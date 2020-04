Tak umiera legenda. Redakcja „CD-Action” otrzymała wypowiedzenia

W ostatnim roku z redakcją „CD-Action” pożegnał się Dawid „spikain” Bojarski (redaktor naczelny) oraz Daniel „Cormac” Bartosik, Aleksander „Allor” Olszewski, Michał „Monk” Amielańczyk oraz Mateusz Witczak. Kolejne wydania czasopisma sprzedawały się w nakładzie ok. 30 tysięcy egzemplarzy. Biorąc pod uwagę specyfikę rynku to nadal sporo, ale te liczby nijak mają się do dawnej świetności z czasów triumfów „CD-Action”. W październiku połączono redakcje „CD-Action” z „PC-Fromatem”, w ubiegłym miesiącu pismo pojawiło się w kioskach po raz pierwszy bez pełnych wersji gier. O systematycznym zmniejszaniu liczby stron, rezygnacji z korekt trudno nawet wspominać.

Z pewnością możemy uznać to za koniec pewnej ery. „CD-Action” to legenda tej branży, z której istnienia każdy zdawał sobie sprawę. Sama kolekcjonowałam to czasopismo przez wiele lat, to właśnie na jego temat pisałam pracę magisterką, więc tym bardziej robi mi się smutno w momencie przekazywania takiej informacji. To było jednak do przewidzenia, sytuacja musiała się przecież tak skończyć. Stwierdzenie, że prasa papierowa umiera jest zbyt odważne. Na pewno możemy jednak powiedzieć, że spora jej część przenosi się do internetu – ze szczególnym uwzględnieniem tytułów mówiących o nowych mediach i nowoczesnych rozrywkach.