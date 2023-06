Jeszcze kilka dni temu Kacper zastanawiał się, czy serwery Blizzarda wytrzymają premierę Diablo IV. Twórcy zapewniali, że nie powtórzą błędu z premiery Diablo III i od strony technicznej będą gotowi na graczy. Studio miało zrobić wszystko, co możliwe, aby premiera była najbardziej bezproblemowa jak to możliwe, choć pewne niespodziewane problemy mogą się pojawić. Testem tych zapewnień mogła być nocna premiera w ramach tzw. "wczesnego dostępu", która odbyła się dziś o 1 w nocy czasu polskiego. I, trzeba przyznać, wiele wskazuje, że się udało - choć o sukcesie mówić nie można.

Wczesny dostęp do Diablo IV katastrofy nie przyniósł, choć trzeba przyznać, że w sieci pełno jest sprzecznych informacji. Część graczy, którzy skorzystali z możliwości zalogowania się na serwery gry na kilka dni przed oficjalną premierą, nie miało z tym żadnego problemu. W sieci nie brakuje pozytywnych komentarzy i pochwał kierowanych w kierunku studia, które ma na swoim koncie wpadki - także niedawne, przy okazji bety Diablo IV, do której wielu graczy zwyczajnie nie mogło dołączyć.

Diablo IV. Problemy w Sanktuarium

Wczesny dostęp do Diablo IV nie jest jednak dla wszystkich taki udany. Wielu graczy wciąż zmaga się z dziwnym problemem, w którym gra nie może zweryfikować aktywnej licencji (error 315306) - dotyczy to głównie wersji konsolowych. Inni odbijali się od serwerów długim czasem ładowania, a jeszcze inni nie mogą zalogować się na swoje konta Battle.net. Studio szybko zareagowało na problemy licencyjne, poinformowało o próbach rozwiązaniu problemu, ale nie do końca wiadomo, co zawiniło.

Warto jednak pamiętać, że mamy wciąż do czynienia z "wczesnym dostępem", z którego mogła skorzystać tylko ci, którzy zdecydowali się na zakup droższych wersji cyfrowych Diablo IV - Digital Deluxe Edition oraz Diablo IV Ultimate Edition. Edycja Deluxe Edition dostępna w PlayStation Store i Microsoft Store kosztuje 409 zł. Wersja na PC w na platformie Battle.net wyceniona została na 89,99 euro (ok. 422 zł). Wersja Ultimate w PlayStation Store i Microsoft Store kosztuje 459 zł.

Na platformie Battle.net zapłacicie za nią 99,99 euro (ok. 469 zł). Prawdziwy sprawdzian serwerów Blizzarda odbędzie się w najbliższy wtorek - 6 czerwca o 1 w nocy czasu polskiego. To właśnie wtedy odbędzie się światowa premiera Diablo IV i każdy, kto zakupił grę, będzie mógł wkroczyć do świata Sanktuarium by zmierzyć się z Lilith i jej piekielnymi sługami. O pozostałych edycjach gry, które pozwolą na zabawę w najbliższy wtorek przeczytacie w naszym podsumowaniu - Gdzie kupić Diablo IV? Przegląd edycji i ofert polskich sklepów.

Diablo IV. Mamy hit?

Jeśli jeszcze nie wiecie, czy chcecie kupić Diablo IV - przeczytajcie naszą recenzję. Gra zdobywa świetne oceny na każdej platformie - PC, PlayStation i Xbox. Nie da się ukryć, że Blizzard stanął na wysokości zadania i przygotował tytuł, który nie odstaje od poprzedników, a w niektórych aspektach jest od nich lepszy. O Diablo IV będzie jeszcze głośno nie raz. Nie tylko ze względu na zawartość i aktywności, które czekają na graczy po premierze. W planach z pewnością są rozszerzenia fabularne, które jeszcze bardziej rozbudują nową wizję świata Sanktuarium.