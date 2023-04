Trwająca dwa weekendy beta Diablo IV dla niektórych nie była zbyt przyjemnym doświadczeniem. Kolejki na długie godziny i ciągłe problemy z połączeniem - w tym kończące się wylogowaniem z serwerów, sprawiły, że zabawa w Sanktuarium nie dawała wystarczająco dużo radości. Tym, którzy byli cierpliwi lub którym udało się uniknąć kolejek, Blizzard dostarczył przedsmak tego, co czeka nas na premierę pełnej wersji gry. Studio, przy okazji testów beta, prosiło też, by gracze dzielili się spostrzeżeniami, zgłaszali napotkane błędy i swoje sugestie.

Wszystkie zostaną przeanalizowane i, w razie konieczności, wprowadzone w życie. Beta dała ekipie odpowiedzialnej za nową odsłonę Diablo możliwość nie tylko dogłębnego poznania opinii, ale także sprawdzenia, jak wszystkie systemy działające w grze zdają egzamin w praktyce - i to jest ogromna baza wiedzy pozwalająca przygotować się na premierę. A ta z pewnością przyciągnie jeszcze więcej graczy.

Z podsumowania bety Diablo IV wynika, że jedną z najczęściej podnoszonych kwestii z grą - przynajmniej w kwestii zawartości - była konieczność cofania się w niektórych podziemiach, co sztucznie wydłuża rozgrywkę, tym bardziej, że często są już puste i pozbawione przeciwników i przedmiotów do zebrania. Z komentarza twórców dowiadujemy się, że niektóre podziemia doczekają się zmiany układu:

Zmiana układów podziemi ma na celu przede wszystkim zapobiec konieczności cofania się, które negatywnie wpływa na doświadczenie graczy. Przykładowo, gracze musieli dotąd wchodzić do bocznych pomieszczeń, aby wejść w interakcję z budowlami, przez co zmuszeni byli wrócić tą samą ścieżką. Teraz wiele takich budowli zostało postawionych bliżej głównej ścieżki podziemi, aby graczom łatwiej było do nich dotrzeć. Po uporaniu się z budowlą nic nie stoi na przeszkodzie, by zwiedzić resztę podziemi.

Diablo IV. Masa zmian i udoskonaleń po testach beta

Same podziemia mają oferować jeszcze więcej zabawy. To m.in. zwiększono częstotliwość występowania specjalnych wydarzeń z 10% na 60%. To także szereg nowych premii, które mają pozytywnie wpłynąć na konieczność wykonywania niektórych mozolnych czynności, w tym przenoszenia przedmiotów. Gracze będą nagradzani za wykonywanie dodatkowych zadań w podziemiach.

Daleko idące zmiany dotkną także klasy postaci. Barbarzyńcy, Druidzi, Nekromanci, Łotrzy i Czarodzieje - bez względu na to kim gracie, doświadczenie w pełnej wersji będzie nieco inne. Przykładowo: klasa barbarzyńcy zyskała stałą redukcję obrażeń wynoszącą 10%, wszystkie moce specjalne Druidów mają teraz skrócony czas odnowienia, przywoływane przez Nekromantów sługi będą częściej ginąć, zmuszając graczy do częstszego wykorzystywania zwłok.

Nie mogło też zabraknąć modyfikacji interfejsu i zmian w samej rozgrywce. Twórcy poinformowali, że naprawiono błąd, który powodował, że wbudowany czytnik ekranu nie odczytywał kluczowych powiadomień, szczegółów opcji gry i innych elementów IU. Rozwiązano też problemy związane z brakiem możliwości przypisania niektórych działań do kółka myszy, czy uniku do prawego drążka analogowego na kontrolerze. Czat będzie się wyświetlał po lewej stronie ekranu, jeśli wybrane zostanie centralne ustawienie paska akcji. Wyeliminowano też błędy dzięki którym gracze mogli zwiększyć swoją szybkość ataku, wcześnie anulując ataki poprzez ruch.

To dopiero niektóre z wprowadzonych modyfikacji, których będzie można w pełni doświadczyć 6 czerwca - w dniu premiery Diablo IV. Pełną rozpiskę zmian związanych z podsumowaniem testów beta znajdziecie w podsumowaniu dostępnym na oficjalnej stronie gry.