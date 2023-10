Disney+ w niższej cenie? Tylko do dziś. Jutro będzie za późno

Kilkanaście tygodni temu dowiedzieliśmy się, że Disney+ szykuje się do zmiany swojego cennika. Choć początkowo mówiło się o Stanach Zjednoczonych, szybko okazało się, że podwyżki zawitają do innych krajów - także do Polski, choć z nieco większym opóźnieniem - bo dopiero w grudniu. Oficjalne komunikaty były takie, że od 6 grudnia cena dostępu do VOD wzrośnie - i to znacząco. Jednak patrząc na oficjalną stronę serwisu okazuje się, że zmiana ta nastąpi szybciej, niż zakładano - 1 listopada.

Disney+ drożeje już jutro. Oto nowy cennik

Opłaty za dostęp do VOD od Disney znacznie wzrosną. W Polsce obecnie za Disney+ możemy zapłacić 28,99 zł za miesiąc, lub kupić na rok z góry z uwzględnieniem rabatu - 12 miesięcy w cenie 10 za 289,90 zł. Te ceny przestaną obowiązywać już jutro. Nowy cennik może zaskoczyć wielu, tym bardziej, że podwyżki są dość istotne. Za miesiąc dostępu do Disney+ przyjdzie zapłącić od jutra 37,99 zł. Chcecie zapłacić za rok z góry? Szykujcie portfele, bo będzie trzeba zapłacić 379,90 zł. To spora podwyżka sięgająca ok. 31 proc. w obu wariantach. To dużo.

Pozostaje jeszcze kwestia nowych abonamentów. Już przy okazji zapowiedzi podwyżek dowiedzieliśmy się, że w niektórych europejskich krajach pojawi się plan z reklamami, który ma kosztować 4,99 funtów/5,99 euro miesięcznie. Na ten moment nie wiadomo, czy pojawi się on w Polsce. A to jeszcze nie koniec. Według kilku źródeł, Disney szykuje dla klientów jeszcze jedną, bardzo istotną zmianę. Disney+ ma do końca roku wprowadzić w Niemczech (i zapewne w innych krajach europejskich) dodatkowe plany mające jeszcze bardziej zróżnicować ofertę. Co się pojawi? Wspomniany wcześniej plan z reklamami, do tego podstawowy plan oferujący jakość Full HD oraz plan z materiałami wideo w jakości 4K ze wsparciem Dolby Vision (HDR) i Dolby Atmos. Jak będzie wyglądał cennik tych planów?

Disney+ z reklamami - 5,99 euro miesięcznie

- 5,99 euro miesięcznie Disney+ bez reklam - 8,99 euro miesięcznie

- 8,99 euro miesięcznie Disney+ 4K - 11,99 euro miesięcznie

Jak będzie w rzeczywistości? Przekonamy się zapewne niebawem