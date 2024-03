Jeden pakiet, trzy platformy VOD - co można obejrzeć dzięki All In Streaming?

Co oglądać na Disney+?

Disney+ to dom dla niezliczonych propozycji znanych marek takich jak Disney, Marvel, Gwiezdne wojny, Pixar, National Geographic i Star, gdzie na starszych widzów czekają filmy i seriale. Znajdziemy tam bibliotekę hitów prosto z kin , a także kultowe seriale takie jak "Zagubieni" czy “Z Archiwum X”, które po prostu trzeba znać.

Wśród najchętniej oglądanych treści znajduje się najnowszy hit Disney+, czyli serial "Szogun", który zapewnia pasjonującą podróż do feudalnej Japonii. Produkcja zebrała wyśmienite oceny od krytyków, a teraz każdego tygodnia widzowie mogą zachwycać się nowymi odcinkami, które debiutują na platformie. Na fanów sci-fi czekają wszystkie filmy i seriale z uniwersum "Gwiezdnych wojen", w tym najnowsze produkcje oraz takie, które trwale zapisały się w historii kina.

Jeśli jeszcze nie znacie seriali “Andor” czy “Ahsoka” to koniecznie musicie zaplanować sobie te seanse, ponieważ czegoś takiego w świecie Gwiezdnych wojen jeszcze nie było. To aktorskie produkcje, których akcja rozgrywa się jednocześnie z innymi znanymi wydarzeniami, ale tym razem odwiedzamy nieznane wcześniej lokalizacje i poznamy zupełnie nowych bohaterów. Dodatkowo, fani telewizyjnych serii z pewnością docenią dostępność takich tytułów jak "Skazany na śmierć", “Homeland” czy cała kolekcja “American Horror Story”.

Co oglądać na HBO Max?

HBO Max to między innymi dom dla kultowych, wielokrotnie nagradzanych seriali, filmów i nie tylko. Platforma ta oferuje zarówno nowe, jak i kultowe produkcje od HBO, Warner Bros., DC, Cartoon Network i Max Originals. Wśród ponad 13 000 godzin najlepszej rozrywki znajdziesz tu wszystko, od najnowszych seriali, po kinowe hity.

Jeśli chodzi o najnowsze produkcje dostępne w HBO Max, to warto wspomnieć o 4. sezonie "Detektyw: Kraina nocy", który zapewnia ponowne wciągnięcie w świat mrocznych tajemnic. Nowy sezon posiada liczne odwołania do kultowego pierwszego sezonu “Detektywa”, ale samodzielnie stoi na nogach fabularnie, ponieważ opowiada historię w zupełnie innym zakątku Stanów Zjednoczonych z całkowicie nowymi bohaterami. Serial cieszył się gigantyczną popularnością, przebijając pod względem oglądalności wszystkie inne nowości i klasyki w ostatnim czasie.

Warto także wspomnieć o kinowym hicie "Wonka", który zabiera widzów w magiczną podróż do świata słodyczy. Główną rolę w filmie zagrał Timothée Chalamet wcielając się w tytułową postać Willy’ego Wonki. Ponadto w obsadzie znaleźli się Hugh Grant, Olivia Colman, Calah Lane, Rowan Atkinson, Tom Davis i Paterson Joseph. To niezwykle barwna i wzruszająca historia dla całej rodziny.

Ten sam aktor zagrał główną rolę w innej superprodukcji: “Diuna”, której druga odsłona święci właśnie triumfy w kinach. Filmowa adaptacja książki Franka Herberta okazała się sporym hitem i szybko zamówiono kontynuację. Denis Villeneuve zdołał wykreować wiarygodny, wciągający i oczarowujący, lecz miejscami straszny świat. Wizyta na Arrakis budzi ogromne emocje - w filmie nie jest łatwo dopatrzeć się efektów CGI, ponieważ cała produkcja została możliwie najlepiej dopieszczona pod względem technicznym. Całość uzupełnia niesamowita ścieżka dźwiękowa skomponowana przez Hansa Zimmera, który napisał także muzykę do “Diuna - część druga”.

Nie można także zapomnieć o klasykach, które niedawno trafiły na HBO Max, w tym bardzo popularnych projektach Christophera Nolana, zdobywcy tegorocznego Oscara za „Oppenheimera”. Mowa o takich jak filmach, jak "Incepcja" czy "Interestellar", które przenoszą nas w świat współdzielonych snów oraz podróży międzygalaktycznych, natomiast dla fanów kina wojennego dobry pomysłem na seans będzie zrealizowana z ogromnym rozmachem “Dunkierka”.

Telewizja online i dziesiątki tysięcy godzin rozrywki na żądanie

To oczywiście tylko kilka z tysięcy filmów i seriali, które możecie obejrzeć na Disney+, HBO Max oraz Polsat Box Go Plus w ramach jednej opłaty. Ten ostatni zapewnia dostęp do 34 popularnych kanałów telewizyjnych, w tym Polsat, TV4, Comedy Central Polska, Polsat Play, Viasat History, Polsat Cafe, sportowych jak Polsat Sport, czy informacyjnych: Polsat News, Wydarzenia 24, a także wiele innych. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie tradycyjne telewizyjne doświadczenie, ale chcą także korzystać z szerokiej gamy treści na żądanie. Co więcej, Polsat Box Go Plus oferuje ponad 40 tysięcy godzin materiałów VOD bez reklam, w tym popularne seriale obyczajowe, komediowe, kryminalne oraz programy rozrywkowe. Niezależnie od tego, czy najbardziej interesujące będą kryminały, czy ważniejsze będzie by się pośmiać przy komediowych produkcjach, różnorodność oferty zapewni każdy rodzaj rozrywki przed dowolnym ekranem.

A to jeszcze nie wszystko, ponieważ w ramach jednej oferty możliwe jest nabycie pakietu razem z internetem światłowodowym lub internetem mobilnym 5G Plusa, który zapewnia dostęp do ulubionych treści w niemal każdym miejscu. To idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z ulubionymi produkcjami, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, chcą zminimalizować koszty i liczbę comiesięcznych zobowiązań.

Jak zaoszczędzić na dostępie do VOD?

Na dzisiejszym rynku streamingowym widzimy ogromną różnorodność treści, ale także wysokie koszty, które mogą być przeszkodą dla wielu osób. Z czasem pojawia się coraz więcej platform oferujących dostęp do filmów, seriali, dokumentów i programów telewizyjnych, każda z nich jednak z osobnym abonamentem, co może znacznie obciążyć budżet domowy.

Ale istnieje rozwiązanie, które może zmienić tę sytuację: jedna niska opłata, która daje dostęp do trzech różnych platform streamingowych. To właśnie oferuje "All In Streaming" za jedyne 49,99 złotych miesięcznie, co możliwe jest przy zawarciu nowej lub przedłużeniu umowy na abonament głosowy, internet mobilny lub światłowód. Wtedy czeka na Was świetna korzyść, ponieważ w zależności od wybranego abonamentu, możecie korzystać z platform przez 3 lub 6 miesięcy w prezencie. Przy abonamentach głosowych od 69 zł miesięcznie z umową na 2 lata, dostaniecie aż 6 miesięcy w prezencie, a przy niższych abonamentach – 3 miesiące.

To znacznie ułatwia sprawę, prawda? Teraz nie trzeba wybierać pomiędzy ulubionymi serialami na różnych platformach - wszystko to dostępne jest w jednym pakiecie.