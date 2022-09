Zerkając na katalog Disney+ trudno jest nie odnieść wrażenia, że za jednego życia nie obejrzymy wszystkiego, co znajduje się w bibliotece. Być może niektórzy będą próbować, ale chyba częstszym przypadkiem jest chęć zgłębienia i zaangażowania się w większym stopniu w konkretne światy i uniwersa. Poznanie ich z bliska w sposób bezpośredni jest oczywiście możliwe, ale nie tak łatwo dostępne dla wszystkich. Najbliższy dla Polaków Disneyland znajdziemy w Paryżu i tam na fanów będzie czekać duża część tych atrakcji, ale nie wszystkie, ponieważ firma zachowuje niektóre z nich specjalnie dla niektórych parków. Pozostałe znajdziemy w Tokio czy Szanghaju, a także w Anaheim zaraz obok Los Angeles w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. To właśnie tutaj poznaję z bliska historię i plany firmy wiec Disneylandów, które mają być niejako przedłużeniem i uzupełnieniem doświadczeń, które znajdziemy na Disney+.

Jak każdy chyba wie, Disneyland to przede wszystkim ogromny obszar wypełniony lokalizacjami, budynkami i scenografiami ze znanych tytułów. Uzupełnieniem dla nich są znajdujące się na każdym kroku sklepy i restauracje, gdzie można zjeść lub kupić wszystko związane z najpopularniejszymi franczyzami. Część budynków zbudowano w taki sposób, by umieścić wewnątrz ich sporo atrakcji, ale nie wszystkie. Jednym z flagowych produktów, a jednocześnie jednym z najnowszych jest Avengers Campus, który pozwala przenieść się bezpośrednio do świata MCU. Same budynki robią przepotężne wrażenie, szczególnie gdy majaczą w tle pozostałych atrakcji, a ze względu na ich wielkość nie sposób ich przegapić. Gdy podejdziemy bliżej, oko przykuwają szczegółowość i przywiązanie do detali, lecz... niemożliwe jest dokładniejsze eksplorowanie tych przestrzeni, ponieważ wewnątrz nie przygotowano nic dla gości.

Na jednym z balkonów (zdjęcie główne) o konkretnych porach można obejrzeć pokazy na żywo, jak chociażby konfrontacja Czarnej Pantery i Czarnej Wdowy z przeciwnikami, gdzie efekty audio nagrano z udziałem aktorów z filmów, ale na żywo zobaczymy inne osoby wcielające się w te postacie. Po uliczkach przechadzają się pozostali bohaterowie, ale natknąłem się tylko na Iron Mana. Prawdopodobnie najbardziej angażującą atrakcją w Avenegers Campus są tak zwane "Web Slingers" zbudowane wokół historii Petera Parkera, czyli Spider-Mana. Po sukcesie odniesionym w laboratorium, gdzie stworzył samoreplikujące się spiderboty, traci nad nimi kontrolę, dlatego goście są zaproszeni do podjęcia misji pozbycia się ich z kwatery Avenersów. Pokonując wąskie alejki w pojeździe na szynach mamy za zadnie wystrzeliwać sieć z naszych nadgarstków - kamery i inne czujniki wychwytują każdy gest, jaki wykonujemy, co działa zaskakująco precyzyjnie. W drużynach czteroosobowych możemy pobijać indywidualne oraz grupowe rekordy, a w sklepiku czekają na nas rękawice poprawiające wyniki i modyfikujące moce. Całość trwa maksymalnie kilkanaście minut, ale wrażenie robi cała otoczka wokół atrakcji i nowinki technologiczne, choć w tym aspekcie oprócz podkreślania faktu wynalezienia nowych rozwiązań nie podzielono się z nami żadnymi szczegółami.

To, co dzieje się w Disneylandach wokół globu doświadcza 145 mln ludzi rocznie, co - jak zaznaczono - oświadcza, że jest to liczniejsza grupa niż ta oglądająca Mistrzostwa Świata w piłce nożnej co cztery lata. Oprócz parków, Disney organizuje rejsy (właśnie dołączy dwa nowe statki) pełne disneyowskich atrakcji. Czy wypłyniemy nimi z polskich portów? Niestety nie, w tym przypadku także musimy zdać się na zagraniczne wyjazdy. Co więcej, niektóre rejsy mogą zakończyć się pobytem w porcie zbudowanym przez Disney, gdzie (oczywiście) czekać będą na nas wszelkie tematyczne atrakcje. W każdym Disneylandzie utworzono parki poświęcone poszczególnym dywizjom i markom, a także organizowane są specjalne pokazy fajerwerków czy laserów. Część atrakcji powstaje w reakcji na to, co dzieje się w filmach, inne tworzone są w bliskiej współpracy ze studiem, by park mógł przygotować odpowiednio wcześniej atrakcję pokroju przekazania tarczy Kapitana Ameryki, o czym wiedziała tylko wybrana grupa osób wewnątrz firmy.

Robiącym chyba największe wrażenie osiągnięciem technologicznym Disney'a był tak zwany stickman, którego przeobrażono później w... Spider-Mana. Wyzwaniem było powiem przeniesienie do prawdziwego świata bujającego się po ulicach Nowego Jorku i nie tylko Człowieka Pająka. Jak pokazać to na żywo przed publicznością? Część występu należy do aktora wykonującego przeskoki i backflipy, ale później możemy zobaczyć, jak frunie on nad naszymi głowami. Nie jest oczywiście ten sam gość, lecz robot, którego historia rozpoczęła się od robota o kształcie patyka, a skończyła na czymś przypominającym androida. W locie, po puszczeniu pajęczyny, przyjmuje on różne pozy i ląduje na siatce schowanej wewnątrz budynku. Niedługo później zza niego wyłania się cosplayer kontynuujący swój akt. Jest to imponujące z dwóch powodów: możemy na żywo zobaczyć lot Spajdiego, a po drugie za wszystkim stoi naprawdę rozwinięta technologia, której na razie próżno szukać w innych tego typu atrakcjach.

Jeśli nabraliście trochę ochoty na wizytę w Disneylandzie, to wcale się temu nie dziwię, bo takie opisy narobiły i mi apetytu, ale można tylko żałować, że nie jest to tak przystępne, jak mogłoby być dla większości z nas. Takie uzupełnienie treści z Disney+ mogłoby być czymś wyjątkowym, gdyby było bliżej większej liczby widzów. Ekspansja tego typu parków i atrakcji na pewno nie jest łatwym zadaniem, ale może powinien nadejść czas na tymczasowe lub nieco mniejsze projekty, które sprawiłyby, że mogliby się nimi cieszyć wszyscy.