Darmowy okres w Apple TV+ wydłużony do lata 2021

Apple TV+ to abonamentowa usługa streamingowa Apple. Działa nieźle, choć biblioteka treści po ponad roku wciąż pozostawia wiele do życzenia i w konfrontacji z konkurencją przegrywa z kretesem – szczególnie jeśli chodzi o jakość. Ma jednak jedną przewagę – dla osób, które w określonym terminie kupiły nowe urządzenia Apple, usługa była przez rok darmowa. Jestem jednym z takich „subskrybentów”, darmowy rok wpadł mi po zakupie iPhona 11. Pod koniec października, chwilę przed końcem darmowego okresu, Apple zdecydowało się wydłużyć go do 1 lutego 2021 roku. Wiadomo, pandemia, część produkcji nie została skończona. Ustawiłem sobie z końcem stycznia przypomnienie żeby anulować subskrypcję, ale będę je musiał usunąć, ponieważ darmowe Apple TV+ zostało wydłużone aż do lipca.

Darmowy okres Apple TV+ wydłużony do lipca 2021 roku

Jak donosi serwis 9to5Mac Apple będzie wydłużać darmowe Apple TV+ wszystkim tym, który bezpłatny pakiet miał wygasnąć od lutego 2021 do czerwca 2021. Jak rozumiem, dotyczy to również mnie, czyli osoby, która przy rozpisce subskrypcji na koncie Apple ma zaznaczony koniec darmowego Apple TV+ (czy raczej pierwszą opłatę) na 1 lutego 2021 roku.

Stuprocentowej pewności póki co nie ma – zajrzałem do rozpiski subskrypcji w telefonie na na razie cały czas widnieje tam data 1 lutego, ale podobnie było na jesieni kiedy zmiana pojawiła się kilka dni przed końcem października.

Powód? Nie udało się wypuścić nowych sezonów For All Mankind, The Morning Show oraz See, czyli najciekawszych propozycji w Apple TV+, których kolejne odcinki na pewno będę chciał sprawdzić.

źródło