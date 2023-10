Disney Plus listopad 2023 - nowości. Pełna lista premier

Już 1 listopada na platformie zadebiutuje nowy sezon "Witamy we Wrexham". To serial dokumentalny opowiadający o marzeniach i troskach Wrexham, robotniczego miasteczka w północnej Walii w Wielkiej Brytanii, gdzie dwie gwiazdy Hollywood - Rob McElhenney i Ryan Reynolds - pracują nad przyszłością historycznego miejscowego klubu piłkarskiego.

3 listopada w Disney+ pojawi się film "Quiz Lady". To komedia z udziałem gwiazd, takich jak Sandra Oh, Jason Schwartzman i Will Ferrell opowiadająca o dysfunkcyjnej rodzinie i teleturnieju, który może być kluczem do rozwiązania ich problemów. 14 listopada swoją dwuodcinkową premierę będzie miał serial "Morderstwo na końcu świata". To kryminał, w którym śledztwo prowadzi prowadzi Darby - detektywka amatorka obeznana z nowoczesną technologią hakerka, która musi wykorzystać wszystkie swoje umiejętności, aby dowieść, kto stoi za tajemniczym morderstwem.

Dzień później, 15 listopada, do Disney+ trafi "

". To czteroodcinkowy dokument, w którym wywiady prowadzi Keanu Reeves przedstawia wyjątkowe relacje wyścigowych legend, które zabierają widzów za kulisy zdarzeń z toru i poza nim. Obserwujemy niezwykłą podróż Brawn GP od samych początków przez strategiczne zagrywki i finansowe przeszkody podczas wyjątkowo konkurencyjnego sezonu Formuły 1. Tego samego dnia będzie można obejrzeć wszystkie odcinki serialu "W niemieckim domu", w którym śledzimy losy Evy Bruhn, która zostaje poproszona o bycie tłumaczką w czasie procesów oficerów SS. Rodzice i przyszły narzeczony próbują odwieźć ją od tego pomysłu, ale Eva podąża za swoim instynktem i przyjmuje ofertę pracy. Wkrótce odkrywa, że ma bardziej osobisty związek z procesem, niż kiedykolwiek mogła sobie wyobrazić.

Disney+ w listopadzie. Podsumowanie premier i powrotów

17 listopada dostępny będzie film familijny "Święta rządzą!". To kolejna interpretacja Opowieści Wigilijnej, w której pracownik opieki społecznej z Atlanty, Eddie Garrick, odzyskuje wiarę w radość i magię świąt. Natomiast 29 listopada udostępnione zostaną wszystkie odcinki serialu "Winni". Joe Petrus żyje jak w bajce: jest narzeczonym Jules, przybranym ojcem Frankie i Buda, a także rozkręca własny biznes w spokojnym miasteczku. Rodzina nie wie jednak o tym, że trzy lata wcześniej słynna brytyjska przestępczyni, Dianne Harewood, zrekrutowała go do swojego zespołu z obietnicą poważnego rabunku, po którym miał rozpocząć nowe życie w bogactwie.

3.11

"The King's Man: Pierwsza misja"

16.11

"W trasie ze Swizz Beatz" - wszystkie odcinki

22.11

"D’Amelio Show" (sezon 3) - wszystkie odcinki

24.11

"Oczy Tammy Faye"

26.11

"Faraway Downs" - wszystkie odcinki

29.11