,1 + 7,8 zł 69,8 zł 150 km 62,1 zł 46,4 + 7,8 zł 83,7 zł 200km 82,8 zł 68,9 + 7,8 zł 112 zł 250km 104 zł 91,4 + 7,8 zł 140 zł

Jak widać, pomimo stosunkowo mało oszczędnego silnika benzynowego w hybrydzie Plug-In (GLC 300e), dopiero na dystansie większym niż 250 km koszt paliwa i energii będzie większy w GLC 300e od kosztu samego paliwa w GLC 300d. Doskonale też widać, o ile mniejszy koszt codziennego podróżowania (do 50 km) oferuje hybryda Plug-In względem w pełni spalinowego odpowiednika: 9,2 kontra 27,9 zł – trzykrotna różnica!





Zużycie paliwa w trasie (w tym na autostradzie)

Choć Mercedes GLC 300e (hybryda Plug-In) przy 90 km/h jest w stanie przejechać około 47 km, a przy 120 km/h ponad 30, to mówiąc o „trasie” najpewniej mamy na myśli raczej wyraźnie dłuższe dystanse niż te kilkadziesiąt kilometrów. Ponownie jednak, w drugim rzucie, uwzględnię je w średnim zużyciu paliwa, dla prędkości 90 oraz 120 km/h, bo 140 km/h nikt jechać nie będzie w trybie elektrycznym (samo przyspieszenie do tej prędkości w trybie elektrycznym trwa ~47 sekund). Najpierw porównanie przy założeniu, że akumulatory w hybrydzie Plug-In były „puste” na starcie – odpowiada to mniej więcej sytuacji gdy odcinek ma długość kilkuset kilometrów.

zużycie paliwa (l/100 km) +

energii (kWh/100 km) w mieście GLC 300d Coupe [l/100 km] GLC 300e Coupe * [l/100 km + kWh/100 km] GLC 200 [l/100 km] 90 km/h 5,1 6,7 + 0,0 6,1 120 km/h 6,7 8,9 + 0,0 8,2 140 km/h 8,1 10,0 + 0,0 10,1 miasto 6,9 7,5 + 0,0 9,3

* hybryda Plug-In (Mercedes-Benz GLC 300e) z „pustymi” akumulatorami na starcie

A teraz zakładając, że wystartowaliśmy z pełnymi akumulatorami w przypadku hybrydy Plug-In:

zużycie paliwa (l/100 km) +

energii (kWh/100 km) przy 90 km/h GLC 300d Coupe [l/100 km] GLC 300e Coupe [l/100 km + kWh/100 km] GLC 200 [l/100 km] 50 km 5,1 0,1 + 18,7 6,1 100 km 5,1 3,4 + 9,4 6,1 150 km 5,1 4,5 + 6,2 6,1 200 km 5,1 5,1 + 4,7 6,1 250 km 5,1 5,4 + 3,7 6,1 300 km 5,1 5,6 + 3,1 6,1 400 km 5,1 5,9 + 2,3 6,1 500 km 5,1 6,0 + 1,9 6,1

zużycie paliwa (l/100 km) +

energii (kWh/100 km) przy 120 km/h GLC 300d Coupe [l/100 km] GLC 300e Coupe [l/100 km + kWh/100 km] GLC 200 [l/100 km] 50 km 6,7 3,0 + 18,7 8,2 100 km 6,7 6,0 + 9,4 8,2 150 km 6,7 6,9 + 6,2 8,2 200 km 6,7 7,4 + 4,7 8,2 250 km 6,7 7,7 + 3,7 8,2 300 km 6,7 7,9 + 3,1 8,2 400 km 6,7 8,2 + 2,3 8,2 500 km 6,7 8,3 + 1,9 8,2

A teraz czas na koszty dla 90 km/h:

koszt paliwa [zł] +

koszt energii [zł] przy 90 km/h GLC 300d Coupe GLC 300e Coupe GLC 200 50 km 15,3 zł 0,4 + 7,8 zł 18,3 zł 100 km 30,6 zł 20,5 + 7,8 zł 36,6 zł 150 km 45,9 zł 40,6 + 7,8 zł 54,9 zł 200 km 61,2 zł 60,7 + 7,8 zł 73,2 zł 250 km 76,5 zł 80,8 + 7,8 zł 91,5 zł 300 km 91,8 zł 101 + 7,8 zł 110 zł 400 km 122 zł 141 + 7,8 zł 146 zł 500 km 153 zł 181 + 7,8 zł 183 zł

W kwestii kosztów przy prędkości 90 km/h diesel wychodzi na prowadzenie już na dystansie 150 km. Zakładając wycieczkę na 400 km różnica na korzyść GLC 300d wynosić będzie ~25 zł w skali 130 zł.

Koszty przejechania konkretnego dystansu przy prędkości 120 km/h:

koszt paliwa [zł] +

koszt energii [zł] przy 120 km/h GLC 300d Coupe GLC 300e Coupe GLC 200 50 km 20,1 zł 9,1 + 7,8 zł 24,6 zł 100 km 40,2 zł 35,8 + 7,8 zł 49,2 zł 150 km 60,3 zł 62,5 + 7,8 zł 73,8 zł 200 km 80,4 zł 89,2 + 7,8 zł 98,4 zł 250 km 101 zł 116 + 7,8 zł 123 zł 300 km 121 zł 143 + 7,8 zł 148 zł 400 km 161 zł 196 + 7,8 zł 197 zł 500 km 201 zł 249 + 7,8 zł 246 zł

Przy większej prędkości – 120 km/h – diesel (GLC300d) nie daje już szans hybrydzie Plug-In (GLC300e) już na dystansie 100 km. Wycieczka np. z Warszawy do Poznania lub do Krakowa (~300 km) będzie kosztować w dieslu ~120 zł, podczas gdy w hybrydzie Plug-In ~150 zł. Mowa cały czas o Mercedesach GLC Coupe oczywiście.

Zakładając jeszcze szybszą jazdę – 140 km/h – różnica na korzyść GLC 300d jest jeszcze większa, bo 300 km przejechane w takim tempie w dieslu kosztować będzie ~150 zł, podczas gdy w GLC 300e blisko 200 zł.

Czy będąc w trasie jest sens ładować hybrydę Plug-In z płatnych stacji ładowania?

Z pewnością nie ma to sensu na stacji paliw, na której zatrzymaliśmy się na np. 10-20 minut przerwy. W tym czasie i tak nie zdążymy uzupełnić energii na więcej niż ~10 km, a koszt 1 kWh może być niemal dwa razy wyższy od tego za ile ładujemy w domu. Co innego, jeśli przerwa ma trwać przynajmniej godzinę i później poruszać się będziemy głównie po mieście – wówczas uzupełnienie energii jak najbardziej ma sens. Przejechanie 45 km w trybie czysto elektrycznym (przy cenie 1,31 zł za 1 kWh) kosztować będzie około 13,5 zł. Ten sam dystans w trybie hybrydowym z pustymi akumulatorami po mieście to wydatek ponad 20 zł.

Cena

Mercedes GLC 300d 4Matic Coupe startuje od kwoty ~240 tys. zł. Po pełnym doposażeniu cena rośnie do mniej więcej 353 tys. zł.

Startowa cena Mercedesa GLC 300e 4Matic Coupe to ~268 tys. zł. Niemalże kompletne wyposażenie zwiększa cenę do około 380 tys. zł.

Na koniec

W tym porównaniu Mercedesów GLC w odmianie 300d (diesel) oraz 300e (hybryda Plug-In) ta druga okazuje się szybsza i szczególnie w mieście tańsza w eksploatacji. Oczywiście zakładając przynajmniej jedno ładowanie z domowego gniazdka każdego dnia. Wybierając się w trasę diesel, co oczywiste, zapewnia niższe zużycie i tym samym niższy koszt przejazdu, ale ma to miejsce raczej na dłuższej niż np. 100 km trasie. Decyzja zakupowa powinna więc opierać się na analizie własnego scenariusza użytkowania – jeśli dłuższe trasy nie są robione częściej niż raz/dwa na 2-3 miesiące, to hybryda Plug-In będzie tańsza w kwestii kosztów paliwa/energii.

Trzeba też mieć na względzie, że Mercedes GLC 300e jest wyraźnie szybszy. ~2 s w przyspieszeniu do 140 km/h naprawdę czuć. Dodatkowo, dla wielu osób bardziej „eko” charakter hybrydy Plug-In będzie w pełni usprawiedliwiał wyższą o kilka procent cenę.

UWAGA! Wnioski płynące z tego testu nie muszą mieć przełożenia na porównania napędu hybrydowego Plug-In z dieslem w innych samochodach. Inne przykłady są w przygotowaniu :)