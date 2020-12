Apple TV+ dopiero się rozpędza, a wkrótce może zniknąć z Europy

I w przypadku Netflixa trudno nie dostrzec chęci dostosowania się do tych wymagań — chociaż jeżeli chodzi o finalne efekty europejskich Originalsów to… nie za bardzo jest się czym chwalić. Teraz jednak irlandzcy prawodawcy skupiają się na wdrożeniu tego prawa, co faktycznie mogłoby odbić się na platformach VOD, w tym skromniutkiej bibliotece Apple TV+. W Online Safety and Media Regulation Bill znalazł się podpunkt:

obowiązek spełnienia przez usługi VOD 30% treści europejskich oraz zapewnienia wyeksponowania ich w katalogach.

Takowe miałyby dotyczyć nie tylko filmów i seriali wyprodukowanych na terenie państw Unii Europejskiej, ale europejskich w ogóle — na szczęście zaliczać się do nich będą również te chociażby z Wielkiej Brytanii. To może choć trochę ułatwić, ale umówmy się — nie za wiele. Apple TV+ to amerykańska usługa która koncentruje się mocno na tamtejszych gwiazdach kina. I absolutnie nic nie wskazuje na to, by miało się to w najbliższym czasie zmienić. Na 42 filmy i seriale dostępne w katalogu Apple TV+, tylko jeden jest europejski. Chodzi o brytyjską komedię. Także nawet przy tak biednej bibliotece, Apple TV+ musiałoby zaserwować co najmniej kilkanaście nowych filmów / programów. Szczerze mówiąc — patrząc na tempo rozwoju nie za bardzo jestem to w stanie sobie wyobrazić. Jak słusznie zauważa jeden z komentujących na MacRumors, taki wymóg w stosunku do amerykańskiego giganta nie ma za dużo sensu. I super przykładem jest tutaj odwrócenie sytuacji i zmuszanie np. BBC do zapełnienia 30% katalogu amerykańskimi treściami, by móc działać w Stanach Zjednoczonych.