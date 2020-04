Diablo 2 pojawi się w Grim Dawn. O hack’n’slashe najmocniej dbają moderzy

Diablo 2 to absolutny klasyk, który niestety już się mocno zestarzał. Fani walczą jednak o to, aby upływające lata było widać jak najmniej.

Wielkie projekty moderskie potrafią trwać nawet kilka lat. Tak też jest w tym przypadku. Regin of Terror to modyfikacja do Grim Dawn, w której twórcy chcą odtworzyć całą zawartość z… Diablo 2. To nie lada wyzwanie, ale zapału na szczęście nikomu w działaniu nie brakuje. Projekt jest stale aktualizowany, moderzy go nie porzucili i na pewno wciąż wiedzą, że pewnego dnia uda im się całość sfinalizować i zaprezentować światu w pełnej krasie.

Diablo 2 w Grim Dawn

W modyfikacji znajdzie się wszystko, co potrzebne do cieszenia się z grania w Diablo. Nie zabraknie nawet oryginalnych dźwięków czy muzyki, a także wszystkich klas postaci – łącznie z Druidem i Zabójczynią, pochodzących z dodatku Lord of Destruction. Mechanika rozrywki oczywiście musi bazować na Grim Dawn, jednak każdy, kto w tę produkcję grał, wie, że to tytuł, który bazował na starych, klasycznych i najlepszych produkcjach z gatunku hack’n’slash. Do uruchomienia moda potrzebne jest oczywiście samo Grim Dawn, a także dodatki: Ashes of Malmouth i Forgotten Gods.

Całkiem niedawno pisałam o projekcie moderskim, w którym twórca chce przenieść DOOM 1 i 2 na silnik części 3. Jak widać wśród graczy znajdzie się sporo osób z wielkimi ambicjami i pasją. Aż miło popatrzeć na tak zaawansowane projekty. Samego Diablo 2 nie trzeba przecież nikomu przedstawiać. To jeden z największych przebojów w dorobku Blizzard Entertainment. Hack’n’slash, który swego czasu zwojował serca graczy na całym świecie. Produkcja mocno się już postarzała, została wydana przecież w 2000 roku. 20 lat w branży gier to masa czasu. Tytuł można wprawdzie kupić w oficjalnym sklepie Blizzarda i grać na najnowszych komputerach z systemem Windows 10, ale… nie jest lekko. Przyzwyczajeni i sentymentalni gracze nie będą raczej narzekać. Osoby, które nigdy w tę część Diablo nie grały lub po prostu zbyt mocno przyzwyczaiły się do nowoczesnych rozwiązań, mogą trochę narzekać na toporność. Ogrywanie Diablo 2 wygląda jednak całkiem inaczej niż chociażby Diablo 3. Niby do wszystkiego można się przyzwyczaić, ale po co, skoro moderzy chcą nam pomóc?

Grim Dawn to produkcja z 2016 roku. Nawiązuje bezpośrednio do klasycznych tytułów z gatunku hack’n’slash, jednak jest dużo nowocześniejsze niż staruszek Diablo. To bardzo dobrze zrobiony tytuł od twórców niemniej klasycznego Titan Questa. Jeżeli swego czasu zagrywaliście się w takie gry, a o Grim Dawn do tej pory nie słyszeliście, śmiało bierzcie się za nadrabianie. Warto zanurzyć się w ten odmienny od Diablo świat, aby przeżyć świetną przygodę i przypomnieć sobie stare, dobre czasy, w których hack’n’slashe jeszcze kogoś naprawdę obchodziły. Obecnie ten gatunek ma się bardzo różnie. Z jednej strony ludzie wciąż grają w Diablo 3, ale jest ich coraz mniej i nadal na nie psioczą. Path of Exile ma bardzo oddanych fanów, ale nie jest to olbrzymia społeczność. Odświeżeniem gatunku miał być Wolcen: Lords of Mayhem, ale na ten moment projekt zdecydowanie przerósł twórców, zastygł w punkcie paskudnego niedopracowania i cierpliwie czeka na jakieś lepsze czasy. Warto więc śledzić poczynania twórców modyfikacji do Grim Dawn, w międzyczasie ogrywając właśnie tę produkcję, licząc, że już za jakiś czas będziemy mieli okazję poznać wygodny i słodki smak nostalgii.