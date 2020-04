Microsoft Flight Simulator, najpiękniejsza gra, która nie potrzebuje potężnego komputera

Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator to realistyczny symulator samolotów cywilnych. W grze znajdzie się bogaty zestaw licencjonowanych maszyn oraz spora część realistycznie przeniesionej Ziemi. Twórcy skorzystają z danych satelitarnych i mocy obliczeniowej sztucznej inteligencji Azure. Produkcja zaoferuje aż trzydzieści siedem tysięcy lotnisk oraz 14 samolotów. W najnowszej odsłonie cyklu ma być przede wszystkim realistycznie. Symulacje poszczególnych systemów i modelu lotu samolotów stworzono tak, aby jak najbardziej oddawała realia, odwzorowano nawet wpływ mas powietrza na obiekty. W produkcji rzecz jasna znajdą się samouczki, które krok po kroku wyjaśnią mechanikę działania gry. Użytkownicy będą mogli również dostosować poziom realizmu, na jakim chcą się bawić.

Wymagania sprzętowe Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator to jedna z piękniejszych gier, jakie pojawiają się na rynku. Oprawa graficzna jest naprawdę imponująca. W najdrobniejszych szczegółach odtworzono maszyny, ale również i lokacje, które stworzono przy pomocy zdjęć satelitarnych.

Wielu graczy zastanawiało się, jak potężnej maszyny będą potrzebowali, aby móc w ogóle uruchomić ten tytuł. Okazuje się, że wcale nie musimy ściągać sprzętu wprost z NASA, aby dobrze się bawić. Minimalne wymagania sprzętowe wyglądają zaskakująco przyjaźnie i wcale nie nazbyt wygórowanie. Ba, nawet zalecany sprzęt, wybrany w sposób najbardziej optymalny, nie jest czymś niesamowitym. Dla niektórych sporym wyzwaniem może okazać się 150 GB wolnego miejsca na dysku, ale przecież i to da się zrobić. Jak się również okazało, bardzo ważne są parametry łącza internetowego. To właśnie chmura Microsoftu będzie w dużej mierze odpowiadać za generowanie ogromnych połaci wirtualnego świata. Tytuł będzie można odpalić również w wersji offline, sprawi to jednak, że znaczna część świata będzie generowana w sposób losowy, z dużo mniejszą liczbą detali.

Multiplayer Microsoft Flight Simulator

Autorzy chcą stworzyć wielki sieciowy świat, w którym napotkamy graczy z całego świata, ale i… pilotów. Gra będzie odwzorowywała prawie wszystkie loty, które będą odbywać się w danym momencie w świecie rzeczywistym, bazując na informacjach zaczerpniętych z baz danych śledzących ruchy samolotów. Gracze będą mogli wybrać kilka trybów gry. Live Players spodoba sie tym, którzy chcą przestrzegać prawdziwych zasad i regulacji rządzących lotami. Dynamicznie zmieniające się warunki pogodowe, zgodne z rzeczywistymi, będą działać dla wszystkich graczy, którzy będą poruszać się w tym trybie. All Players w Microsoft Flight Simulator pozwoli nam zobaczyć na niebie wszystkich graczy, niezależnie od tego, na jakim wariancie grają. Gracze sami będą wybierali sobie pogodę i warunki lotu. Groups z kolei będzie wariantem do tworzenia drużyn wraz z konfiguracją warunków lotu, w świecie będziemy widzieć tylko graczy z naszej grupy. Aby ograniczyć obciążenie serwerów Microsoft w różnych miejscach świata umieści skupiska serwerów, z których gra będzie wybierała najlepszy dla nas. Produkcja będzie również wyświetlała ruch powietrzny ze sfery o promieniu 200 kilometrów od gracza, a liczba jednocześnie wyświetlanych samolotów wyniesie 50.

Premiera, kontrolery i materiały z rozgrywki

W grę będzie można używać tradycyjnych kontrolerów, jednak twórcy udostępnią również specjalne kontrolery typu HOTAS z joystickiem i przepustnicą dla zwiększenia wrażeń z rozgrywki. Microsoft Flight Simulator zadebiutuje przed końcem 2020 roku. Na ten moment nie ma jeszcze konkretnej daty premiery. Gra będzie dostępna na PC i konsoli Xbox One, po premierze będzie dostępna w abonamencie Game Pass. Zachęcamy do przejrzenia wielu pięknych screenów w tym miejscu.