HBO Max listopad 2023 - nowości. Lista premier filmów i seriali

Wieczory coraz dłuższe i chłodniejsze, a to oznacza, że sezon na zatapianie się w kanapie przed telewizorem właśnie wszedł w decydującą fazę. Ostatnie promienie jesiennego słońca zachęcają jeszcze do spacerów ale już niebawem listopadowa aura skutecznie zmusi do siedzenia w domu, co wcale nie jest takie straszne bo można w końcu nadrobić serialową kupkę wstydu lub wziąć się za nowości, które regularnie trafiają do VOD. HBO Max już dziś podzieliło się rozkładem jazdy na pierwszą połowę miesiąca by ułatwić rozplanowanie harmonogramu i trzeba przyznać, że znalazło się tam kilka ciekawych perełek. Oto one.

Czas mroku

Listopad to ponury miesiąc więc co powiecie na dramat wojenny, dla podtrzymania ciężkiego klimatu? Już niebawem bo za 10 dni do biblioteki HBO Max trafi Czas mroku, czyli film biograficzny opowiadający historię Winstona Churchilla. Brytyjski polityk już na samym początku kariery premiera musi zmierzyć się z wyzwaniami, jakie niosły za sobą udział kraju w II wojnie światowej oraz widmo niemieckiej inwazji. Zdobywca Oscara – Gary Oldman – wciela się w rolę Churchilla, a za reżyserskie sznurki pociąga nie kto inny jak Joe Wright, czyli człowiek, który w swym artystycznym dorobku ma tak głośne tytuły jak Duma i uprzedzenie.

Czas mroku to film pełen słownych przepychanek, świetnych dialogów i politycznej gry, czyli produkcja zdecydowanie warta obejrzenia jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Niech o jego jakości stanowią dwa zdobyte Oscary, cztery nominacje i Złoty Glob za najlepszego aktora w dramacie.

Zakochany bez pamięci

Klasyk? Owszem, ale w te chłodne listopadowe wieczory warto go sobie odświeżyć. Niepodrabialny Jim Carrey jako Joel Barish w jednym z najbardziej poruszających filmów o miłości, bo do tematu podchodzącym niebanalnie. Gdy główny bohater dowiaduje się, że jego była partnerka po rozstaniu poddała się kuracji wymazania po nim wszystkich wspomnień, motywowany frustracją także pragnie wziąć udział w tym eksperymentalnym przedsięwzięciu. W trakcie kuracji okazuje się jednak, że Joel w głębi serca wciąż żywi do kobiety uczucia, ale na zmianę decyzji jest już za późno. Zakochany musi więc ukryć ostatnie wspomnienia w zakamarkach pamięci.

Wielokrotnie nagradzany film w reżyserii Michela Gondry trafi do HBO Max już w najbliższy piątek, 3 listopada. A co z resztą nowości? Oto pełen rozkład jazdy na pierwszą połowę miesiąca.

HBO Max nowości 1-15 listopada

1 listopada

Fairplay

Pierwsza randka

Miara

Dynastia wypieków

Rytuał

2 listopada

Mack i Rita

Kochasz mnie?

Cena prawdy

3 listopada

Na planie – sezon 20, odc. 44

Doom Patrol – sezon 4, odc. 11

Zimowy monarcha, odc. 6

Batman. Zagłada Gotham

Zakochany bez pamięci

Mandy

7500

Exodus

Chora na siebie

Zły omen

W ulu

Daliland

4 listopada

CN Stories – sezon 2, odc. 1-10

6 listopada

Pozłacany wiek – sezon 2, odc. 2

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem – sezon 10, odc. 16

Rick i Morty – sezon 7, odc. 4

30 srebrników – sezon 2, odc. 3

Z zimną krwią

Na nabrzeżach

Obława

The Wild One

8 listopada

Megan Thee Stallion – Największa kłótnia w Hollywood, odc. 1-2

Fifi

Wstań i krzycz: Piosenki z filadelfijskiego liceum

9 listopada

Cisza – sezon 2, odc. 1-6

Klub Pocałunków: Przyszłość jest martwa, odc. 1-8

Rap Sh!t – sezon 2, odc. 1-2

Świąteczna iskra

Szkoła jest nasza

Tajemniczy prezent

10 listopada

Na planie – sezon 20, odc. 45

Doom Patrol – sezon 4, odc. 12

Zimowy monarcha, odc. 7

8 mila

Czas mroku

Liga Sprawiedliwości x RWBY: Superbohaterowie i Łowcy cz. 1

Maggie

Węgiel

Ja, Nina

Wilczy klan

11 listopada

Toad & Friends, odc. 1-13

12 listopada

Albert Brooks: W obronie mojego życia

13 listopada:

Pozłacany wiek – sezon 2, odc. 3

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Olivere – sezon 10, odc. 17

Rick i Morty – sezon 7, odc. 5

30 srebrników – sezon 2, odc. 4

14 listopada

Miłość wygrała, odc. 1

15 listopada