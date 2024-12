To efekt współpracy zawiązanej przez mBank ze sklepem internetowym Morele.net, jeszcze w czerwcu tego roku (więcej o tym tutaj).

Michał Pawlik, prezes i współzałożyciel Morele.net:

Współpraca Morele.net z mBankiem przy projekcie mOkazje zakupy pozwoliła nam wykorzystać nasze know-how w tworzeniu rozwiązań, które są nie tylko intuicyjne, ale również szybkie i bezpieczne. Dzięki połączeniu naszych doświadczeń w e-commerce oraz technologii mBanku, stworzyliśmy rozwiązanie, które łączy wygodę bankowości mobilnej z bogatą ofertą produktów. Uważamy, że to innowacyjne przedsięwzięcie w kierunku redefiniowania standardów zakupów online.

Zakupy w aplikacji mobilnej mBanku, dostępne będą w zakładce mOkazje (menu Zakupy), czyli w module, który kiedyś przeznaczony był dla kuponów rabatowych. Asortyment 1,5 mln produktów z około 2 tys. kategorii sklepu Morele.net, zacznie być udostępniany od końca tego tygodnia i do świąt Bożego Narodzenia będą mogli z niego skorzystać już wszyscy klienci indywidualnie mBanku - 3,8 mln osób.

Krzysztof Dąbrowski, wiceprezes mBanku ds. operacji i informatyki:

Aplikacja mBanku jest jedną z najlepiej ocenianych na rynku i najlepiej rozwiniętych technologicznie. Do tego poziomu przyzwyczailiśmy naszych klientów, więc dobudowując do niej moduł zakupów nie mogliśmy zejść poniżej standardów znanych z naszej aplikacji, ale też największych marketplaców. I udało się. Zrobiliśmy nawet więcej, bo u nas proces jest szybszy, m.in. dzięki temu, że mamy własne płatności, a część danych automatycznie podstawiamy z naszych systemów. I na żadnym etapie nie wymaga to przekierowania na zewnętrzne strony. Całość dzieje się w naszej aplikacji bankowej.