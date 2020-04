TP-Link przedstawia swój pierwszy system WiFi Mesh w standardzie WiFi 6

TP-Link wprowadza do swojej oferty nowy system Wi-Fi Mesh. Deco X60 jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w portfolio firmy, które obsługuje technologię WiFi 6. System przyda się przede wszystkim osobom mieszkającym w dużych mieszkaniach, czy domach, w których odległości między pomieszczeniami są duże. Współpracujące ze sobą routery z systemu Deco X60 tworzą jednolitą sieć WiFi, co zapewnia ciągłość pracy bez obaw o zrywanie połączenia przy przechodzeniu z jednego pomieszczania do drugiego.

Deco X60 pozwala na osiągnięcie prędkości Wi-Fi 6 sięgające 3000 Mb/s. W paśmie 5 GHz do 2402 Mb/s oraz w paśmie 2,4 GHz do 574 Mb/s. To także WiFi w standardzie 802.11ax i sześć jednoczesnych strumieni danych. Deco X60 od TP-Link obsługuje technologie OFDMA oraz MU-MIMO. Dzięki nim użytkownicy otrzymują dużo większą wydajność wraz z możliwością transmisji danych do jeszcze większej liczby urządzeń w tym samym czasie odczuwalnych spadków transferu. Dzięki rozwiązaniom Beamforming i kolorowania BSS system pozwala na znaczące zwiększenie zasięgu i stabilności połączeń WiFi i redukcję zakłóceń sygnału generowane między innymi przez obce sieci bezprzewodowe pochodzące np. z sąsiednich mieszkań.

Deco X60. System WiFi Mesh w standardzie WiFi 6 od TP-Link

Za bezpieczeństwo transmisji danych z wykorzystaniem Deco X60 odpowiada szyfrowanie WPA3 oraz usługa TP-Link HomeCare. Zapewnia ona dostęp do w pełni personalizowanych funkcji i pozwala stworzyć bezpieczną sieć bezprzewodową dostosowaną do potrzeb użytkowników. System wyposażony jest także w antywirusa oraz QoS pozwalający na korzystanie z sieci w sposób bezpieczny i wydajny.

Konfiguracja i zarządzanie Deco X60 sprowadza się do pobrania aplikacji mobilnej TP-Link Deco dostępnej na Androida, jak i iOS, a następnie podążać za wskazówkami wyświetlanymi na ekranie smartfona. Apka zajmie się całą resztą, w tym doradzi z wyborem najlepszych miejsc do instalacji dodatkowych urządzeń. Deco X60 jest także kompatybilne z innymi modelami Deco, a całość może być zarządzania z wykorzystaniem asystenta głosowego Alexa.

Urządzenia Deco X60 są już dostępne w sprzedaży w zestawach po 3 sztuki. W najbliższych miesiącach pojawią się również zestawy obejmujące jedno lub dwa urządzenia.