Graj po swojemu. Diablo IV zaoferuje mnóstwo opcji personalizacji

Premiera Diablo IV zbliża się wielkimi krokami. Choć w czasie marcowych testów beta większość zainteresowanych graczy miała możliwość sprawdzenia, jak tym razem wygląda rozgrywka w Sanktuarium i na co można liczyć w pełnej wersji gry, studio Blizzard wciąż odkrywa kolejne karty zdradzając to, czego wcześniej mogliśmy się jedynie domyślać. Teraz poznajemy szczegóły jednego z ważniejszych aspektów rozgrywki, która sprawi, że gracze będą chcieli powracać do Diablo IV - personalizacji postaci.

Personalizacja postaci w Diablo IV. Na co mogą liczyć gracze?

Drzewko umiejętności

Nie da się ukryć, że jednym z najważniejszych elementów Diablo IV i klasy, którą wybiera gracz, jest jej drzewko umiejętności. Zapewnia ono każdej klasie różnorodny wachlarz stylów gry. Awansując na kolejne poziomy, bohater zyskuje umiejętności aktywne, umiejętności pasywne, wzmocnienia i dodatkowe zdolności rozszerzające możliwości postaci. Punkty umiejętności otrzymuje się za awansowanie i postępy w strefach. Można zwiększyć rangę danej umiejętności, inwestując w nią maksymalnie 5 punktów.

Każda klasa ma dostęp do podstawowych i głównych umiejętności, mocy specjalnych, a także kluczowych umiejętności pasywnych oraz umiejętności unikalnych dla danej klasy (Kompanów, Bijatyki, Podstępu i wielu innych). Gracze już od samego początku zabawy będą mieli możliwość prowadzenia drzewka w taki sposób, by postać rozwijała się w wybranym kierunku. Jednak dopiero 50 poziom pozwala na pełne rozwinięcie skrzydeł. A to za sprawą poziomów mistrzowskich. Po ich odblokowaniu postać zyskuje dostęp do nowego systemu rozwoju. Kontynuując wędrówkę do poziomu 100 bohater będzie zdobywać punkty mistrzostwa odblokowujące nowe węzły, dodatkowe tablice poziomów mistrzowskich, a także glify z Podziemi Koszmarów wzmacniające węzły na danej tablicy.

Elementy ozdobne i tworzenie postaci

Kreator postaci w becie Diablo IV był na tyle rozbudowany, że trudno stworzyć dwa razy tę samą postać. Twórcy podają, że oferuje on nawet 8 trylionów kombinacji wyglądu. Każda klasa oferuje dodatkowo specjalne fryzury, dostępne tylko dla nich. Gracze decydują o najdrobniejszych szczegółach wyglądu postaci, takich jak oczy, tatuaże, akcesoria i wiele więcej. Kombinacji jest tak wiele, że już na etapie tworzenia swojego bohatera można poświęcić kilka godzin. Jednak wygląd to nie wszystko - ważne jest też wyposażenie. Rozkładając łupy ze swojego ekwipunku otrzymujemy opcje transmogryfikacji, pozwalające na zmianę wyglądu i palety kolorów ubioru i oręża. Gdy Diablo IV zadebiutuje, dostępne będą setki opcji transmogryfikacji.

Zakończenie wątku fabularnego jedną postacią odblokowuje graczowi możliwość korzystania z wierzchowców. Można personalizować je na wiele sposobów, m.in. poprzez umaszczenie, pancerz i trofea. Przykładem takiej opcji jest trofeum wierzchowca Lament Aszawy, nagroda do zdobycia za udział w nadchodzących testach na serwerze.

Więcej na temat rozwoju postaci, wyglądu i możliwości dostosowywania znajdziecie w najnowszym filmiku zdradzającym kulisyu powstawania Diablo IV:

Diablo IV. Premiera już w czerwcu, ale atrakcji nie brakuje już teraz

Pamiętajcie również, że od 12 maja od godz. 21:00 do 14 maja do godz. 21:00 czasu polskiego gracze będą mieli ponownie okazję sprawdzić się w Sanktuarium w ramach specjalnego wydarzenia Diablo IV Server Slam. Ma ono pomóc przetestować wytrzymałość serwerów na komputerach z systemem Windows, konsolach Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 i PlayStation 4. Dodatkowo, gracze konsolowi będą mieli możliwość sprawdzenia kanapowego trybu współpracy. Dla wszystkich zostanie włączona progresja międzyplatformowa - pozwalająca na granie tą samą postacią na różnych systemach.

Sama premiera Diablo IV odbędzie się 6 czerwca - choć to jeszcze ponad miesiąc to warto czekać. Jeśli w międzyczasie chcielibyście zapoznać się z innymi tytułami oferującymi podobną rozgrywkę, zapraszam do krótkiego podsumowania Nie czekajcie na Diablo IV. W te gry hack'n'slash zagracie już teraz - znajdziecie tam naprawdę dobre tytuły, które warto poznać. Jednocześnie zachęcam do tekstu o wymaganiach sprzętowych Diablo IV - dowiecie się z niego czy uruchomicie grę na swoich komputerach.