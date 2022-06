Choć liczba subskrybentów Netfliksa ostatnio dość mocno się skurczyła, wciąż nie zmienia to faktu, że czerwona platforma jest niekwestionowanym liderem na rynku streamingów. Zapewne pośród Was także znajduje się wielu fanów oryginalnych filmów i seriali z charakterystycznym „tudum” w czołówce. Właśnie dla wszelkich sympatyków Netflix organizuje event Geeked Week, pełny smaczków z obecnych i nadchodzących produkcji. Gdzie, kiedy i jak oglądać? Prezentujemy harmonogram wydarzenia.

Festiwal fanów Netfliksa. Kiedy oglądać?

Pierwsza edycja Geeked Week miała miejsce w ubiegłym roku i obfitowała w wiele materiałów zza kulis, wywiadów ze znanymi aktorami oraz głośnych zapowiedzi zmierzających na platformę premier. Tegoroczna edycja została podzielona na pięć segmentów: seriale, filmy, animacje, Stranger Things oraz gry.

"Netflix Geeked, platforma rozrywkowa Netflix, szykuje drugie doroczne wydarzenie „Geeked Week”. W tym roku będzie się działo! „Geeked Week” to pięciodniowe bezpłatne wydarzenie wirtualne, podczas którego prezentujemy nasze filmy, seriale, programy i gry”

Tak prezentuje się harmonogram eventu Geeked Week. Pierwsze pokazy startują już dziś:

Seriale – 6 czerwca, godz. 19:00

Filmy – 7 czerwca, godz. 19:00

Animacje – 8 czerwca, godz. 19:00

Stranger Things – 9 czerwca, godz. 19:00

Gry – 10 czerwca, godz. 20:00

Źródło: Netflix

Ciekawie zapowiadają się zwłaszcza dwa ostanie dni, poświęcone Stragner Things i grom. To w pewien sposób pokazuje, co dla Netfliksa jest teraz priorytetem. Perypetie nastolatków z Hawkings to dochodowy interes, w którego promocję Netfliks pompuje pokaźną sumę pieniędzy. Panele poświęcone serialowi zapewne skupią się na podgrzewaniu atmosfery przed finałowymi odcinkami 4 sezonu.

„Każdego dnia będą na Ciebie czekały najbardziej ekscytujące informacje o filmach, serialach, programach i grach, w tym ekskluzywne teasery i zwiastuny premierowe, zapowiedzi, zaskakujące newsy, niepublikowane dotąd nagrania, wywiady z obsadą i czytanie ról z ponad 60 projektów Netflix. A to jeszcze nie wszystko. Będzie nawet jeden dzień poświęcony serialowi Stranger Things!”

Gry natomiast to stosunkowa nowość na platformie. Pierwsze próby wejścia w rynek gamingowy były do tej pory dość zachowawcze i ograniczały się do prostych mobilnych produkcji. Jak widać, firma nie ma zamiaru na tym poprzestać. W międzyczasie Netflix zakupił studia developerskie, przygotowując się do większej ekspansji czego efekty możemy zobaczyć już w ten piątek. Dzień poświęcony grom został zatytułowany The Cuphead Show w nawiązaniu do kultowej już platformówki, a na grafice z harmonogramem pojawiło się kilka dużych marek ze świata gier, takich jak Tekken, Dota czy Sonic. Intrygująco zapowiadają się również gry na licencji netfliksowych seriali pokroju La Casa De Papel

Netflix obiecuje także, że nie zabraknie materiałów poświęconych aktorom i twórcom hitowych filmów i seriali.

Gdzie oglądać?

Geeked Week 2022 będzie można obejrzeć na głównych platformach społecznościowych Netfliksa: YouTubie, TikToku, Twitterze i Facebooku. Co ciekawe, event będzie transmitowany także na Twitchu. O najważniejszych elementach wydarzenia będziemy także na bieżąco informować na łamach Antyweb.