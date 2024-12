Na Vinted siedzicie już dłużej niż na Allegro. Winna nowa kategoria

Zakupy online - wyniki Megapanel dla e-commerce

Z ciekawości sprawdziłem dziś wyniki Megapanel od Gemiusa - od początku tego roku, i od lutego do września (w styczniu Vinted nie zmieścił się jeszcze w TOP10 polskiego e-commerce), średni czas w miesiącu jaki użytkownicy spędzili na tej platformie wynosił około 1 godziny i 40 minut.

Reklama

Dane za październik pokazały już jednak znaczące zwiększenie tego czasu, do tego stopnia, iż Vinted przegonił w tym zakresie niekwestionowanego od dawna lidera Allegro - 01:53:25 vs 01:51:56.

Czy spowodowała to wprowadzona w październiku weryfikacja elektroniki? Ciężko stwierdzić po jednym miesiącu, osobiście jednak spędziłem tam dziś tę średnią miesięczną czasu, tych 6,5 mln październikowych RU.

Targ elektronicznych staroci online na Vinted

Jeśli odwiedzacie pchle targi czy zorganizowane osiedlowe wystawki w poszukiwaniu unikalnej elektroniki,- niekoniecznie, by je kupować, ale cieszy Was samo jej oglądanie, to to zrozumiecie.

Jest tu dosłownie wszystko - od drobnych kabelków, po routery, pady, konsole, aparaty, kamery, przystawki tv, smartfony czy stare telefony i radia FM. Większość w śmiesznie niskich cenach - od 20 zł do 100 zł.

Same starocie? Oczywiście, są też nowsze urządzenia, jak iPhone, za które trzeba zapłacić już od około 2 tys. zł do 3 tys., i tu z pewnością chętni kupujący korzystają z tej nowej usługi.

Weryfikacja elektroniki na Vinted - jak działa?

Weryfikacja przedmiotów pojawiła się na Vinted już na początku tego roku, by wyeliminować ryzyko kupno podróbek znanych marek. Jednak weryfikacja elektroniki, czyli nowej kategorii, która zadebiutowała w sierpniu - dostępna jest dopiero od października.

Jej koszt to jednorazowe 20 zł, które ponosi kupujący, a sprzedający nie mają tu wpływu, czy taka opcja pojawi się w ich ofercie czy nie - decyduje Vinted i oznacza dane oferty na samej górze, tak jak tu:

Reklama

Rzecz jasna, zwykle są to właśnie droższe przedmioty.

Usługa Weryfikacji Elektroniki to opcjonalna płatna usługa umożliwiająca użytkownikom sprawdzenie działania, stanu i autentyczności wybranych urządzeń elektronicznych, które kupują na Vinted. Gdy użytkownik dokona zakupu wraz z tą usługą, osoba sprzedająca musi tylko zresetować urządzenie i nadać przesyłkę za pomocą otrzymanej etykiety wysyłkowej lub kodu. Urządzenie zostanie wysłane do centrum weryfikacji na Litwie, gdzie nasi partnerzy przetestują je i sprawdzą. Jeśli weryfikacja zakończy się pomyślnie, przedmiot zostanie przesłany do osoby kupującej.

Reklama

Jak można się domyślić, kupujący zyskują tu co prawda pewność, co do stanu i autentyczności kupowanych przedmiotów, ale z drugiej strony znacznie wydłuża się czas, po którym go otrzymują. Z trzeciej jednak strony, czy to aż tak dłużej niż w przypadku bezpośredniej wysyłki i zwrotu oraz konieczności kolejnego zakupu, gdy poprzedni okazał się nietrafiony?

Nadmienię jeszcze, iż przy tańszych produktach, gdzie nie jest dostępna weryfikacja elektroniki, zawsze zadziała ochrona kupujących, a która to kosztuje znacznie mniej, bo jest wyliczana na podstawie ceny wystawionych przedmiotów. Dla przykładu - za przedmiot w cenie 25 zł, doliczane jest około 4 zł w programie Ochrony Kupujących.

Pozostaje pytanie, po co więc osobna usługa weryfikacji elektroniki? Otóż weryfikacja nie obejmuje akcesoriów - tak więc, jeśli otrzymacie wprawdzie autentyczny sam przedmiot już po weryfikacji, ale bez dajmy na to ładowarki czy innego ważnego dodatku, możecie nadal otrzymać zwrot pieniędzy w ramach ochrony kupujących.

Tymczasem, polecam przejrzenie tej kategorii z elektroniką na Vinted, to naprawdę nieprzebrana kolekcja, często unikalnych i niedostępnych już nigdzie indziej przedmiotów.

Stock Image from Depositphotos.