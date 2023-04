Ubisoft+ na Xboksie byłby super, gdyby kosztował trzy razy mniej

W ubiegłym tygodniu Ubisoft+ w końcu zawitał na Xboxa Series S/X, potwierdzając tym samym plotki krążące po sieci od miesiąca. Oznacza to, że posiadacze konsoli od Microsoftu otrzymają dostęp do ponad 60 gier spod bandery francuskiego developera w ramach abonamentu łączonego z usługą na PC. Czym w ogóle jest Ubisoft+, ile kosztuje i jakie gry wchodzą w skład subskrypcji ? Tu znajdziecie odpowiedzi.

Największe hity Ubisoftu w abonamencie – co zawiera subskrypcja?

Ubisoft+ to gamingowa subskrypcja z największymi hitami wydawcy, która do tej pory dostępna była jedynie na PC i platformach do grania w chmurze. Kilka dni temu usługa zawitała na Xbox Series S/X i dzięki uprzejmości Ubisoftu miałem okazję ją przetestować, choć kiedyś już spędziłem parę chwil z wersją PC Access. Multi Access, o którym mowa, dodaje do pakietu korzyści opcję grania na konsolach obecnej generacji od Microsoftu.

Źródło: Depositphotos

Sprawdźmy więc, co otrzymujemy za niespełna 70 zł miesięcznie.

Zniżki na wirtualną walutę Ubisoft

Comiesięczne nagrody w grach

Ponad 100 gier na PC

65 gier na Xbox Series S/X, w tym kompletne edycje z dodatkami

Oto pełna lista gier, w które zagracie w ramach Ubisoft+ na Xboxa.

Anno 1800;

Assassin’s Creed Rogue Remastered;

Assassin's Creed 4 Black Flag;

Assassin's Creed Unity;

Assassin's Creed Valhalla;

Assassin's Creed Chronicles: China;

Assassin's Creed Chronicles: India;

Assassin's Creed Chronicles: Russia;

Assassin's Creed 3 Remastered;

Assassin's Creed Odyssey;

Assassin's Creed Origins;

Assassin's Creed Syndicate;

Assassin's Creed The Ezio Collection;

Battleship;

Boggle;

Child of Lights;

Family Feud;

Far Cry Primal;

Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition;

Far Cry 3 Classic Edition;

Far Cry 4;

Far Cry 5;

Far Cry 6;

Far Cry New Dawn;

Fighter Within;

FOR HONOR;

Grow Up;

Hungry Shark World;

Immortals Fenyx Rising;

Jeaopardy!;

MONOPOLY PLUS;

MONOPOLY Madness;

Rabbids Invasion : The Interactive TV Show;

Rabbids Party of Legends;

Rayman Legends;

Riders Republic;

RISK;

RISK: Urban Assault;

Scott Pilgrim vs. The World: The Game;

Scrabble;

Shape Up;

South Park: The Fractured but Whole;

South Park: The Stick of Truth;

Starlink: Battle for Atlas;

Steep;

The Crew;

The Crew 2;

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands;

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction;

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint;

Tom Clancy's Rainbow Six Siege;

Tom Clancy's The Division;

Tom Clancy's The Division 2;

Trackmania Turbo;

Transference;

Trials Fusion;

Trials of the Blood Dragon;

Trials Rising;

TRIVIAL PURSUIT LIVE!;

TRIVIAL PURSUIT LIVE! 2;

UNO;

Valiant Hearts: The Great War;

Watch Dogs;

Watch Dogs 2;

Watch Dogs: Legion;

Wheel Of Fortune;

ZOMBI.

Jak skorzystać z Ubisoft+

Subskrypcję Ubisoft+ można wykupić na dwa sposoby – z poziomu przeglądarki, logując się do konta Ubisoft (pod tym adresem) i przechodząc do zakładki subskrypcje w panelu zarządzania kontem (avatar w prawym górnym rogu), lub bezpośrednio na konsoli, przechodząc do Microsoft Store, a następnie do kafelka subskrypcje. Nie ma konieczności pobierania osobnej aplikacji – wszytko odbywa się z poziomu xboxowego sklepu.

Koszt abonamentu? 69,99 zł miesięcznie. To dużo, zwłaszcza biorąc pod uwagę znacznie tańszego Game Passa, który oferuje więcej jakościowych pozycji. No właśnie, skoro już przy grach jesteśmy – na pierwszy rzut oka wygląda to całkiem nieźle. Cała kolekcja Assassin’s Creed, Far Cry, czy gier z serii Tom Clancy’s to biblioteka, która może robić wrażenie. Problem w tym, że to w większości starocie. Ok, jest tu kilka nowszych perełek w postać Assassin's Creed Valhalla czy Watch Dogs Legion, ale poza tym płacimy głównie za zbiór gier z niższej półki, które w dobie licznych promocji i growego rozdawnictwa można było przygarnąć za grosze, albo nawet za darmo.

Źródło: Ubisoft

W większość tych pozycji grałem już wcześniej, a nie jestem szczególnym fanem powracania do tych samych tytułów, więc w praktyce znalazłem dla siebie zaledwie kilka interesujących gier. A to wszystko dlatego, że Ubisoft wpada tutaj w pułapkę własnego systemy wydawniczego. Polityka firmy od lat bazuje na kilku markach i ich kontynuacjach, więc siłą rzeczy nie ma co oczekiwać wielu nowości, bo to oferta tylko jednego producenta. Tymczasem we wspomnianym Game Passie możemy wybierać spośród gier różnych developerów, zarówno tych z kategorii AAA, jak i pomniejszych twórców tytułów indie.

A co z resztą benefitów? Cóż, będę szczery – zniżki na wirtualną walutę mnie nie przekonują, ale z plusów warto wyróżnić rozszerzone wersje niektórych gier, nierzadko w edycjach kompletnych, czyli zawierających pełną paczkę wydanych DLC. W przypadku takich gier jak Assassin’s Creed Origins (w wersji gold w ramach Ubisoft+) oznacza to dobre kilka godzin dodatkowej rozgrywki dzięki rozszerzeniom fabularnym.

Dla kogo jest Ubisoft+?

Wydawać by się mogło, że raczej dla wąskiego grona – jeśli grasz na Xboxie i PC lub dzielisz te urządzenia z członkiem rodziny/znajomym, a gry francuskiego developera darzysz wyjątkową sympatią, to być może właśnie dla Ciebie. W innym wypadku mógłbym zrozumieć jedynie wykupienie abonamentu na miesiąc lub dwa, w ramach nostalgicznego maratonu z całą serią Assassin’s Creed. Ubisoft+ nie zachęca niedzielnego gracza do regularnego opłacania subskrypcji, bo po prostu pula dostępnych gier jest zbyt mała, a nowe tytuły nie pojawiają się tam zbyt często. To trochę tak, jakby usługa istniała trochę na siłę, bo grube ryby z branży też mają swoje subskrypcje.

Tym bardziej że Ubi przesądziło trochę z ceną. Wybaczcie kolejne odniesienie do Game Passa, ale za 54,99 zł miesięcznie otrzymujemy tam dostęp do dużo większej biblioteki, połączonej z zasobami EA Play i benefitami w postaci gier z Xbox Games with Gold. Prawie 70 zł za Ubisoft+ brzmi przy tym absurdalnie, nawet pomimo szczerej sympatii do gier Ubi.