4 lata później zadebiutował standard 802.11ac, który de facto jest tylko ewolucją poprzedniego w zakresie częstotliwości 5 GHz. Zakres 2.4 GHz jest na tyle mały, że stosowanie większych szerokości kanałów jest praktycznie niemożliwe, a bez tego trudno było o większą przepustowość, dlatego WiFi Alliance skupiło się na 5 GHz. Ostatnio standard ten przemianowany został na WiFi 5. W jego ramach wprowadzono możliwość łączenia większej liczby kanałów, nawet do szerokości 160 MHz, co w połączeniu z efektywniejszą modulacją daje znacznie większą przepustowość. Już nawet pojedynczy kanał o szerokości 80 MHz pozwala na osiągnięcie przepustowości 433 Mbps, co jest w większości zastosowań wartością wystarczającą. W optymalnych warunkach i przy wykorzystaniu kilku anten, teoretycznie można osiągnąć ponad 6 Gbps, ale w praktyce trudno o takie urządzenia.

W zeszłym roku sfinalizowano natomiast specyfikację standardu 802.11ax, który reklamowany jest teraz jako WiFi 6. Tym razem zmiany objęły zarówno częstotliwości 2.4 GHz jak i 5 GHz, a niedługo do tego miksu dodane zostaną zakresy 1 GHz i 6 GHz. Będzie to bardziej rozwinięta wersja tego standardu oznaczona jako WiFi 6E. Dzięki wielu usprawnieniom teoretycznie już nawet korzystając z kanału 20 MHz można osiągnąć przepustowość rzędu 143 Mbps. Przy 80 MHz, które raczej nie stanowią problemu w zakresie 5 GHz, bez problemu osiągniemy nawet 600 Mbps. Jednak większa przepustowość to nie jedyne zalety nowego standardu.