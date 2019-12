Cieszę się, że po kilku odcinkach dałem mu szansę i obejrzałem do końca. Recenzja serialu For All Mankind na Apple TV+

USA konta ZSRR, czyli zażarta walka o Księżyc

For All Mankind to ciekawa wizja alternatywnej rzeczywistości. Dość bliskiej, bo opowiadającej historię amerykańskich astronautów z czasów lądowania pierwszego człowiek na Księżycu. I niby powinniśmy wszystko wiedzieć, ale jednak jest zupełnie inaczej – For All Mankind ma swoją historię, w której kosmiczny wyścig między USA a ZSRR nigdy się nie skończył – ba, rozkręcił się w najlepsze. Walka o pierwsze lądowanie, później o pierwszą bazę. Kobiety astronauci, problem homoseksualizmu – sporo ciekawych i intrygujących wątków, jednak wszystkie znajdują w tej historii sens, o co w dzisiejszych serialach nie jest wcale łatwo.

Pierwsze recenzje For All Mankind pojawiły się jeszcze w listopadzie. Wspominam o tym dlatego, że bazowały na trzech odcinkach dając czytelnikom pewien obraz serialu. Moim zdaniem mylny (zakłamany byłoby złym słowem), bo wraz z kolejnymi epizodami For All Mankind zmienia ton, historia sięga po poważniejsze tematy, przedstawia dramaty bohaterów których udało nam się poznać. Powiem więcej – ostatnim odcinkom blisko do dramatu, momentami atmosferę można kroić nożem i po lekkości pierwszych epizodów nie ma śladu. Dawno nie widziałem by jakiś serial potrafił się tak zmienić na przestrzeni 10 odcinków.