Największą słabością Hoppera ze Stranger Things jest… World of Warcraft

Celebryci często bywają nerdami

Celebryci często okazują się skrytymi nerdami. Jeśli poruszają temat popkultury, to zazwyczaj wypowiadają się w jak najbardziej pozytywny sposób - nie trzeba daleko szukać, w końcu niedawno amerykański muzyk Post Malone w jednym z wywiadów opowiadał, że spędza mnóstwo czasu grając w Elden Ring i Apex: Legends, przy okazji wspominając o swojej miłości do Magic: The Gathering. Wcale gorszy nie okazał się Henry Cavill, który opowiadał o tym, że dwukrotnie ukończył Wiedźmina 3, z czego raz na najtrudniejszym poziomie trudności, oraz sześciokrotnie przeszedł Total War: Warhammer 2, za każdym razem inną rasą.

Jak się okazuje, nie wszyscy mają do tematu tak wesołe podejście i niektórzy… cóż, nie wspominają najlepiej czasu bycia nerdem. Jedną z takich osób, jak się okazało, jest David Harbour, którego możecie kojarzyć przede wszystkim z roli niezawodnego szefa policji, Jima Hoppera, ze Stranger Things.

Transmisja w ramach Geeked Week 2022 obnażyła słabość Harboura

David Harbour wraz z Winoną Ryder z hitowego serialu Netfliksa wzięli udział w transmisji na żywo Stranger Things Unlocked w ramach Geeked Week 2022, prowadzonej przez Felicię Day. Po ponad kwadransie rozmowy Day wspomina o World of Warcraft, co wywołuje wyjątkowy grymas na twarzy Harboura.

Mężczyzna z załamaniem przyznał, że World of Warcraft to jego najbardziej żenujące wspomnienie w ciągu całej egzystencji, na co Winona Ryder wymownie odpowiedziała: “Czym jest ten World of Warcraft?”.

Mężczyzna przyznał, że w 2005 roku całkowicie oszalał na punkcie WoWa, wyjątkowo mocno uzależniając się od produkcji Blizzarda. Harbour był wojownikiem Nocnych Elfów imieniem Norad i jednocześnie drugim tankiem całej gildii. Chociaż brzmi to dumnie, to aktor wcale nie jest z tego powodu specjalnie dumny - podczas rozmowy z jego ust pada zdanie “To zrujnowało mi życie na rok”. Problem okazał się większy, niż można było przypuszczać. Gry MMO faktycznie lubią do siebie przyciągać graczy i każdy fan rozrywki tego typu z pewnością chociaż raz miał dłuższy epizod z produkcją tego typu.

Źródło: Depositphotos

Na ratunek przyszły… Simsy

Jak się okazało, wyjściem Harboura z tej opresji okazała się inna klasyczna i również bardzo angażująca gra - The Sims. Jak Harbour przyznał, miało to związek z aktorstwem:

Możesz być aktorem w The Sims. Możesz robić postępy w swojej karierze, ale musisz popracować nad wieloma rzeczami. Musisz popracować nad mową i ciałem, prawda? [...] Pamiętam, że mój awatar osiągnął pewien poziom w swojej karierze, lecz wciąż próbowałem nakłonić go do pracy nad swoją mową i ciałem, a on chciał usiąść i pograć w gry wideo. A potem pomyślałem: „hoa whoa whoa”, miałem moment, w którym przed oczami zobaczyłem swoje własne życie.

Źródło: Variety

To dosyć zabawne, że niewinna gra od Electronic Arts pozwoliła Harbourowi przejrzeć na oczy, ponownie ustalając jego priorytety. Ryder na tę historię zareagowała dość gwałtownie, twierdząc, że aktor grający w tę grę może mieć naprawdę zepsutą głowę.

Całe szczęście, teraz to wszystko jest już tylko niemiłym wspomnieniem. Niemniej jednak, kariera aktorska Harboura z pewnością jest na właściwych torach - poza rolą Hoppera w Stranger Things, mężczyzna może pochwalić się Red Guardianem w Marvel Cinematic Universe czy Hellboyem (który był średnio udanym filmem, jednak samej postaci nie można odmówić statusu legendy).

Źródło: YouTube (Stranger Things)

Obrazek wyróżniający: Netflix