Nie chcesz stracić konta na Netflix? Tego się wystrzegaj

Netflix wprowadził bardziej restrykcyjną politykę związaną ze współdzieleniem konta. Jak platforma sprawdza, czy korzystamy z VOD zgodnie z regulaminem i co zrobić, by nie stracić dostępu do bogatego katalogu filmów i seriali?

Jeszcze kilka lat temu Netflix promował się hasłem, który jasno stawiał sprawę - współdzielenie kont jest OK.

Ta narracja zmieniła się jakiś czas temu, gdy okazało się, że nie jest to zgodne z regulaminami platformy. Włodarze najpopularniejszego VOD na świecie zapowiedzieli wprowadzenie bardziej restrykcyjnej polityki, która zabrania współdzielenia konta z innymi - nawet najbliższą rodziną, która nie mieszka pod jednym dachem.

Źródło: Depositphotos

Polecamy: Keira Knightley i Ben Whishaw w nowym serialu Netfliksa. "Black Doves" to będzie thriller

Konto Netflix jest przeznaczone do użytku w obrębie jednego gospodarstwa domowego. Wszystkie mieszkające w tym gospodarstwie domowym osoby mogą korzystać z serwisu Netflix bez względu na miejsce pobytu - w domu, poza domem czy na urlopie - i skorzystać z nowych funkcji, takich jak "Przenieś profil" oraz "Zarządzaj dostępem i urządzeniami".

W maju tego roku zaczął obowiązywać nowy regulamin, który zabrania współdzielenia konta z osobami, które z nami nie mieszkają. Pojawiły się wtedy obawy, że Netflix będzie blokował użytkowników, którzy starają się obejść zabezpieczenia. I choć nie ma takich sygnałów, nie brakuje zgłoszeń, w których rozżaleni widzowie donoszą o blokadach urządzeń, na których jeszcze jakiś czas temu Netflix działał. Komunikat o treści "Ten telewizor nie jest przypisany do gospodarstwa domowego" potwierdza, że nie możemy już korzystać z tego samego konta, na którym jeszcze jakiś czas temu mogliśmy bez problemu oglądać filmy i seriale oraz współdzielić konto z rodziną czy przyjaciółmi.

Współdzielenie konta Netflix? Skorzystaj z opcji dodatkowego użytkownika

W jaki sposób Netflix definiuje gospodarstwo domowe? Gospodarstwo domowe Netflix to zbiór urządzeń korzystających z tego samego połączenia internetowego w miejscu, w którym najczęściej korzystamy z serwisu Netflix. Gospodarstwo domowe Netflix można ustawić na telewizorze. Wszystkie pozostałe zalogowane na Twoje konto Netflix urządzenia korzystające z tego samego połączenia internetowego co telewizor zostaną automatycznie włączone do gospodarstwa domowego - a to oznacza, bezproblemowy dostęp do platformy z różnych urządzeń znajdującej się w tej samej sieci. Gdy użytkownik nie ustawi swojego własnego gospodarstwa domowego Netflix, serwis zrobi to automatycznie po stronach serwera z uwzględnieniem adresu IP, identyfikatorów urządzeń oraz aktywności na koncie.

Źródło: Depositphotos

Co jednak w przypadku, gdy chcemy współdzielić konto z innymi - także tymi, którzy nie mieszkają z nami? Jest to możliwe. Pomaga w tym opcja dodatkowego użytkownika, a to kosztuje. Przykładowo - jeśli chcemy współdzielić konto Netflix, z osobą która nie jest domownikiem, to do planu Standard (43 zł miesięcznie) doliczona zostanie opłata dodatkowa w wysokości 9,99 zł. Możliwość dzielenia się kontem z większą liczbą znajomych jest również możliwa, ale tu wymagane jest posiadanie konta Premium (60 zł miesięcznie) i dodatkowa opłata za każdego użytkownika dodatkowego w wysokości 9,99 zł. Robi się więc całkiem drogo, choć nie da się ukryć, że to wciąż taniej, niż gdyby każdy miał płacić osobno za najwyższy abonament oferujący filmy i seriale w jakości 4K z dźwiękiem przestrzennym. Dodatkowy użytkownik będzie miał własny profil, konto i hasło, ale za jego członkostwo będzie płacić osoba, która go zaprosiła.

Co ciekawe, sprawie ograniczenia współdzielenia konto Netflix przygląda się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK ma sprawdzić, czy platforma nie łamie polskich przepisów ograniczając dostęp i nakładając dodatkowe obostrzenia i ograniczenia na użytkowników.

Blokowanie współdzielenia konta. Co dalej?

Jak więc żyć? Najlepiej korzystając z oficjalnie dostępnych rozwiązań - osobnego konta (z możliwością przeniesienia dotychczasowych ustawień i historii odtwarzania) lub dopisania jako dodatkowy użytkownik. Szybko jednak okazuje się, że internauci są sprytniejsi od platformy i znaleźli swoje własne rozwiązania. Przeczytacie o nich w tekście Netflix kontra użytkownicy. Tak subskrybenci walczą z blokadą kont.

I choć nie ma na ten moment żadnych sygnałów, by Netflix blokował konto za nieregulaminowe jego współdzielenie z innymi, warto przejrzeć regulamin i warunki użytkowania serwisu. W zapisach znajduje się wiele przykładów działań, które mogą skutkować zawieszeniem i ograniczeniem dostępu do platformy. Chodzi tu przede wszystkim o: