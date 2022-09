"Candy: Śmierć w Teksasie" zabiera nas na początek lat 80. w USA. Candy Montgomery może pochwalić się rolą idealnej gospodyni domowej i matki, która nie ma prawa na nic narzekać. W jej życiu niczego nie brakuje: domu, męża, dzieci oraz przyjemności. Wszystko zmienia się jednak w sytuacji, gdy będzie starała się dostosować do otoczenia i społeczeństwa - skutek konformizmu będzie opłakany. Walka o wolność przyniesie śmiertelne skutki. Premiera serialu na Disney+ już 12 października i tego dnia na platformę trafią wszystkie odcinki serialu.

Nowe filmy i seriale w październiku na Disney+

Nieco wcześniej, bo 5 października pojawi się cały serial "The Bear", który skupia się na młodym szefie kuchni ze świata wykwintnych restauracji. Będzie zmuszony do powrotu do rodzinnego Chicago, gdzie jego brat popełnił samobójstwo. Jak odnajdzie się w innym miejscu pełnym innych nawyków i odmiennej codzienności, gdy przyjdzie mu prowadzić lokalny bar z kanapki? Disney+ przygotowało też dwa nowe filmy oryginalne: "Rosaline" oraz "Barbarzyńcy". Pierwszy z nich to komediowe spojrzenie na klasyczną historię "Romea i Julii", a drugi opowie o młodej kobiecie przybywającej do Detroit na rozmowę o pracę. Jej zarezerwowany pokój w hotelu jest już jednak zajęty, ale przebywający tam mężczyzna będzie najmniejszym problemem z całej góry kłopotów.

W październiku na Disney+ pojawiać też będą się nowe odcinki "Andora", "Mecenas She-Hulk", "The Kardashians", a także "Stary człowiek". Po zakończeniu emisji "She-Hulk" na platformie dodane zostaną materiały specjalne z treściami zza kulis. A to też nie koniec nowości od Marvela, bo nadchodzi premiera "Wilkołaka nocą" - na Disney+ film pojawi się 7 października. To krótkometrażowa produkcja opowiadająca o superbohaterze-likantropie walczącym ze złem. Korzysta ze swoich umiejętności, która zagwarantowała mu klątwa sprowadzona na jego ród. W roli głównej Gael Garcia Bernal, a u jego boku Laura Donnely.

THE BEAR - SERIAL ORYGINALNY DISNEY+ - 5 października

Głównym bohaterem „The Bear” jest Carmen „Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), młody szef kuchni

ze świata wykwintnych restauracji, który po bolesnym odejściu jednego z członków rodziny wraca do

Chicago, by prowadzić rodzinny bar z kanapkami – The Original Beef of Chicagoland. Carmy zderza się z

rzeczywistością tak odmienną od tego, do czego przywykł, i stara się odnaleźć w prowadzeniu małej

firmy, czego nie ułatwiają mu wrodzony upór, oporna obsługa kuchni oraz napięte relacje rodzinne. A

wszystko to dzieje się w cieniu straty brata, który popełnił samobójstwo.

CANDY: ŚMIERĆ W TEKSASIE - SERIAL ORYGINALNY DISNEY+ - 12 października

Jest początek lat 80. Candy Montgomery jest idealną gospodynią domową i matką, której absolutnie

wszystko dobrze się układa – ma dobrego męża, dwoje dzieci, ładny dom, nawet jej drobne grzeszki są

starannie zaplanowane. Jednak gdy narasta w niej presja konformizmu, zaczyna walczyć o odrobinę

wolności. Ze skutkiem śmiertelnym.

ROSALINE - FILM ORYGINALNY DISNEY+ 14 października

„Rosaline” to świeże i komediowe spojrzenie na klasyczną historię miłosną „Romea i Julii” Szekspira,

opowiedzianą z perspektywy kuzynki Julii, Rosaline, która jest również niedawną miłością Romea. Gdy

Romeo poznaje Julię i zaczyna coś do niej czuć, Rosaline łamie się serce i za wszelką cenę próbuje nie

dopuścić do słynnego romansu oraz pragnie odzyskać swój obiekt uczuć.

BARBARZYŃCY - FILM ORYGINALNY DISNEY+ - 26 października

Młoda kobieta udaje się na rozmowę o pracę do Detroit i rezerwuje dom na nocleg. Gdy przyjeżdża

późno na miejsce, okazuje się, że zaszła pomyłka i dom został wynajęty również obcemu mężczyźnie,

który już się w nim rozgościł. Wbrew swoim przeczuciom postanawia jednak nie szukać innego miejsca.

Wkrótce odkrywa, że jest o wiele więcej powodów do obaw niż niespodziewany gość.