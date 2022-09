Blizzard szykuje się do zamkniętych testów beta Diablo IV. Do udziału zaproszeni będą ci, którzy najwięcej czasu poświęcili na rozwój swoich postaci w Diablo II: Resurrected oraz Diablo III

Wczoraj do sieci trafił całkiem długi materiał wideo z rozwojowej wersji Diablo IV. 45 minut gameplayu to podzielone na dwie części szczegóły dotyczące naprawdę newralgicznych informacji. Kto jest źródłem wycieku? Tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że to zapis z wersji beta, w której w ostatnich miesiącach może brać udział rodzina i przyjaciele programistów pracujących nad najnowszą odsłoną serii. Choć Blizzard, w odróżnieniu od Rockstar Games, nie komentuje sprawy, w ostatnich godzinach udostępnił kolejne informacje na temat Diablo IV i tego, co na graczy czeka już niebawem. A jest na co czekać, gdyż właśnie dowiedzieliśmy o zamkniętej becie rozgrywki postfabularnej, do której zaproszeni zostaną wierni fani marki.

Diablo IV. Zamknięta beta dla wybranych. Jak się zgłosić do testów?

Blizzard potwierdza, że do zamkniętych testów beta Diablo IV zaproszeni będą ci gracze, którzy poświęcają swój wolny czas na rozgrywkę w Diablo II: Resurrected oraz Diablo III. Studio informuje, że przejrzy dane z rozgrywki i zaprosi ograniczoną liczbę osób, które niebawem sprawdzą swoje siły w Sanktuarium. Jednak by móc zostać zakwalifikowanym, trzeba spełnić pewne warunki i zmienić ustawienia związane z prywatnością konta Blizzard. Gracze powinni:

odwiedzić stronę Battle.net lub aplikację Battle.net

wybrać swoją nazwę użytkownika, która jest wyświetlana w prawym górnym rogu ekranu, a następnie kliknąć "Ustawienia konta" lub "Pokaż konto", w zależności od platformy

przejść do menu "Prywatność", a następnie odszukać "Preferencje komunikacyjne"

zaktualizować preferencje i zaznaczyć opcję "Wiadomości i oferty specjalne od Battle.net" by była aktywna

Aktualizacja ustawień prywatności powinna być zrobiona przed 11 października. Jeśli do 18 listopada nie otrzymaliście zaproszenia, oznacza to, że nie zakwalifikowaliście się do testów. Blizzard jednak uspokaja. Już na początku przyszłego roku ruszą otwarte testy beta, do których będą mogli dołączyć wszyscy chętni fani Diablo.

Diablo IV z zamknietą betą. Co czeka na graczy?

Kroki te pozwolą firmie na wysyłanie zaproszeń najbardziej aktywnym graczom, który będą mieli szansę wziąć udział w testach beta Diablo IV. Warto jednak zwrócić uwagę, że nie będzie możliwości zagrania w misje fabularne - te mają być niedostępne. Testerzy otrzymają za to dostęp do wyzwań, które dostępne będą po zakończeniu głównego wątku. Wraz z rozwiniętymi postaciami będzie można sprawdzić nowe mechaniki i możliwości stworzone przez studio. Dla graczy mają być dostępne: Piekielne Przypływy, Podziemia Koszmaru, Szepty Umarłych, Pola Nienawiści oraz Tablice Mistrzostwa. To m.in. dodatkowe wydarzenia regionalne i wyzwania, które staje się dostępne dla bohaterów dopiero po osiagnięciu odpowiedniej rangi. Tablice Mistrzostwa to system rozwoju postaci na wysokim poziomie, który ma na celu jeszcze większe wzmocnienie bohatera. Wszystkie informacje na temat rozgrywki w zamkniętej becie znajdziecie na stronach Diablo IV.

Warto jednak pamiętać o kilku rzeczach: zamknięta beta ma charakter poufny. Oznacza to, że gracze nie będą mogli publicznie rozmawiać o swoich doświadczeniach z gry. Dodatkowo udostępnimy rozgrywkę w tym ograniczonym formacie na PC i konsolach Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 i PlayStation 4. Dostępne będzie sparcie gry i progresji międzyplatformowej dla wszystkich platform.