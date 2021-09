Wiedźmin 2. sezon

Netflix pokazał dwa materiały promujące 2. sezon "Wiedźmina". Jeden z nich to pełna scena z nowych odcinków, a drugi pokazuje przygotowania i realizację 2. sezonu.

Wiedźmin: Rodowód krwi

Netflix szykuje prequel "Wiedźmina", ale prace jeszcze trwają, więc zaglądamy za kulisy nowej serii.

Ozark - 4. sezon

Netflix każe nam niezwykle długo czekać na nowe odcinki "Ozark" po wyjątkowym finale 3. sezonu. Ale to oczekiwanie dobiega końca, bo obydwie części 4. sezonu "Ozark" pojawią się w przyszłym roku. Tak, Netflix podzielił nową serię na dwie części, ale wiemy, że odcinków będzie w sumie więcej, niż zwykle.

Stranger Things 4

Trzeci z czterech klipów promocyjnych nadchodzącego sezonu zabiera nas do domu Creela, do którego trafiają oczywiście główni bohaterowie lata później. Ależ nam towarzystwo dorosło, prawda?

Dom z papieru 5. sezon 2. część

Wielki finał przed nami - Netflix zapowiada na grudzień zakończenie jednego ze swoich największych hitów. Czy końcówka pobije rekordy oglądalności?

Cobra Kai 4. sezon

Szykują się nie lada zmiany i pojedynki - Netflix kontynuuje przejęty od YouTube'a serial z ulubieńcami sprzed 30 lat. Tym razem ich relacja zapowiada się na nieco inną.

Czerwona nota

Dwayne Johnson, Gal Gadot i Ryan Reynolds w filmie Netfliksa? Jak najbardziej - nowy klip ma zachęcić Was do seansu, a ten już niedługo będzie możliwy!

Tyler Rake 2

W swojej roli powróci Chris Hemsworth, co po zakończeniu pierwszej części nie było takie jasne. Film musiał się cieszyć sporą popularnością.

Sandman

To nie pierwsze podejście do ekranizacji komiksu ze stajni DC, ale chyba tym razem mrok zostanie odpowiednio ujarzmiony i pokazany.

Wikingowie: Walhalla

Netflix stawia na pewniaki, można by rzec, a Wikingowie to bez wątpienia jeden z tych seriali, które przyciągają dużą widownię. Na premierę zaczekamy jednak do 2022 roku.

The Crown 5. sezon - nowa królowa

Netflix odkrył karty i potwierdził, kto zagra królową Elżbietę w 5. sezonie. Ten pojawi się na platformie w listopadzie 2022 roku.

The Umbrella Academy 3. sezon

Nietypowi superbohaterowie(?) powrócą z nowym sezonem, ale jak na razie trwają prace nad 3. serią, dlatego zaglądamy na plan serialu

Armia złodziei

Spin-off "Armii umarłych" Zacka Snydera zmierza na Netflix i platforma planuje rozbudować to uniwersum kolejnymi tytułami. Nowy zwiastun to sporo niewidzianych do tej pory ujęć, ale już chyba czas udostępnić film, bo mam wrażenie, że jego promocja trwa wieczność.

Nie patrz w górę

Najeżony gwiazdami film Netfliksa ukaże się w Wigilię, ale dzieląca nas tygodnie platforma będzie urozmaicać nowymi klipami i zwiastunami - to pewne. Z konferencji płynie do Was jedna ze scen, która daje zasmakować tego, jak może wyglądać cały film.

Ponadto zapowiedziano produkcje dla młodzieży: „AlRawabi School for Girls”, „Bienvenidos a Edé”, „Blood & Water” (sezon 2), „Chosen”, „Colin w czerni i bieli”, „Drodzy biali!: Część 4”, „Szkoła dla elity” (sezon 5), „Niewidzialna nić”, „Las Niñas de Cristal”, „Les Liaisons Dangereuses”, „Locke & Key” (sezon 2), „Zagubieni w kosmosie” (sezon 3), „Love 101” (sezon 2), „Nocne kły”, „On My Block” (sezon 4), „Otwórz oczy” oraz „Ktoś jest w twoim domu”.