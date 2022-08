Do premiery Diablo IV jeszcze daleka droga. Co kwartał, Blizzard dzieli się postępami z prac nad najnowszą odsłoną serii. Teraz studio zdradza, jaki ma plan przyszłość gry.

Diablo IV to nie tylko wciągająca fabuła i losowo generowane lochy. To przede wszystkim rozbudowana mechanika pozwalająca powracać do Sanktuarium na długo po tym, jak tytułowy przeciwnik polegnie. Na co więc mogą liczyć gracze chcący jeszcze bardziej zgłębić ten świat? Zapowiada się interesująco.

Wielu z was spodobały się sezony w Diablo II: Resurrected oraz w Diablo III, prosiliście nas o większe wsparcie dla tego trybu. Musimy przyznać, że najlepszą rozrywką w Diablo są właśnie sezony, więc pierwszy z nich będzie dostępny zaraz po premierze, a specjalnie stworzony zespół dostarczy wam do czterech sezonów rocznie. W każdym znajdą się nowe funkcje, serie zadań, przeciwnicy, legendarne przedmioty oraz inne udogodnienia

- mówi Joe Shely, reżyser Diablo IV.

Sezony w Diablo IV będą stanowiły najważniejszy element późniejszych aktualizacji gry. Każdy z nich łączyć się będzie z resetem postępu. Rozpoczęcie każdego sezonu daje nowe możliwości. Od wyboru klasy, poprzez odpowiednią konfigurację, na poszukiwaniu przedmiotów, które będą do niej pasować, kończąc. Twórcy podkreślają, że takie rozwiązanie przynosi wiele zalet, jednak najważniejszą jest to, że będą mieli większą swobodę w projektowaniu kolejnych sezonów pojawiających się co kwartał.

W sezonach pojawią się całkiem nowe tryby rozgrywki, zadania, wyzwania, zmiany w metagrze oraz usprawnienia poprawiające komfort gry. Nie zabraknie też karnetów. Karnet sezonowy zawiera poziomy z nagrodami darmowymi i nagrodami premium. Twórcy przypominają jednocześnie, że wszystkie przedmioty zdobywane w ramach karnetów to wyłącznie przedmioty kosmetyczne niewpływające na rozgrywkę. Będą jednak specjalnie "ulepszenia", które pomagają w trakcie trwania sezonu. Wzmocnienie sezonowe może na przykład zwiększyć przyrost PD, by ułatwić rozwój kilku postaci w jednym sezonie. Ponieważ wzmocnienia te wpływają na rozgrywkę, będą dostępne za darmo dla wszystkich graczy.

Diablo IV po premierze. Dalszy rozwój gry

Każdy kolejny sezon to także nowa zawartość. Twórcy zapowiadają, że z każdą nową odsłoną wprowadzać będą funkcje oraz serie zadań oferujących dodatkowe wyzwania, tajemnice i możliwości zdobywania doświadczenia. Gracz ma się nie nudzić i nie mieć poczucia, że co sezon robi te same rzeczy. Pomoże w tym wprowadzenie nowych postaci, wątków fabularnych i lokalizacji. W Diablo IV nie zabraknie też sklepu. Asortyment w sklepie ma być oparty na transmogryfikacji broni i pancerzy znajdowanych w grze. Za przedmioty będzie trzeba płacić walutą premium - zdobywaną m.in. w sezonach. Sklep jest opcjonalny, a zakupione w nim modyfikacje kosmetyczne w żaden sposób nie wpłynie na rozgrywkę.

A co z samą premierą? Blizzard wciąć trzyma to mocno w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że gra jest obecnie w fazie testów "friends and family", w których pracownicy studia mogli udostępnić wczesną wersję gry swoim przyjaciołom i rodzinie. Ci mają możliwość dzielenia się swoimi spostrzeżeniami na temat rozgrywki i mechanizmów obecnych w Diablo IV. Czy po zakończeniu tych testów dowiemy się kiedy konkretnie powrócimy do Sanktuarium? Możliwe, że zbliżający się Gamescom będzie dobrą okazją by zdradzić nieco więcej.

Więcej informacji na temat Sanktuarium oraz tego, w jaki sposób będzie wyglądała przyszłość Diablo IV znajdziecie na oficjalnej stronie gry.