Oczywiście daleko mi do oceny 4. sezonu Stranger Things zanim go obejrzę, ale zaczyna się robić mało klimatycznie. Serial Netfliksa słynął z bardzo fajnej atmosfery, którą budowały scenografie, muzyka i tajemnicza historia. Jednym z ważnych elementów były dzieciaki, które musiały często na własną rękę radzić sobie z niebezpieczeństwami, czyli mieliśmy od czynienia z klasycznym sci-fi sprzed kilku dekad. Nie przeszkadzały mi takie nostalgiczne zagrania, bo Stranger Things się po prostu dobrze oglądało. Trzeci sezon delikatnie ten układ zmienił, bo pojawiło się kilka zmian i nowych bohaterów, ale tym razem lepiej rozegrano historię od tej w drugim sezonie, więc seans również był przyjemny. Spory cliff hanger narobił apetytu, a na Stranger Things 4 przychodzi nam naprawdę długo czekać.

Zwiastun 4. sezonu Stranger Things

Oglądając czwartą z czterech, więc prawdopodobnie ostatnią z zapowiedzi Stranger Things 4, nie zostałem jednak w ogóle zachęcony do seansu. Serial skręca w dziwnym kierunku, gdy staje się coraz większy, a to mój największy problem z większością kontynuacji. Po "Mrocznym rycerzu" wcale nie oczekiwałem jeszcze bardziej epickiej historii o Batmanie, a mimo to Christopher Nolan doprowadził do bitew na ulicach Gotham i zagrożenia bombą atomową. Obawiam się, że "Stranger Things" zmierza w tym samym kierunku, bo w klipie oglądamy sporo różnych lokalizacji, eksplozje, żołnierzy i wiele, wiele więcej. Na dodatek aktorzy już nieco... nie pasują do kreowanych przez scenarzystów postaci. Wyrośli i dojrzeli, a w podobnych strojach i fryzurach wyglądają dla mnie trochę karykaturalnie. Mam też nadzieję, że nie zostaną w tak dużym stopniu rozwinięte wątki miłosne, które wcześniej były dodatkiem, a w ostatniej serii przejęły stery w fabule.

Pomimo zachwytów w pierwszej fali komentarzy, później zaczęły pojawiać się też te mniej entuzjastyczne. Jeden z nich brzmi: "Widzę, że odbiegnie od klimatu poprzednich sezonów. Oby tylko nie pobiegło w typowo nastawioną na efekty produkcję." I ja w 100% podzielam te obawy, ponieważ "Stranger Things" nie było akcyjniakiem i mam nadzieję, że takową produkcją nie będzie próbowało się stać. Zdaję sobie sprawę, że nakręcenie czwarty raz tego samego, ale inaczej nie jest łatwym zadaniem i widzowie oczekują zmian, by serial był nieco bardziej świeży, ale o przeszarżowanie nie jest trudno. Tym bardziej, że twórcy na pewno dysponują teraz zasobami i budżetem nieporównywalnie większym, po tym jak serial stał się hitem, więc mogą puścić wodze fantazji i zaserwować nam większe widowisko. Pytanie tylko, czy my takiego oczekujemy po serialu, który bazował na czym innym i zachwycał nas w inny sposób, niż potężne eksplozje i sceny akcji.

Data premiery Stranger Things 4 - tytuł odcinków

Stranger Things wróci niedługo, ale nie podano oficjalnej daty premiery 4. sezonu. Prawdopodobnie będzie to lato 2022. Poniżej znajdziecie tytuły odcinków: