Innym nie pozwalają, sami kupują. Sony przejmuje studio Firewalk Studios

Równe dwa lata temu, w kwietniu 2021 r. Sony poinformowało o nawiązaniu współpracy z Firewalk Studios - niewielkim studiem należącym do ProbablyMonsters. Jej efektem miała być wspólna praca nad niezapowiedzianym jeszcze tytułem AAA dla PlayStation i komputerów PC oferującym graczom rozbudowane tryby sieciowe. Choć od tamtego momentu upłynęło sporo czasu, a o grze nie usłyszeliśmy nic, dotychczasowa współpraca była na tyle owocna, że Sony poinformowało właśnie, że kupiło studio Firewalk Studios, które uzupełni bogate już PlayStation Studios. Ekipa Firewalk Studios to między innymi byli twórcy i deweloperzy z Bungie, którzy także w przeszłości pomagali przy takich tytułach, jak Call of Duty, Apex Legends, Mass Effect, Halo i Destiny. Dołączą oni teraz do Bluepoint Games, Santa Monica Studio, Naughty Dog, Guerrilla Games Insomniac Games, Housemarque i innych, którzy wspólnie tworzą PlayStation Games.

Firewalk będzie współpracowało ze światowej klasy zespołem programistów, w tym Bungie i Haven Interactive Studios, by zdefiniować nową generację usług na żywo dla graczy PlayStation

- czytamy w oficjalnym komunikacie Sony. Również twórcy z Firewalk Studios cieszą się z tego przejęcia. Tony Hsu oraz Ryan Ellis zbudowali swój zespół, który został stworzony specjalnie po to, aby dostarczyć graczom na całym świecie niezapomniane wrażenia z rozgrywki wieloosobowej.

Innym nie dają, sami kupują. Microsoft i Sony nie potrafią się dogadać

W sieci oczywiście nie brakuje złośliwych komentarzy kierowanych w stronę Sony. Firmie wytyka się m.in. to, że usilnie stara się zablokować przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft, a sama nie ma najmniejszych skrupułów w kupowaniu studiów deweloperskich. Warto jednak zaznaczyć, że PlayStation przejmuje mało znaczące na rynku podmioty, które dopiero co zadebiutowały lub ich pierwsze gry dopiero powstają. Microsoft chce przejęcia jednych z największych i najpopularniejszych twórców gier na świecie posiadających szeroki wachlarz tytułów międzyplatformowych udostępnianych graczom na całym świecie od wielu, wielu lat.

Jeśli Activision Blizzard trafi pod skrzydła Xbox Game Studios możemy być niemal pewni, że spora część z nich zostanie udostępniana wyłącznie na konsolach Microsoftu - i to mimo zapewnień i podpisanych umów z dostawcami rozwiązań chmurowych i Nintendo, że Call of Duty pojawi się również i u nich. A co z graczami PlayStation? Na ten moment nic o nich nie wiadomo, gdyż obie firmy wciąż nie potrafią dojść do porozumienia.

Nie da się jednak ukryć, że Sony musi wybrnąć jakoś z tej sytuacji. Brak Call of Duty na konsolach PlayStation 5 (i nowszych) oznaczać będzie ogromny odpływ graczy, dla których rozgrywka multiplayer jest najważniejsza. Pozyskiwanie studiów, wzajemna pomoc w ramach PlayStation Studios może sprawić, że w niedalekiej przyszłości na tej platformie pojawią się bardziej interesujące, niż Call of Duty, tytuły oferujące rozgrywkę sieciową. Takie ambitne plany ma Firewalk Studios tworzące wysokobudżetową grę AAA multiplayer, która ma być dostępna na konsolach PlayStation i komputerach PC. Na efekty będziemy musieli jeszcze trochę poczekać - podobnie jak na inne gry od studiów, które w ostatnim czasie zasiliły szeregi PlayStation Studios.