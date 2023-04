Do premiery Diablo IV pozostał nieco ponad miesiąc. Jednak zanim wrócicie do Sanktuarium na dobre, sprawdźcie czy gra uruchomi się na waszych komputerach.

Zakończona w marcu beta Diablo IV to mnóstwo informacji zwrotnych dla twórców - studia Blizzard. Kilka dni temu podzielili się oni swoimi spostrzeżeniami i zmianami, jakie zajdą w pełnej wersji gry. Testy umożliwiły też analizę sprzętową - tego, na jakich komputerach gracze zawitali do Sanktuarium. Na jej podstawie powstały 4 poziomy wymagań sprzętowych mające zagwarantować wygodną zabawę w Diablo IV.

Diablo IV - wymagania sprzętowe

Minimalne wymagania sprzętowe

Poniższa konfiguracja komputera będzie wystarczająca do uruchomienia Diablo IV jednak z pewnymi ustępstwami. Ustawienia pozwolą na granie w rozdzielczości natywnej 1080p / rozdzielczości renderowania 720p, na niskich ustawieniach graficznych w 30 klatkach na sekundę.

System operacyjny : Windows 10 64-bitowy, wersja 1909 lub nowsza

: Windows 10 64-bitowy, wersja 1909 lub nowsza Procesor : Intel Core i5-2500K lub AMD FX-8350

: Intel Core i5-2500K lub AMD FX-8350 Pamięć : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Karta graficzna : NVIDIA GeForce GTX 660 lub AMD Radeon R9 280

: NVIDIA GeForce GTX 660 lub AMD Radeon R9 280 DirectX : 12

: 12 Dysk twardy : 90 GB wolnego miejsca na dysku SSD

: 90 GB wolnego miejsca na dysku SSD Internet: szerokopasmowe łącze internetowe

Średnie wymagania sprzętowe

Poniższa konfiguracja komputera, z mocniejszym procesorem, większą pamięcią RAM i lepszą kartą graficzną pozwoli skorzystać z ustawień umożliwiających uruchomienie Diablo IV w rozdzielczości 1080p, na średnich ustawieniach graficznych w 60 klatkach na sekundę.

System operacyjny : Windows 10 64-bitowy, wersja 1909 lub nowsza

: Windows 10 64-bitowy, wersja 1909 lub nowsza Procesor : Intel Core i5-4670K lub AMD Ryzen 1300X

: Intel Core i5-4670K lub AMD Ryzen 1300X Pamięć : 16 GB pamięci RAM

: 16 GB pamięci RAM Karta graficzna : NVIDIA GeForce GTX 970 lub AMD Radeon RX 470

: NVIDIA GeForce GTX 970 lub AMD Radeon RX 470 DirectX : 12

: 12 Dysk twardy : 90 GB wolnego miejsca na dysku SSD

: 90 GB wolnego miejsca na dysku SSD Internet: szerokopasmowe łącze internetowe

Wysokie wymagania sprzętowe

Ta konfiguracja powinna być wystarczająca do grania w grę z ustawieniami umożliwiającymi uruchomienie Diablo IV w rozdzielczości 1080p, na wysokich ustawieniach graficznych w 60 klatkach na sekundę.

System operacyjny : Windows 10 64-bitowy, wersja 1909 lub nowsza

: Windows 10 64-bitowy, wersja 1909 lub nowsza Procesor : Intel Core i7-8700K lub AMD Ryzen 2700X

: Intel Core i7-8700K lub AMD Ryzen 2700X Pamięć : 16 GB pamięci RAM

: 16 GB pamięci RAM Karta graficzna : NVIDIA GeForce RTX 2060 lub AMD Radeon RX 5700 XT

: NVIDIA GeForce RTX 2060 lub AMD Radeon RX 5700 XT DirectX : 12

: 12 Dysk twardy : 90 GB wolnego miejsca na dysku SSD

: 90 GB wolnego miejsca na dysku SSD Internet: szerokopasmowe łącze internetowe

Najwyższe wymagania sprzętowe do rozdzielczości 4K

Poniższa konfiguracja zalecana jest dla tych, którzy od gry wymagają najwięcej. Procesor, pamięć RAM i karta graficzna z nieco wyższej półki pozwolą na wybór ustawień umożliwiających uruchomienie Diablo IV w rozdzielczości 4K, na wysokich ustawieniach graficznych w 60 klatkach na sekundę.

System operacyjny : Windows 10 64-bitowy, wersja 1909 lub nowsza

: Windows 10 64-bitowy, wersja 1909 lub nowsza Procesor : Intel Core i7-8700K lub AMD Ryzen 7 2700X

: Intel Core i7-8700K lub AMD Ryzen 7 2700X Pamięć : 32 GB pamięci RAM

: 32 GB pamięci RAM Karta graficzna : NVIDIA GeForce RTX 3080; NVIDIA GeForce RTX z serii 40 do pełnej obsługi DLSS3; lub AMD Radeon RX 6800 XT

: NVIDIA GeForce RTX 3080; NVIDIA GeForce RTX z serii 40 do pełnej obsługi DLSS3; lub AMD Radeon RX 6800 XT DirectX : 12

: 12 Dysk twardy : 90 GB wolnego miejsca na dysku SSD

: 90 GB wolnego miejsca na dysku SSD Internet: szerokopasmowe łącze internetowe

Blizzard zaznacza jednak, że Diablo IV może działać na słabszych konfiguracjach:

Klient Diablo IV podejmie próbę działania na komputerach o specyfikacjach poniżej minimalnej, w tym na dyskach twardych HDD, dwurdzeniowych procesorach i zintegrowanych kartach graficznych. Wrażenia z gry mogą jednak ulec w takich przypadkach znacznemu pogorszeniu.

Jeśli udało wam się uruchomić i grać w betę Diablo IV na innych specyfikacjach i nieco słabszych niż te rekomendowane, pełna wersja gry też powinna działać bez większych problemów.

Diablo IV - co robić czekając na premierę?

Pamiętajcie również, że od 12 maja od godz. 21:00 do 14 maja do godz. 21:00 czasu polskiego gracze będą mieli ponownie okazję sprawdzić się w Sanktuarium w ramach specjalnego wydarzenia Diablo IV Server Slam. Ma ono pomóc przetestować wytrzymałość serwerów na komputerach z systemem Windows, konsolach Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 i PlayStation 4. Dodatkowo, gracze konsolowi będą mieli możliwość sprawdzenia kanapowego trybu współpracy. Dla wszystkich zostanie włączona progresja międzyplatformowa - pozwalająca na granie tą samą postacią na różnych systemach.

Sama premiera Diablo IV odbędzie się 6 czerwca - choć to jeszcze ponad miesiąc to warto czekać. Jeśli w międzyczasie chcielibyście zapoznać się z innymi tytułami oferującymi podobną rozgrywkę, zapraszam do naszego krótkiego podsumowania Nie czekajcie na Diablo IV. W te gry hack'n'slash zagracie już teraz - znajdziecie tam naprawdę dobre tytuły, które warto poznać.