Czarny czy zielony? "Ród smoka" zaskakuje dwoma zwiastunami

"Ród smoka" został bardzo pozytywnie przyjęty przez widzów. Umieszczona 200 lat przed wydarzeniami z "Gry o Tron" historia schyłku panowania ostatnich Targaryenów w Westeros obfitowała w mocne i brutalne sceny walk, intrygi oraz oczywiście w smoki, które wtedy jeszcze niepodzielnie panowały w Siedmiu Królestwach. Nie inaczej będzie w drugim sezonie, którego kampania reklamowa rozkręca się na dobre.

Westeros znajduje się na krawędzi krwawej wojny domowej. Zielona Rada wspierająca króla Aegona i Czarna Rada królowej Rhaenyry walczą o wpływy. Każda ze strony rości sobie prawo do Żelaznego Tronu.

– opis drugiego sezonu nie zdradza wiele, ale twórce i specjaliści od marketingu doskonale wiedzą, jak wykorzystać sytuację podziału w "Rodzie smoka" i prezentują nie jeden, a dwa nowe zwiastuny skupiające całą swoją uwagę właśnie na dwóch stronach: czarnej i zielonej. Jak przekonuje HBO, "Zielony" i "Czarny" zwiastun odzwierciedlają walkę rodów tworząc dwie oddzielne, ale uzupełniające się części tej samej historii. W drugim sezonie królestwo zostaje podzielone, dlatego widzowie na całym świecie również muszą wybrać jedną ze stron domu Targaryenów.

"Ród smoka" na nowych zwiastunach. Premiera już w czerwcu!

Kogo zobaczymy na ekranie? To znane z pierwszego sezonu twarze: Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno i Rhys Ifans. Ponadto: Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall i Matthew Needham. Do ekipy dołączają także Abubakar Salim jako Alyn of Hull, Gayle Rankin jako Alys Rivers, Freddie Fox jako Ser Gwayne Hightower, Simon Russell Beale jako Ser Simon Strong, Clinton Liberty jako Addam of Hull, Jamie Kenna jako Ser Alfred Broome, Kieran Bew jako Hugh, Tom Bennett jako Ulf, Tom Taylor jako Lord Cregan Stark i Vincent Regan jako Ser Rickard Thorne.

Zwiastunom towarzyszy oczywiście kampania w mediach społecznościowych, w której widzowie i fani Westeros mogą opowiedzieć się po jednej ze stron używając odpowiednich hasztagów: #TeamBlack lub #TeamGreen. Opowiecie się po którejś z nich? Premiera nowych odcinków w Max (które w Polsce zastąpi HBO Max) już 17 czerwca!