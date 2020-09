Skoda Enyaq – znany napęd i zapowiedź wersji 4×4

Na temat napędu wiemy już niemal wszystko od dłuższego czasu, dostępne będzie 3 podstawowe wersje z silnikiem napędzających tylną oś i z bateriami o pojemności od 55 do 82 kWh. Do tego w późniejszym czasie dojdzie wersja iV80X z napędem na obie osie i nieco mniejszym zasięgiem, a także model RS oferujący również napęd na wszystkie koła i moc 306 KM, która pozwoli rozpędzić to auto do 100 km/h w czasie 6,2 sekundy. W bazowych wersjach szybkie ładowanie będzie dostępne tylko z mocą 50 kW, za 100/125 kW trzeba będzie dodatkowo zapłacić.