CD Projekt zatrudnia na potęgę! Wszystko dla nowego Cyberpunka

CD PROJEKT RED nie zwalnia tempa i z wielkim rozmachem powiększa zespół, który pracującować będzie nad projektowaniem Orion. Czym jest Orion? To kolejna część serii Cyberpunk!

Premiera Cyberpunka 2077 była jednym z najmroczniejszych momentów w ostatniej historii CDPR. Firma jednak po wielu miesiącach odzyskała zaufanie graczy i oficjalnie w pocie czoła pracuje nad kolejną grą w uniwersum, którą obecnie znamy pod kryptonimem Orion. Póki co projekt jest jeszcze we wczesnej fazie rozwoju. Firma jednak oficjalnie informuje, że całości przewodzą doświadczeni weterani studia, którzy pracowali nad pierwszą odsłoną serii oraz dodatkiem Widmo Wolności. W składzie ekipy znaleźli się m.in. Gabriel Amatangelo, Paweł Sasko czy Igor Sarzyński — i wszyscy oni pracują w amerykańskim oddziale studia w Bostonie. A teraz do tego elitarnego grona dołączają również uzdolnieni specjaliści z szeroko pojętej branży gier, posiadający bogate doświadczenie i imponujące portfolio projektów AAA.

Nowe twarze w CD PROJEKT RED. To oni będą pracować nad nową grą w uniwersum Cyberpunka

Dzisiaj CDPR oficjalnie poinformował o nowych twarzach, które pracować będą nad ich najnowszą produkcją. Wśród nich znalazło się wiele nazwisk szeroko rozpoznawalnych w branży gier wideo:

Dan Hernberg obejmie stanowisko producenta wykonawczego. Dan pracował wcześniej jako szef produkcji w Amazon Games, szef produkcji i zarządzania produktem w Panic Button, a także jako główny menadżer produktu w Blizzard Entertainment. W swoim portfolio ma takie tytuły jak New World , Apex Legends , Diablo III i wiele innych.

, , i wiele innych. Ryan Barnard to były reżyser gry w Massive Entertainment i Ubisofcie, a także reżyser rozgrywki w IO Interactive, który przy projekcie Orion będzie pełnił rolę dyrektora ds. designu.

Alan Villani zajmie z kolei stanowisko dyrektora ds. inżynierii. Alan pracował jako wicedyrektor ds. technologii przy wielu tytułach WB Games, w tym serii Mortal Kombat .

. Anna Megill, która obejmie stanowisko głównej pisarki, ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pisaniu na potrzeby gier wideo, w jej portfolio znajdują się takie tytuły jak Control (Remedy), Dishonored: Death of the Outsider (Arkane Studios), Assassin’s Creed Syndicate (Ubisoft), Avatar: Frontiers of Pandora (Massive Entertainment), Guild Wars 2 (ArenaNet) i nadchodzącą grę z serii Fable (Playground Games).

(Remedy), (Arkane Studios), (Ubisoft), (Massive Entertainment), (ArenaNet) i nadchodzącą grę z serii (Playground Games). Zespół pisarski wzmocni także Alexander Freed — utytułowany pisarz, projektant narracji i scenarzysta komiksowy z 15-letnim doświadczeniem w branży gier. Pracował jako główny pisarz w BioWare m.in. przy grze Star Wars: The Old Republic. Współpracował także z takimi studiami jak DICE, Obsidian Entertainment, Wizards of the Coast i FoxNext (cześć 20th Century Fox zajmująca się grami).

I Ty możesz dołączyć do zespołu CDPR. Firma cały czas szuka współpracowników!

Amerykański zespół CDPR stale się powiększa, ale nie oznacza to, że firma powiedziała już ostatnie słowo. Na oficjalnej stronie CD PROJEKT RED widnieje cały zestaw ogłoszeń — zarówno do biur w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie jak i... Polsce!