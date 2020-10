Rok to za mało. Apple dodaje 3 darmowe miesiące Apple TV+

Startu Apple TV+ nie można uznać za udany. Platformie wciąż daleko do ilości treści jak u konkurencji — i nic nie zapowiada się, by to zmieniło się w najbliższym miesiącach. Apple co prawda mocno angażuje się w tworzenie własnych seriali, kupuje licencje na starsze filmy i seriale oraz produkcje, które zamiast do kin trafiają do sieci. Wystarczy wspomnieć film „Misja Greyhound” z Tomem Hanksem w roli głównej. Ale to wciąż za mało, by odnieść sukces, choć oferowane w Apple TV+ seriale, jak „The Morning Show”, „W obronie syna”, „Truth be Told” stoją na naprawdę wysokim poziomie. Nawet pandemia nie pomogła platformie w dotarciu do nowych odbiorców, którzy przez ostatnie miesiące szukali dodatkowej rozrywki w domu.

Nie da się ukryć, że lwią część „subskrybentów” Apple TV+ stanowią osoby, które kupują urządzenie Apple i mają możliwość skorzystania z rocznego, darmowego dostępu do usługi. Promocja ta wystartowała niemal równy rok temu i pierwsi użytkownicy, którzy zdecydowali się na jej aktywowanie, mają jeszcze kilkanaście dni na oglądanie (o ile jeszcze tego nie zrobili) filmów i seriali dostępnych w Apple TV+. A przynajmniej mieli, bo okres ten ma być wydłużony.

Apple TV+ na więcej niż rok. Apple przedłuża darmowy okres dla osób, które aktywowały go w 2019 r.

Jak informuje Tech Crunch, Apple szykuje się do wydłużenia okresu promocyjnego dla osób, które aktywowały rok darmowego Apple TV+ w listopadzie 2019 r. — do końca stycznia 2020 r. Ci, którzy rok Apple TV+ wzięli na premierę i ich subskrypcja odnowi się 1 listopada 2020 r. dostaną dodatkowe 3 miesiące. Pierwszy okres rozliczeniowy ma rozpocząć się dopiero w lutym przyszłego roku. Darmowe 3 miesiące mają otrzymać także ci, którzy zdecydowali się na zakup Apple TV+ na rok lub płacą miesięcznie. W zależności od planu, Apple pokryje miesięczne koszty subskrypcji za listopad, grudzień i styczeń przyszłego roku. W najbliższych dniach aktywni subskrybenci otrzymać mają powiadomienia drogą e-mailową o promocji i przedłużeniu dostępu do Apple TV+ do przyszłego roku. To pozwoli na nadrobienie zaległości, sprawdzenie nowych seriali i filmów, które mają szansę pojawienia się na platformie w ciagu najbliższych tygodni i miesięcy.

Nie wiadomo jednak, czy przedłużenie promocji dotyczy wszystkich obecnych użytkowników na całym świecie, czy jest ono ograniczone wyłącznie do Stanów Zjednoczonych. Podejrzewam jednak, że Apple uruchamia tę akcję globalnie i w najbliższych dniach spodziewajcie się odpowiednich powiadomień. U mnie wciąż widnieje informacja, że darmowy okres próbny Apple TV+ kończy się z końcem miesiąca. Jego odnowienie nastąpi 1 listopada 2020 r.