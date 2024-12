Do kiedy można wysyłać paczki z gwarancją dostawy przed świętami?

Wkroczyliśmy w najgorętszy moment roku. Zbliżające się Święta to zakupowe szaleństwo – te stacjonarne, jak w internecie. Czy zamówienia na ostatnią chwilę mają szanse, by dotarły do nas przed Gwiazdką?

Święta coraz bliżej. Szaleństwo zakupowe trwa, a prezenty na ostatnią chwilę zawsze podnoszą ciśnienie – "a co, jeśli paczka nie dojdzie?" To pytanie z pewnością zadają sobie setki tysiące ludzi z całej Polski, którzy odłożyli na ostatnie dni zakupy. Na szczęście problem ten dostrzega to InPost, który informuje o gwarancji dostawy przed Świętami dla przesyłek nadanych do 22 grudnia!

Już po raz szósty zapewniamy naszym klientom gwarancję dostawy przed Świętami Bożego Narodzenia, ale w tym roku wyznaczyliśmy sobie naprawdę rekordowo ambitne cele! Dzięki wysokiej jakości naszych usług i największej sieci logistycznej w Europie, każdą paczkę nadaną 22 grudnia, a w przypadku kilkudziesięciu sklepów nawet 23 grudnia, dostarczymy do odbiorców w Wigilię.

– mówi Rafał Brzoska, prezes i założyciel Grupy InPost.

Z komunikatu przesłanego przez firmę dowiadujemy się, że robiąc zakupy w jednym z poniższych sklepów, nie powinniśmy się obawiać, że przesyła nie zostanie doręczona na czas. Gwarancja obejmuje te oto platformy:

Amazon,

Decathlon,

Media Expert,

Tantis,

Answear,

Modivo,

SUPER-PHARM,

Militaria.pl,

a także: Apart, Born2be, Douglas, DOZ.pl, eZebra, Gemini.pl, GymBeam, Humbi, Kokonki.pl, Many Mornings, Media Markt, Melissa, North.pl, Pakuten, Pancernik, Renee, RTV Euro AGD, R-Gol, Sephora, Sklep Biegacza, Sklep Koszykarza, Sportano, Świat Supli, Ubra, W.Kruk, Warsaw Sneaker Store, x-kom.pl, 4F.

Co więcej, w ramach specjalnej oferty dla sklepów e-commerce, przesyłki nadane nawet do poniedziałku, 23 grudnia, do godz. 13:00, dostarczone zostaną 24 grudnia.

Dodatkowe informacje na temat gwarancji dostawy na Święta realizowanej przez InPost przeczytacie na stronach firmy. Znajduje się tam również FAQ, które z pewnością rozwieje wiele wątpliwości związanych z tą usługą.

Gwarancja dostawy przed Świętami. Czy Allegro zda egzamin?

Jak widać na liście nie ma największego polskiego serwisu e-commerce, który stawia na swoje własne usługi związane z dostarczaniem paczek. Choć InPost nie daje żadnego gwarancji, że przesyłki nadane do poniedziałku, 23 grudnia, do godz. 13:00 na Allegro dostarczone zostaną jeszcze 24 grudnia, warto sprawdzić, jak sprawa ma się z dostawami realizowanymi przez Allegro One. Przykładowo, składając wczoraj zamówienie widniała informacja, że zostanie ono zrealizowane przez kuriera Allegro w najbliższy piątek, 13 grudnia. Dziś rano obudziłem się z wiadomością, że paczka jest już w drodze i jeszcze dziś zostanie do mnie dostarczona. Czy podobnie będzie w tygodniu świątecznym? Warto sprawdzać ofertę sprzedawców. Allegro kilka tygodni temu zapowiedziało, że wprowadza zmiany w przewidywanym czasie dostawy związane właśnie ze Świętami.

W ostatni weekend przed Wigilią będziemy pokazywać informację o dostawie przed świętami tylko w ofertach, w których wyświetlamy godzinę wysyłki tego samego dnia. Będziemy to robić w ofertach wyłącznie tych sprzedających, którzy wypełnią specjalny formularz.

– wypełnienie wspomnianego formularza dostępne było wyłącznie do 20 listopada. Wraz z okresem świątecznym obowiązywać będą nowe zasady związane z przewidywanym czasem dostawy:

