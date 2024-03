Diuna przyciągnęła tłumy do kina, najlepszy wynik w tym roku

Kina jeszcze nie upadną

Po pandemii branża filmowa została uderzona przez strajki scenarzystów i aktorów, a w kinach brakowało premier, które przyciągnęłyby przed ekrany tłumy. Wydawać by się mogło, że powoli zmierzamy w stronę nowego modelu dystrybucji, w którym wydana była zresztą pierwsza część Diuny. W szczycie pandemii obraz zadebiutował jednocześnie w kinach i na HBO Max, a mimo to zgarnął całkiem solidne 41 mln USD w pierwszy weekend wyświetlania i w sumie ponad 402 miliony USD na całym świecie. Dzięki temu studio dało zielone światło na kontynuację tej historii, która do kin trafiła właśnie w miniony weekend. Efekty przerosły oczekiwania.

Diuna: część 2 była szeroko reklamowana już od wielu miesięcy, premierę kilkukrotnie przesuwano, bo miała mieć miejsce jeszcze w zeszłym roku. Między innymi z tego powodu budżet marketingowy przekroczył podobno 100 mln USD, czyli kosztował ponad połowę tego co wydano na produkcję samego filmu (190 mln USD). Mimo tego producenci nie powinni mieć powodów do narzekań. W samych tylko Stanach Zjednoczony film zarobił 81,5 mln USD w weekend otwarcia, osiągnął zatem wynik dwukrotnie lepszy niż pierwsza część. Według danych aż 70% widzów udających się do kina w zeszły weekend wybrało właśnie drugą część Diuny.

Na całym świecie obraz Denisa Villeneuve'a zarobił dodatkowe 97 mln USD, co w sumie daje 178 mln USD po pierwszym weekendzie. Wygląda więc na to, że wynik osiągnięty przez pierwszą część zostanie bez problemu przebity, co powinno otworzyć drogę do realizacji kolejnego filmu. Reżyser od początku planował zrealizować trylogię i wygląda na to, że będzie miał ku temu możliwości. Ucieszą się zapewne również widzowie, bo Diuna 2 zbiera świetne recenzje, zarówno od krytyków jak i od zwykłych widzów. Na Rotten Tomatoes średnia ocen to 95%, a na IMDb w trakcie weekendu oceny oscylowały nawet w okolicach 9,4, aby ostatecznie spaść do średniej na poziomie 9/10 punktów. Lepszych rekomendacji aby iść do kina chyba nie potrzeba.