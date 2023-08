Ceny Disney+ szybują w górę! Podwyżki już od października

Ostatnie miesiące przynoszą sporo podwyżek w świecie VOD. I choć Polsce udaje się ich póki co unikać — podobnie zresztą jak obecności planów okraszonych reklamami — to nie wszyscy mają tyle szczęścia.

Podwyżki cen Disney+. Na szczęście - wygląda na to, że nie mamy powodów do zmartwień

Nie dalej niż rok temu Disney podniósł ceny swoich usług VOD. Warto tu nadmienić, że w Stanach Zjednoczonych firma ma nie jedno, a dwa VOD pod swoimi skrzydłami. Na tamtejszym rynku bowiem poza Disney Plusem osobno utrzymywany jest również Hulu. I po ostatnich podwyżkach usługi w wariancie bez reklam kosztują, kolejno, 10,99 dolarów i 14,99 dolarów. Ale zmieni się to już za kilka tygodni.

Od 12 października bowiem, Disney Plus w wariancie bez reklam zdrożeje tam do 13,99 dolarów miesięcznie. Hulu zaś kosztować będzie 17,99 dolarów. Trzy dolary miesięcznie — w skali roku, 36 dolarów miesięcznie. Rozwiązaniem jest zakup rocznego planu, który w przypadku Disney Plusa kosztuje 139,99 dolarów. Hulu takiej opcji nie oferuje.

Ponadto drożeją także pakiety z subskrypcjami Disney Plusa (bez reklam), Hulu (bez reklam) i ESPN Plus (z reklamami) — teraz zapłacić za nie trzeba będzie 24,99 dolarów miesięcznie. Zaś Hulu z telewizją wskakuje na 76,99 dolarów — wariant bez reklam zaś, 89,99 dolarów (obecnie jest 82,99 dolarów). Pełny cennik znajdziecie poniżej.

Disney - cennik 2023

Najlepsza wiadomość jest taka, że najbardziej kłopotliwe plany, czyli te z reklamami, pozostają bez zmian. Za nie użytkownicy wciąż będą płacić 7,99 dolarów.

Co z Polską? Czy też będą podwyżki?

W ubiegłym roku udało nam się uniknąć podwyżki. I wszystko wskazuje na to, że w tym roku również nie mamy powodów do obaw. Polski oddział Disneya niczego nie komunikuje. Póki co wciąż przyjdzie nam zapłacić za usługę 28,99 zł miesięcznie — lub 289,99 zł za rok.