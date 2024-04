Druga część Diuny trafiła właśnie do sieci. Film jest już dostępny do wypożyczenia i kupienia w najlepszych serwisach VOD i wypożyczalniach. Kiedy pojawi się na HBO Max?

"Diuna: Część druga" ukazuje imponującą podróż Paula Atrydy, który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć.

– najnowsza produkcja Denisa Villeneuve miała pojawi się w kinach w październiku tego roku. Następnie datę przełożono na 17 listopada, by po kilku tygodniach przyspieszyć ją o dwa tygodnie – na 3 listopada. Niestety z powodu strajku w Hollywood zdecydowano się na przesunięcie premiery na przyszły rok. Pierwszą datą był 15 marca 2024 r., ale po zakończeniu strajków podjęto decyzję o przyspieszeniu projekcji obrazu. "Diuna: część druga" zadebiutowała w Polsce 29 lutego 2024.

Film spotkał się z ogromnym uznaniem ze strony krytyków i widzów, choć niektórzy zarzucają mu, że jest gorszy od jedynki. Nie przeszkodziło mu to jednak w zarobieniu ogromnych pieniędzy. "Diuna: część druga" zbliża się już do 690 milionów dolarów ze sprzedaży biletów. I choć produkcję, za którą odpowiada Denis Villeneuve, wciąż można obejrzeć w kinach, od dziś można zrobić to w zaciszu własnego domu.

"Diuna: część druga" w ofercie Premiery Canal+ dostępny jest do wypożyczenia za 49,99 zł. Podobnie na platformie Apple TV, gdzie można też kupić ten film za 64,99 zł wraz z ponad 100 minutami materiałów zza kulis w ramach dodatków iTunes Extra. Te same ceny wypożyczenia/kupna obowiązują w sklepie Rakuten. Najtaniej, bo za 49 zł film można wypożyczyć na platformie PLAY NOW.

"Diuna: Część druga" w cyfrowych sklepach i wypożyczalniach. Co z serwisami streamingowymi?

Druga część "Diuny" dostępna w sklepach cyfrowych i wypożyczalniach to dopiero początek, bo w niedługim czasie film powinien trafić na platformę HBO Max – jednak na ten moment nie znamy szczegółów związanych z udostępnieniem tej produkcji w ramach abonamentu. Niewykluczone, że stanie się to dopiero w czerwcu, gdy platforma przejdzie rebranding. MAX, które w Polsce zadebiutuje w czerwcu będzie musiało mieć mocną ofertę, która zachęci nowych widzów do subskrypcji. A przypomnijmy, że na czerwiec zapowiedziana jest premiera nowego sezonu "Rodu Smoka" – prequelu do "Gry o Tron".