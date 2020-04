Pierwszy DOOM w nowocześniejszym wydaniu za darmo. Satysfakcja z rozwałki gwarantowana

DOOM z 1993 roku to klasyk. Wtedy własnie wszystko się zaczęło, wtedy gracze zakochali się w tej rozgrywce. Część z tego roku, czeyli DOOM Eternal, radzi sobie całkiem nieźle. Został bardzo ciepło przyjęty zarówno przez graczy jak i krytyków, którzy wciąż zachwyceni są krwistą rozwałką, ciesząc się nią w nowoczesnym wydaniu. Osoby, które nie miały okazji zagrać w pierwszego DOOM-a, a teraz nie chcą próbować, bo odstrasza ich przestrzały silnik, będą miały świetną okazję, aby jednak dać szansę grze z 1993 roku.

DOOM Reborn to DOOM 1 i 2 na silniku DOOM 3

Od kilku lad moder Gamehacker rozwija projekt DOOM Reborn. Przenosi dwie pierwsze odsłony serii na silnik id Tech 4, który był podstawą części trzeciej, wydanej w 2004 roku. Również w świecie gier różnica między 1993 a 2004 jest znacząca. Gamehacker przygotował nowe tekstury, modele uzbrojenia oraz potwory. Stara się być przy tym wierny oryginałowi. Dba, aby bardziej nowoczesna rozgrywka nie przykryła tego, co w DOOM-ie najważniejsze. Właśnie pojawiła się wersja pre-beta jego projektu.

Nie ma rzeczy niemożliwych. Ktoś uruchomił grę DOOM na kasie z McDonald’s

Nie potrzebujecie trzeciej części serii, aby móc odpalić tę modyfikację. Wystarczy pobrać udostępniane nam przez Gamehackera pliki (około 1,3 GB), wypakować je i… grać. Mod wciąż nie jest skończony. Wiele poziomów jest nadal w budowie i na pewno minie jeszcze trochę czasu nim moder zdoła je wszystkie ukończyć. Już teraz jednak gracze otrzymali możliwość całkiem niezłej zabawy. Projekt jest wart przetestowania. Jesteście ciekawi, jak przy DOOM bawił lata temu, ale przestarzała grafika i silnik doprowadzały was do szału? Przy DOOM Reborn będziecie bawić się trochę lepiej. A może po prostu jesteście fanami całej serii, łącznie z jej początkiem i zwyczajnie zżera was ciekawość? To również świetny powód, aby po prostu przetestować projekt.

Ultrabook dla graczy? Czemu nie, Razer Blade Stealth 13 zapowiada się wyśmienicie

W oczekiwaniu na obniżki cen DOOM Eternal można spokojnie zapoznawać się z historią całej serii. Dużo przyjemniej będzie potem zasiąść przed najnowszą odsłoną serii, którą już recenzowaliśmy na naszym portalu. DOOM to po prostu świetna gra na rozładowanie emocji i prostą zabawę. To nie jeden z tych tytułów, który wzrusza historia albo zachwyca innowacyjnością rozgrywki. DOOM po prostu bawi. Któż nie lubi mordować tych kosmicznych kreatur?

Źródło: TechSpot